Губернская дума приняла бюджет на три года — бюджет социальной стабильности, безопасности и развития

27 ноября под председательством Геннадия Котельникова состоялось заседание Самарской губернской думы, на котором был принят главный финансовый документ региона на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов.

В заседании приняли участие первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Михаил Смирнов, главный федеральный инспектор по Самарской области Михаил Феоктистов, сенатор РФ Андрей Кислов, депутаты Государственной думы ФС РФ от Самарской области Виктор Казаков, Леонид Калашников, Михаил Матвеев, Владимир Плякин, Владимир Симановский, представители правительства Самарской области, территориальных органов федеральных органов государственной власти, участники региональной программы "Школа Героев".

На заседании рассмотрены 36 вопросов, в том числе 26 проектов законов Самарской области. 19 Законов приняты окончательно, 7 законопроектов приняты в первом чтении.

В центре внимания депутатов — проект закона Самарской области "Об областном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов", принятый в первом чтении, который представила заместитель председателя правительства Самарской области — министр финансов Самарской области Ольга Собещанская.

Между первым и вторым чтениями проведена колоссальная работа по сбору, анализу и обобщению поправок и предложений, поступивших от субъектов права законодательной инициативы.

В итоговом перечне — 206 поправок на трёхлетний период, из них 188 финансовых и 18 предложений к текстовой части. Общая сумма предлагаемых поправок составила более 165 млрд рублей, из них 76 млрд 276 млн — только на 2026 год.

Председатель комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике Виктор Кузнецов рассказал об основных направлениях, которые отражены в поправках.

По итогам детального обсуждения из 206 поправок уже учтено и предлагается учесть 92 предложения (83 финансовых и 9 текстовых) на общую сумму 142,2 млрд рублей. 88 поправок будут рассмотрены в ходе исполнения областного бюджета в 2026 году и плановом периоде.

Одна из самых весомых учтённых поправок правительства Самарской области предлагает отразить целевые безвозмездные поступления из федерального бюджета на общую сумму более 81 млрд рублей в трёхлетнем периоде.

Из них: на 2026 год — 26,4 млрд рублей; на 2027 год — 27,4 млрд рублей; на 2028 год — 27,3 млрд рублей.

Традиционно самые финансово ёмкие статьи расходов — социальные. В 2026 году более 65% (почти 230 млрд рублей) бюджетных расходов направлены на социально значимые отрасли и направления.

В обсуждении таблицы поправок и итоговых параметров областного бюджета приняли активное участие депутаты Александр Степанов, Михаил Маряхин, Екатерина Кузьмичева, Роман Маркаров, Алексей Лескин, Михаил Абдалкин.

"Если охарактеризовать бюджет одним словом, то это — надёжный! Принятый бюджет на 2026–2028 годы — это бюджет социальной стабильности, безопасности и развития. Ключевыми приоритетами законопроекта стали достижение национальных целей, определённых президентом и выполнение поручений губернатора, в том числе сформированных по итогам общения с жителями региона", — прокомментировала заместитель председателя правительства Самарской области — министр финансов Самарской области Ольга Собещанская.

После детального обсуждения парламентарии приняли Закон Самарской области "Об областном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов" во втором и окончательном чтении.

Председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников подчеркнул: "Принят главный финансовый закон региона — бюджет Самарской области на ближайшую трёхлетку. Это итог колоссальной совместной работы депутатского корпуса и областного правительства, которая ведётся на протяжении всего финансового года.

Хочу подчеркнуть важность работы над поправками, которые включают в себя конкретные направления финансирования по всем важнейшим отраслям. Большинство рассмотренных поправок поступило именно от депутатских фракций Думы: 123 поправки из 206. На итоговом заседании профильного комитета по бюджету, где их детально обсудили, присутствовало 27 депутатов — это больше половины всего депутатского корпуса.

Решением Думы почти половина всех поступивших предложений к бюджету учтены, значительная часть будет рассмотрена в ходе исполнения.

