Председатель Самарской губернской думы, академик РАН Геннадий Котельников поздравил жителей Самарской области с Днём наставника.

"Дорогие друзья! Горячо и сердечно поздравляю вас с Днём наставника!

Сегодня, 2 марта, впервые в нашей стране отмечается новый государственный праздник — День наставника. Для всех нас и для меня лично это событие имеет особое значение и высокую ценность. Возрождение наставничества инициировал президент России Владимир Владимирович Путин. Современный институт наставничества в нашей стране опять проходит период становления, как это было 100 лет назад. В 20-е, 30-е годы прошлого века выстраивалась система передачи опыта и знаний не только за партой и в аудиториях, но и на производстве, во всех отраслях экономики. Наставники 60-80-х годов прививали молодым специалистам и рабочим еще и любовь к профессии, чувство товарищества, интерес к непрерывному обучению.

Роль наставничества в современной России, которой нужны квалифицированные кадры, чрезвычайно важна. В некоторых отраслях, как, например, в медицине, педагогике, транспортной сфере и науке вообще невозможно стать мастером своего дела без наставника. Но и наставником по обязанности не стать. Успеха достигает только тот, кто берется за это дело по доброй воле, обладает педагогическим тактом, понимает свою личную ответственность не просто за одного молодого специалиста, а в целом за будущее отрасли — медицины, образования, науки.

Искренне желаю всем наставникам крепкого здоровья, мудрости и развития, вдохновения и талантливых учеников!", — поздравил Геннадий Котельников.