От пятиэтажек до высоток: показываем, что построят вместо двухэтажек на Кирова

Инвестор представил план комплексного развития территории (КРТ) напротив торгово-развлекательного комплекса "Вива Лэнд" в Самаре. Произошло это в рамках пресс-тура, организованного региональным министерством градостроительной политики.
Застройщиком площадки выступает тюменское ООО "Технический заказчик "Паритет". Компания заключила с мэрией Самары соглашение о КРТ в границах улиц Вольской, Победы, Краснодонской, Свободы, переулка Юрия Павлова и проспекта Кирова площадью 16,4 га.
Согласно договору, всего инвестор должен расселить 42 старых двухэтажных дома. На их месте он сможет построить новые ЖК. Вот так это будет выглядеть.
Судя по плану, на площадке планируется строить дома переменной этажности. Самые высокие — 23 этажа. Пятиэтажки построят в районе пресечения Кирова и улицы Победы, что обусловлено соседством с домами авиационного завода (№ 104 и 106 по улице Победы) и ДК на площади Кирова. Они являются объектами культурного наследия регионального значения, что накладывает ограничения на застройку вокруг них.
На улице Краснодонской построят детский сад на 240 мест, который безвозмездно передадут в собственность города. Также инвестор подготовит проект школы на 900 мест и передаст его мэрии для реализации. Построить объект также планируют на Краснодонской.
Население будущего микрорайона оценивают в 4683 человека. По договору, реализовать КРТ застройщику необходимо до 2031 года.
Как рассказала представитель компании Ботагоз Кинжалинова, сейчас готовится площадка под строительство первой очереди. Расселены дома № 33 и 35 по улице Краснодонской (находятся в районе пересечения с улицей Свободы). Сейчас их отключают от коммуникаций для последующего сноса. Работы ориентировочно стартуют в конце июля.
На освобожденной площадке, судя по представленному плану, построят 23-этажный дом.
"Проектные решения находятся на этапе доработки. В ближайшие дни проведем встречу с краеведами, чтобы архитектурные особенности Безымянки учесть при строительстве новых домов", — рассказала Волга Ньюс Ботагоз Кинжалинова.
Последние комментарии
Там сероводородом с КНПЗ, с толевого волокуша, с гокса на шоссейной канализацией --- вонища, плюс 24/7 загруженное шоссе с вонючим, неконтролируемыми развалюхами выбросы СО с машин....вонища , при бездействии департамента экологии и гаи
Там сероводородом воняет у амбара с КНПЗ и с Лопатинской станции, а также с ГОКС-хранилища на шоссейной...а когда северный ветер _' дышите глубже с толевого завода тошнотворной химозой.... Вонь там!! Администрация региона НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ ПО ЭКОЛОГИИ, СЕРОВОДОРОДОМ ТРАВЯТ, ПЕРВОЕ МЕСТО ПО ЭТОМУ ПО РОССИИ ЗАНЯЛИ ЗА 2025 ГОД ЛИДЕРЫ РОССИИ ПО ВЫБРОСАМ...говорит о чем то, в первую очередь о работе заботе администрации о гражданах...
А чего на Кряжу бы поле для гольфа не построить? Не все же картошку копать.
Эх, какие были тихие зеленые места... Ну, не без недостатков конечно))
Миллион квадратов в год надо строить в городе. А по хорошему один квадрат на одного жителя. Всё, что меньше - плохая работа!