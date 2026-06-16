16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Назначена дата выборов в Самарскую губернскую думу Геннадий Котельников: "Комплексное развитие территорий - ключевой механизм градостроительного роста" Главой города Новокуйбышевск избрана Виктория Каткова Самарская губернская дума приняла закон о дистанционной занятости для участников СВО Геннадий Котельников: "Достижения невозможны без тесного взаимодействия исполнительной и законодательной власти региона"

Законотворчество Власть и политика

Назначена дата выборов в Самарскую губернскую думу

САМАРА. 16 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 76
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

16 июня состоялось внеочередное заседание Самарской губернской думы под председательством Геннадия Котельникова. Ключевым вопросом стало назначение выборов депутатов областного заксобрания VIII созыва.

Фото: пресс-служба Самарской Губернской Думы

В работе приняли участие главный федеральный инспектор по Самарской области аппарата полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Феоктистов, депутаты Государственной думы Федерального Собрания РФ Леонид Калашников и Михаил Матвеев, прокурор Самарской области Сергей Берижицкий, представители правительства Самарской области и территориальных органов федеральных органов государственной власти, участники региональной программы "Школа героев", приглашённые.

В соответствии с законом "О выборах депутатов Самарской губернской думы" постановление регионального заксобрания о назначении выборов должно быть принято не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Дата известна и совпадает с выборами депутатов Государственной думы Федерального Собрания РФ. Это единый день голосования — третье воскресенье сентября, 20 сентября 2026 года.

Председатель Думы, академик РАН Геннадий Котельников отметил, что решение было принято единогласно и строго в установленный законодательством срок. "Выборы депутатов областного парламента, как и пять лет назад, совмещены с выборами депутатов Государственной думы. Это позволяет сэкономить значительные бюджетные средства. Как и прежде, в состав заксобрания предстоит избрать 50 депутатов: 25 — по одномандатным округам, 25 — по партийным спискам. Уверен, что жители Самарской области проявят активность, гражданскую ответственность и придут на избирательные участки 20 сентября", — сказал спикер.

На заседании также был принят закон "О внесении изменений в статьи 1 и 8 Закона Самарской области "О правительстве Самарской области". Документ разработан для повышения эффективности деятельности регионального правительства. В качестве одной из основ деятельности кабинета министров законодательно закреплён принцип сочетания коллегиальности и единоначалия, что усиливает персональную ответственность за надлежащее исполнение возложенных полномочий.

Закон также предусматривает, что проекты постановлений, распоряжений и иных актов правительства, оформленные по вопросам, рассмотрение которых на заседании не является обязательным, могут быть подписаны председателем правительства Самарской области без рассмотрения на заседании — после согласования с заинтересованными органами исполнительной власти. При этом члены правительства, чью компетенцию не затрагивает принятие данных актов, могут не знакомиться с проектами. Это ускорит рассмотрение и согласование документов, повысит оперативность принятия управленческих решений.

В рамках торжественной части пленарного заседания Геннадий Котельников вручил награды областного парламента.

Почётным знаком Самарской губернской думы "Земское признание" II степени отмечены: президент Самарской областной общественной организации "Федерация фигурного катания на коньках" Вера Богуш; начальник Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн имени О. Г. Яковлева Александр Каширин; директор Самарского филиала Московского городского педагогического университета Галина Козловская; председатель Федерации профсоюзов Самарской области Дмитрий Колесников; глава сельского поселения Хворостянка м. р. Хворостянский Галина Маркеева; депутат Думы г. о. Самара Владислав Широчин.

Спикер регионального заксобрания вручил Почётный знак парламента "За служение закону" Уполномоченному по правам человека в Самарской области Елене Лапушкиной.

Депутаты поздравили первого заместителя председателя Думы Марину Антимонову с юбилеем, а коллегу по парламенту Александра Живайкина — с награждением медалью министерства обороны РФ "За укрепление боевого содружества".

Очередное заседание Самарской губернской думы состоится 30 июня.

Гид потребителя

Последние комментарии

беня цукерман 10 апреля 2024 11:54 В Самарской области на территориях СНТ разрешили создавать населенные пункты

И чо председателя садоводства уволят ? Кого за место него назначат ?

Игорь Жувагин 07 декабря 2021 14:24 Самарские депутаты 3/4 голосов поддержали введение QR-кодов

Да кто бы сомневался, что наши депутаты пойдут против народа. ЕР никогда не выражала интересов народа, как и сейчас.Опросы показали, что подавляющее число против кьюар -кодов, и не стремится в цифровое рабство, которое нам готовят власти. Ну что же, нас не услышали, придется саботировать закон, выходить на улицу.

Сергей Шульгин 06 июля 2021 19:34 Для предпринимателей Самарской области в три раза будет снижена налоговая нагрузка

Ну МОЛОДЦЫ!!! Правда в других регионах снизили ещё в прошлом году и только пока до конца 2022г. И всего лишь предприятиям на УСН, а не из пострадавших отраслей, и не в три раза, а всего до 1% от оборота.

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2018 05:54 Самарские депутаты предложили вернуть регионам право регулировать работу заведений общепита с алкоголем

Вполне логично. На местах виднее.

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2018 05:53 Нацпарк "Самарская Лука" может изменить границы

Предположу, что комерсы продавят депутатов. Печалька.

Фото на сайте

Конференция "Великая российская революция: история и современность"

Конференция "Великая российская революция: история и современность"

16-18 апреля областные парламентарии посетили с дружественным визитом Крым

16-18 апреля областные парламентарии посетили с дружественным визитом Крым

Создан совет непарламентских партий при председателе губдумы

Создан совет непарламентских партий при председателе губдумы

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5