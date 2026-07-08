Мэрия Самары изымет 17 участков под новый микрорайон у телецентра

Департамент градостроительства Самары объявил о планах по изъятию земельных участков и расположенных на них объектов недвижимости. В сообщении указано, что это необходимо для реализации комплексного развития территории (КРТ) в районе телецентра, а именно - в границах ул. Советской Армии, Тихвинской, Гастелло и Ново-Садовой.

Развитие квартала доверили ООО "АТМ-Строй". Компания взяла на себя обязательства по расселению аварийных и ветхих зданий, а взамен получила возможность построить на площадке новые жилые дома. Стройка стартовала в конце 2025 года.

Согласно проекту, девелопер построит жилые дома высотой от девяти до 19 этажей, 5-этажный паркинг, отдельно стоящее здание для поликлиники и пристроенный детский сад на 155 мест. Посмотрите план будущего микрорайона.

Также застройщик разработает проект начальной школы на 300 мест (в расширении существующей школы № 20) и подготовит площадку под нее на ул. 8-й Радиальной. Изъятие земель необходимо как раз для строительства этого образовательного учреждения. Всего в перечне 17 площадок, но они небольшие. Их расположение указано на карте.

Подробную информацию об изъятии участков готовы представить в департаменте градостроительства. Подать заявление в администрацию Самары об учете своих прав на объекты заинтересованные лица могут до 31 августа 2026 года. Необходимо приложить копии документов, подтверждающие эти права, а также указать способ связи, в том числе почтовый адрес.

На территории, где планируется строительство школы, находится еще одно здание. Однако мэрии не нужно его изымать, так как оно уже состоит в собственности муниципалитета. Ранее объект занимала Самарская гуманитарная академия.