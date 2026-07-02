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От пятиэтажек до высоток: показываем, что построят вместо двухэтажек на Кирова ЖК вместо фабрики: минград заключил с "Мармаксом" договор о КРТ на Партизанской Появилась карта застройки микрорайона на проспекте Кирова Самарцам представят обновленный план строительства микрорайона на проспекте Кирова Власти корректируют планы по комплексной застройке Безымянки

Девелопмент Строительство и недвижимость

От пятиэтажек до высоток: показываем, что построят вместо двухэтажек на Кирова

САМАРА. 2 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Инвестор представил план комплексного развития территории (КРТ) напротив торгово-развлекательного комплекса "Вива Лэнд" в Самаре. Произошло это в рамках пресс-тура, организованного региональным министерством градостроительной политики.

Фото: Александра Ламзина

Застройщиком площадки выступает тюменское ООО "Технический заказчик "Паритет". Компания заключила с мэрией Самары соглашение о КРТ в границах улиц Вольской, Победы, Краснодонской, Свободы, переулка Юрия Павлова и проспекта Кирова площадью 16,4 га. 

Согласно договору, всего инвестор должен расселить 42 старых двухэтажных дома. На их месте он сможет построить новые ЖК. Вот так это будет выглядеть.

Эскиз: ООО "Технический заказчик "Паритет"

Судя по плану, на площадке планируется строить дома переменной этажности. Самые высокие — 23 этажа. Пятиэтажки построят в районе пресечения Кирова и улицы Победы, что обусловлено соседством с домами авиационного завода (№ 104 и 106 по улице Победы) и ДК на площади Кирова. Они являются объектами культурного наследия регионального значения, что накладывает ограничения на застройку вокруг них.

План: ООО "Технический заказчик "Паритет"

На улице Краснодонской построят детский сад на 240 мест, который безвозмездно передадут в собственность города. Также инвестор подготовит проект школы на 900 мест и передаст его мэрии для реализации. Построить объект также планируют на Краснодонской.

На этой площадке построят школу Фото: Александра Ламзина

Население будущего микрорайона оценивают в 4683 человека. По договору, реализовать КРТ застройщику необходимо до 2031 года. 

Как рассказала представитель компании Ботагоз Кинжалинова, сейчас готовится площадка под строительство первой очереди. Расселены дома № 33 и 35 по улице Краснодонской (находятся в районе пересечения с улицей Свободы). Сейчас их отключают от коммуникаций для последующего сноса. Работы ориентировочно стартуют в конце июля. 

Фото: Александра Ламзина

На освобожденной площадке, судя по представленному плану, построят 23-этажный дом.

Фото: Александра Ламзина

"Проектные решения находятся на этапе доработки. В ближайшие дни проведем встречу с краеведами, чтобы архитектурные особенности Безымянки учесть при строительстве новых домов", — рассказала Волга Ньюс Ботагоз Кинжалинова.

 

Гид потребителя

Последние комментарии

Афип Анапский 04 апреля 2026 10:32 Около Южного моста построят микрорайон на 40 тысяч человек: карта

Там сероводородом с КНПЗ, с толевого волокуша, с гокса на шоссейной канализацией --- вонища, плюс 24/7 загруженное шоссе с вонючим, неконтролируемыми развалюхами выбросы СО с машин....вонища , при бездействии департамента экологии и гаи

Афип Анапский 04 апреля 2026 10:29 Около Южного моста построят микрорайон на 40 тысяч человек: карта

Там сероводородом воняет у амбара с КНПЗ и с Лопатинской станции, а также с ГОКС-хранилища на шоссейной...а когда северный ветер _' дышите глубже с толевого завода тошнотворной химозой.... Вонь там!! Администрация региона НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ ПО ЭКОЛОГИИ, СЕРОВОДОРОДОМ ТРАВЯТ, ПЕРВОЕ МЕСТО ПО ЭТОМУ ПО РОССИИ ЗАНЯЛИ ЗА 2025 ГОД ЛИДЕРЫ РОССИИ ПО ВЫБРОСАМ...говорит о чем то, в первую очередь о работе заботе администрации о гражданах...

Ишкирда Пиздундаева 25 января 2026 00:49 Глава самарского минстроя анонсировал строительство новых микрорайонов

А чего на Кряжу бы поле для гольфа не построить? Не все же картошку копать.

Иван Ильич 18 сентября 2025 15:23 Порезали высотки: изменен план застройки микрорайона у телецентра в Самаре

Эх, какие были тихие зеленые места... Ну, не без недостатков конечно))

Аркадий Галицын 08 июля 2025 13:22 В Самаре возобновили отбор площадок под комплексное развитие территорий

Миллион квадратов в год надо строить в городе. А по хорошему один квадрат на одного жителя. Всё, что меньше - плохая работа!

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