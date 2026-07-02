От пятиэтажек до высоток: показываем, что построят вместо двухэтажек на Кирова

Инвестор представил план комплексного развития территории (КРТ) напротив торгово-развлекательного комплекса "Вива Лэнд" в Самаре. Произошло это в рамках пресс-тура, организованного региональным министерством градостроительной политики.

Застройщиком площадки выступает тюменское ООО "Технический заказчик "Паритет". Компания заключила с мэрией Самары соглашение о КРТ в границах улиц Вольской, Победы, Краснодонской, Свободы, переулка Юрия Павлова и проспекта Кирова площадью 16,4 га.

Согласно договору, всего инвестор должен расселить 42 старых двухэтажных дома. На их месте он сможет построить новые ЖК. Вот так это будет выглядеть.

Эскиз: ООО "Технический заказчик "Паритет"

Судя по плану, на площадке планируется строить дома переменной этажности. Самые высокие — 23 этажа. Пятиэтажки построят в районе пресечения Кирова и улицы Победы, что обусловлено соседством с домами авиационного завода (№ 104 и 106 по улице Победы) и ДК на площади Кирова. Они являются объектами культурного наследия регионального значения, что накладывает ограничения на застройку вокруг них.

План: ООО "Технический заказчик "Паритет"

На улице Краснодонской построят детский сад на 240 мест, который безвозмездно передадут в собственность города. Также инвестор подготовит проект школы на 900 мест и передаст его мэрии для реализации. Построить объект также планируют на Краснодонской.

На этой площадке построят школу Фото: Александра Ламзина

Население будущего микрорайона оценивают в 4683 человека. По договору, реализовать КРТ застройщику необходимо до 2031 года.

Как рассказала представитель компании Ботагоз Кинжалинова, сейчас готовится площадка под строительство первой очереди. Расселены дома № 33 и 35 по улице Краснодонской (находятся в районе пересечения с улицей Свободы). Сейчас их отключают от коммуникаций для последующего сноса. Работы ориентировочно стартуют в конце июля.

Фото: Александра Ламзина

На освобожденной площадке, судя по представленному плану, построят 23-этажный дом.

Фото: Александра Ламзина

"Проектные решения находятся на этапе доработки. В ближайшие дни проведем встречу с краеведами, чтобы архитектурные особенности Безымянки учесть при строительстве новых домов", — рассказала Волга Ньюс Ботагоз Кинжалинова.