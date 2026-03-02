16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Геннадий Котельников поздравил жителей Самарской области с Днём наставника В Самарской области вновь пересмотрят систему патентов для бизнеса Геннадий Котельников поздравил преподавателей, аспирантов и студентов с Днем российской науки В Самарской области предложили увеличить штрафы за парковки на газоне В Самарской области введут штрафы за брошенные самокаты

Законотворчество Власть и политика

Геннадий Котельников поздравил жителей Самарской области с Днём наставника

САМАРА. 2 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 23
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Председатель Самарской губернской думы, академик РАН Геннадий Котельников поздравил жителей Самарской области с Днём наставника.

Фото: kremlin.ru

"Дорогие друзья! Горячо и сердечно поздравляю вас с Днём наставника!

Сегодня, 2 марта, впервые в нашей стране отмечается новый государственный праздник — День наставника. Для всех нас и для меня лично это событие имеет особое значение и высокую ценность. Возрождение наставничества инициировал президент России Владимир Владимирович Путин. Современный институт наставничества в нашей стране опять проходит период становления, как это было 100 лет назад. В 20-е, 30-е годы прошлого века выстраивалась система передачи опыта и знаний не только за партой и в аудиториях, но и на производстве, во всех отраслях экономики. Наставники 60-80-х годов прививали молодым специалистам и рабочим еще и любовь к профессии, чувство товарищества, интерес к непрерывному обучению.

Роль наставничества в современной России, которой нужны квалифицированные кадры, чрезвычайно важна. В некоторых отраслях, как, например, в медицине, педагогике, транспортной сфере и науке вообще невозможно стать мастером своего дела без наставника. Но и наставником по обязанности не стать. Успеха достигает только тот, кто берется за это дело по доброй воле, обладает педагогическим тактом, понимает свою личную ответственность не просто за одного молодого специалиста, а в целом за будущее отрасли — медицины, образования, науки.

Искренне желаю всем наставникам крепкого здоровья, мудрости и развития, вдохновения и талантливых учеников!", — поздравил Геннадий Котельников.

Гид потребителя

Последние комментарии

беня цукерман 10 апреля 2024 11:54 В Самарской области на территориях СНТ разрешили создавать населенные пункты

И чо председателя садоводства уволят ? Кого за место него назначат ?

Игорь Жувагин 07 декабря 2021 14:24 Самарские депутаты 3/4 голосов поддержали введение QR-кодов

Да кто бы сомневался, что наши депутаты пойдут против народа. ЕР никогда не выражала интересов народа, как и сейчас.Опросы показали, что подавляющее число против кьюар -кодов, и не стремится в цифровое рабство, которое нам готовят власти. Ну что же, нас не услышали, придется саботировать закон, выходить на улицу.

Сергей Шульгин 06 июля 2021 19:34 Для предпринимателей Самарской области в три раза будет снижена налоговая нагрузка

Ну МОЛОДЦЫ!!! Правда в других регионах снизили ещё в прошлом году и только пока до конца 2022г. И всего лишь предприятиям на УСН, а не из пострадавших отраслей, и не в три раза, а всего до 1% от оборота.

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2018 05:54 Самарские депутаты предложили вернуть регионам право регулировать работу заведений общепита с алкоголем

Вполне логично. На местах виднее.

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2018 05:53 Нацпарк "Самарская Лука" может изменить границы

Предположу, что комерсы продавят депутатов. Печалька.

Фото на сайте

Конференция "Великая российская революция: история и современность"

Конференция "Великая российская революция: история и современность"

16-18 апреля областные парламентарии посетили с дружественным визитом Крым

16-18 апреля областные парламентарии посетили с дружественным визитом Крым

Создан совет непарламентских партий при председателе губдумы

Создан совет непарламентских партий при председателе губдумы

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5