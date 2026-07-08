В Самарской области планируют предоставлять льготное жилье сотрудникам вузов

Комитет по строительству, транспорту и автомобильным дорогам Самарской губдумы выступил с законодательной инициативой, в соответствии с которой вносятся изменения в региональный закон "Об инвестициях и государственной поддержке инвестиционной деятельности в Самарской области". В частности, авторы новеллы предлагают застройщикам брать в аренду без проведения торгов муниципальные участки и строить на них многоквартирные дома, где могли бы жить преподаватели вузов, нуждающиеся в своем жилье.

Новый пункт, которым предлагается дополнить статью регионального закона, сформулирован так: "Реализация инвестиционного проекта предусматривает строительство и ввод в эксплуатацию многоквартирного дома на земельном участке, находящемся в пользовании образовательной организации высшего образования, в котором не менее 30% общей площади жилых помещений реализуются гражданам, осуществляющим трудовую деятельность в образовательной организации высшего образования на территории Самарской области и (или) образовательным организациям высшего образования на территории региона по цене не выше 70% средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения, определенной Минстроем и ЖКХ РФ для Самарской области".

В пояснительной записке отмечается, что проект разработан, чтобы поддержать профессорско-преподавательский состав вузов региона.

"В настоящее время вузы уделяют большое внимание привлечению и закреплению преподавателей, в том числе молодых специалистов. В целях усиления кадров потенциала используются разные методы материального стимулирования. Одним из эффективных инструментов является предоставление поддержки на приобретение собственного жилья для преподавателей", — сообщается в документе.

Авторы законодательной инициативы убеждены: выбирая жилье недалеко от места работы, преподаватели сталкиваются с высокой стоимостью квартир, поскольку большинство ведущих вузов Самары и Тольятти расположено в центральных районах городов. Средняя стоимость 1 кв. метра может составлять 160-180 тыс. рублей. При этом доступность приобретения жилья является решающим фактором в выборе места работы преподавателями.

"В текущей ситуации у преподавателей часто отсутствует возможность приобретения жилья. Для решения данной проблемы законопроектом предлагается предоставлять инициаторам проектов в сфере жилищного строительства возможность получения без проведения торгов земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности (занятых вузами региона, но не вовлеченных в настоящий момент в образовательную деятельность), для реализации масштабных инвестиционных проектов многоквартирной жилой застройки с последующей реализацией части жилых помещений сотрудникам вуза, нуждающимся в улучшении жилищных условий, по льготным ценам", — отражено в тексте пояснительной записки.

Депутаты уверены, что указанные изменения будут способствовать: обеспечению сотрудников вузов льготным жильем; развитию научного кадрового потенциала за счет привлечения и закрепления молодых талантливых ученых в научно-исследовательском секторе; удержанию высококвалифицированных научных кадров; достижению национальных целей; обеспечению прорывного научно-технологического развития.