В бюджет региона уже поступил серьёзный транш из федерального бюджета. Только на 2026 год — более 26 млрд рублей. Это серьёзная поддержка, которая будет направлена в первую очередь на социально значимые отрасли.

И в целом бюджет на 2026 и плановый период 2027 и 2028 годов — безусловно, социальный, и в то же время он обеспечивает стабильность и перспективу развития региона".

Заместитель председателя Самарской губернской думы, руководитель фракции "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Екатерина Кузьмичева рассказала:

"Работа над формированием бюджета шла в непростых экономических условиях в стране и в регионе. Несмотря на это, бюджет региона сбалансирован, предусмотрены все необходимые ресурсы для выполнения обязательств перед нашими жителями. Между первым и вторым чтением мы отрабатывали все вопросы с правительством Самарской области, с губернатором Вячеславом Андреевичем Федорищевым.

В итоге наша фракция внесла 24 поправки, 19 из которых приняты, а 5 — будут рассмотрены в ходе исполнения бюджета. Все эти поправки направлены на решение социально значимых вопросов, с которыми к нам обращаются жители. Это поддержка участников специальной военной операции и членов их семей, укрепление материально-технической базы образовательных организаций и медицинских учреждений, обеспечение лекарственными средствами, развитие коммунальной инфраструктуры.

Очень важными считаю и наши поправки по поддержке агропромышленного комплекса, решению кадровой проблемы. Наша фракция предлагает в два раза увеличить единовременные и ежемесячные выплаты для молодых специалистов в сфере АПК. Уже подготовлены соответствующие изменения в региональный закон "О государственной поддержке кадрового потенциала агропромышленной отрасли".

Руководитель фракции "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" Михаил Маряхин отметил:

"Фракция "Справедливая Россия — Патриоты — За Правду" внесла поправки, которые были подготовлены совместно с активными жителями региона на личных встречах в городах и районах области. Мы сформировали 20 значимых поправок по основным блокам. Ключевые направления, по которым работает "Справедливая Россия" — это вопросы здравоохранения, образования, культуры, ЖКХ. Нам удалось добиться включения дополнительных сумм на замену лифтового оборудования и на программу "Молодой семье — доступное жилье". Еще порядка 13 поправок будут рассмотрены в ходе исполнения бюджета. Исходя из этого, мы приняли решение поддержать бюджет Самарской области, проголосовать "за" и определить задачи на следующий год, чтобы их выполнить вместе с правительством региона".

Руководитель фракции ЛДПР Александр Степанов подчеркнул:

"Хочу отметить очень внимательное отношение правительства Самарской области к проработке этого бюджета. Фракция ЛДПР дважды встречалась с министром финансов. Мы проговорили все поправки, которые мы внесли. Все предложения от фракции ЛДПР попали в раздел "учесть" или "учесть в ходе исполнения бюджета.

Фракция ЛДПР поддержала проект бюджета, с нашей точки зрения, он сбалансирован. Понятное дело, что сегодня бюджет непростой. На четвертый год специальной военной операции он не может быть иным. Фракция и партия ЛДПР сегодня обращают внимание на то, что нужно поднимать рождаемость в стране. Это одна из самых важных задач на ближайшие годы. По данным Росстата, рождаемость понизилась почти на 10%. Нужно срочно принимать меры по восстановлению этого показателя, чтобы он пошёл в рост".

Руководитель фракции "НОВЫЕ ЛЮДИ" Роман Маркаров прокомментировал:

"Фракция "НОВЫЕ ЛЮДИ" сегодня во втором чтении поддержала проект бюджета. Мы инициировали ряд поправок. Одно из самых значимых наших предложений связано с увеличением финансирования на ремонт автомобильных дорог, в том числе внутриквартальных проездов, придомовых территорий. Сегодня эти работы ведутся, но не в тех объёмах, в которых хотелось бы. Поэтому фракция "НОВЫЕ ЛЮДИ" внесла эти поправки и, здесь ключевое, что их учли.

Остальные фракционные поправки будут реализовываться в ходе исполнения бюджета в следующем году. И особо хочу отметить, для нас принципиально важно, что все социальные обязательства перед жителями Самарской области будут выполнены".