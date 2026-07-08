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Девелопмент Строительство и недвижимость

Мэрия Самары изымет 17 участков под новый микрорайон у телецентра

САМАРА. 8 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Департамент градостроительства Самары объявил о планах по изъятию земельных участков и расположенных на них объектов недвижимости. В сообщении указано, что это необходимо для реализации комплексного развития территории (КРТ) в районе телецентра, а именно - в границах ул. Советской Армии, Тихвинской, Гастелло и Ново-Садовой.

Фото: телеграм-канал министерства градостроительной политики Самарской области

Развитие квартала доверили ООО "АТМ-Строй". Компания взяла на себя обязательства по расселению аварийных и ветхих зданий, а взамен получила возможность построить на площадке новые жилые дома. Стройка стартовала в конце 2025 года.

ООО "АТМ-Строй" входит в ГК "Вира", принадлежащую членам семьи экс-главы Промышленного района Минахмета Халиуллова, Рамилю и Зульфие Халиулловым. Среди сданных объектов застройщика - ЖК "Капитал" на ул. Санфировой, "Две реки" на стрелке Сухой Самарки и Татьянки, "Майский" на ул. Ливенской, "Атмосфера" у телецентра.

Согласно проекту, девелопер построит жилые дома высотой от девяти до 19 этажей, 5-этажный паркинг, отдельно стоящее здание для поликлиники и пристроенный детский сад на 155 мест. Посмотрите план будущего микрорайона.

Также застройщик разработает проект начальной школы на 300 мест (в расширении существующей школы № 20) и подготовит площадку под нее на ул. 8-й Радиальной. Изъятие земель необходимо как раз для строительства этого образовательного учреждения. Всего в перечне 17 площадок, но они небольшие. Их расположение указано на карте.

Подробную информацию об изъятии участков готовы представить в департаменте градостроительства. Подать заявление в администрацию Самары об учете своих прав на объекты заинтересованные лица могут до 31 августа 2026 года. Необходимо приложить копии документов, подтверждающие эти права, а также указать способ связи, в том числе почтовый адрес.

На территории, где планируется строительство школы, находится еще одно здание. Однако мэрии не нужно его изымать, так как оно уже состоит в собственности муниципалитета. Ранее объект занимала Самарская гуманитарная академия.

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 02 июля 2026 15:37 От пятиэтажек до высоток: показываем, что построят вместо двухэтажек на Кирова

Сейчас район утопает в зелени, а будут каменные джунгли. Кроме этого, не будет возможности расширить пр. Кирова. А Ботагоз Кинжалиновой нужно встретиться с краеведами...

Афип Анапский 04 апреля 2026 10:32 Около Южного моста построят микрорайон на 40 тысяч человек: карта

Там сероводородом с КНПЗ, с толевого волокуша, с гокса на шоссейной канализацией --- вонища, плюс 24/7 загруженное шоссе с вонючим, неконтролируемыми развалюхами выбросы СО с машин....вонища , при бездействии департамента экологии и гаи

Афип Анапский 04 апреля 2026 10:29 Около Южного моста построят микрорайон на 40 тысяч человек: карта

Там сероводородом воняет у амбара с КНПЗ и с Лопатинской станции, а также с ГОКС-хранилища на шоссейной...а когда северный ветер _' дышите глубже с толевого завода тошнотворной химозой.... Вонь там!! Администрация региона НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ ПО ЭКОЛОГИИ, СЕРОВОДОРОДОМ ТРАВЯТ, ПЕРВОЕ МЕСТО ПО ЭТОМУ ПО РОССИИ ЗАНЯЛИ ЗА 2025 ГОД ЛИДЕРЫ РОССИИ ПО ВЫБРОСАМ...говорит о чем то, в первую очередь о работе заботе администрации о гражданах...

Ишкирда Пиздундаева 25 января 2026 00:49 Глава самарского минстроя анонсировал строительство новых микрорайонов

А чего на Кряжу бы поле для гольфа не построить? Не все же картошку копать.

Иван Ильич 18 сентября 2025 15:23 Порезали высотки: изменен план застройки микрорайона у телецентра в Самаре

Эх, какие были тихие зеленые места... Ну, не без недостатков конечно))

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