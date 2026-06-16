Назначена дата выборов в Самарскую губернскую думу

16 июня состоялось внеочередное заседание Самарской губернской думы под председательством Геннадия Котельникова. Ключевым вопросом стало назначение выборов депутатов областного заксобрания VIII созыва.

В работе приняли участие главный федеральный инспектор по Самарской области аппарата полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Феоктистов, депутаты Государственной думы Федерального Собрания РФ Леонид Калашников и Михаил Матвеев, прокурор Самарской области Сергей Берижицкий, представители правительства Самарской области и территориальных органов федеральных органов государственной власти, участники региональной программы "Школа героев", приглашённые.

В соответствии с законом "О выборах депутатов Самарской губернской думы" постановление регионального заксобрания о назначении выборов должно быть принято не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Дата известна и совпадает с выборами депутатов Государственной думы Федерального Собрания РФ. Это единый день голосования — третье воскресенье сентября, 20 сентября 2026 года.

Председатель Думы, академик РАН Геннадий Котельников отметил, что решение было принято единогласно и строго в установленный законодательством срок. "Выборы депутатов областного парламента, как и пять лет назад, совмещены с выборами депутатов Государственной думы. Это позволяет сэкономить значительные бюджетные средства. Как и прежде, в состав заксобрания предстоит избрать 50 депутатов: 25 — по одномандатным округам, 25 — по партийным спискам. Уверен, что жители Самарской области проявят активность, гражданскую ответственность и придут на избирательные участки 20 сентября", — сказал спикер.

На заседании также был принят закон "О внесении изменений в статьи 1 и 8 Закона Самарской области "О правительстве Самарской области". Документ разработан для повышения эффективности деятельности регионального правительства. В качестве одной из основ деятельности кабинета министров законодательно закреплён принцип сочетания коллегиальности и единоначалия, что усиливает персональную ответственность за надлежащее исполнение возложенных полномочий.

Закон также предусматривает, что проекты постановлений, распоряжений и иных актов правительства, оформленные по вопросам, рассмотрение которых на заседании не является обязательным, могут быть подписаны председателем правительства Самарской области без рассмотрения на заседании — после согласования с заинтересованными органами исполнительной власти. При этом члены правительства, чью компетенцию не затрагивает принятие данных актов, могут не знакомиться с проектами. Это ускорит рассмотрение и согласование документов, повысит оперативность принятия управленческих решений.

В рамках торжественной части пленарного заседания Геннадий Котельников вручил награды областного парламента.

Почётным знаком Самарской губернской думы "Земское признание" II степени отмечены: президент Самарской областной общественной организации "Федерация фигурного катания на коньках" Вера Богуш; начальник Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн имени О. Г. Яковлева Александр Каширин; директор Самарского филиала Московского городского педагогического университета Галина Козловская; председатель Федерации профсоюзов Самарской области Дмитрий Колесников; глава сельского поселения Хворостянка м. р. Хворостянский Галина Маркеева; депутат Думы г. о. Самара Владислав Широчин.

Спикер регионального заксобрания вручил Почётный знак парламента "За служение закону" Уполномоченному по правам человека в Самарской области Елене Лапушкиной.

Депутаты поздравили первого заместителя председателя Думы Марину Антимонову с юбилеем, а коллегу по парламенту Александра Живайкина — с награждением медалью министерства обороны РФ "За укрепление боевого содружества".

Очередное заседание Самарской губернской думы состоится 30 июня.