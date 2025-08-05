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Геннадий Котельников: "Участники "Школы героев" - люди с активной жизненной позицией"

САМАРА. 5 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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5 августа состоялась рабочая встреча председателя Самарской губернской думы, академика РАН Геннадия Котельникова с участником второго потока региональной программы профессиональной переподготовки "Школа героев" Сергеем Заиченко.

Фото: пресс-служба Самарской Губернской Думы

Региональная программа профессиональной переподготовки "Школа героев" - это продолжение кадровой программы для участников специальной военной операции "Время героев", инициированной президентом России Владимиром Путиным. По решению главы региона Вячеслава Федорищева образовательная программа стартовала в 2024 году и предлагает участникам СВО уникальную возможность - овладеть новыми компетенциями и приобрести профессиональные навыки, востребованные на современном рынке труда. Особенностью учебного курса стала практическая составляющая - совместная работа обучающихся с наставниками, среди которых и депутаты областного парламента.

Геннадий Котельников стал наставником участника второго потока "Школы героев", капитана Сергея Заиченко. Ветеран специальной военной операции отмечен государственной наградой - медалью "За отвагу", имеет большой опыт военной службы и общественной работы в региональном отделении "Всероссийского студенческого корпуса спасателей", одной из крупнейших добровольческих организаций в стране. Сегодня он активно занимается волонтерской деятельностью, делится своим опытом с молодым поколением. Сергей рассказал, что от учебы в "Школе героев" ждет прежде всего знаний и общения с единомышленниками: "Я горжусь, что у меня такой наставник. Есть волнение - не подвести бы. Но я буду стараться, думаю, что у меня получится".

Геннадий Котельников выразил уверенность, что "Школа героев" в Самарской области выполняет очень важную миссию: "Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин неоднократно подчеркивал исключительную ценность опыта и гражданской ответственности наших защитников. Встречаясь с участниками "Школы героев", я вижу их активную жизненную позицию, их стремление реализовать общественно значимые инициативы и желание сделать мир лучше. Эта образовательная программа помогает нашим воинам адаптироваться к новым условиям, дает новые знания и умения. Могу с уверенностью сказать, что депутаты Самарской губернской думы готовы к совместной работе в качестве наставников".

Спикер также подчеркнул, что региональный парламент разработал обширный блок законодательства по социальной поддержке участников специальной военной операции и членов их семей, и эта работа продолжается в постоянном режиме.

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Последние комментарии

беня цукерман 10 апреля 2024 11:54 В Самарской области на территориях СНТ разрешили создавать населенные пункты

И чо председателя садоводства уволят ? Кого за место него назначат ?

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Да кто бы сомневался, что наши депутаты пойдут против народа. ЕР никогда не выражала интересов народа, как и сейчас.Опросы показали, что подавляющее число против кьюар -кодов, и не стремится в цифровое рабство, которое нам готовят власти. Ну что же, нас не услышали, придется саботировать закон, выходить на улицу.

Сергей Шульгин 06 июля 2021 19:34 Для предпринимателей Самарской области в три раза будет снижена налоговая нагрузка

Ну МОЛОДЦЫ!!! Правда в других регионах снизили ещё в прошлом году и только пока до конца 2022г. И всего лишь предприятиям на УСН, а не из пострадавших отраслей, и не в три раза, а всего до 1% от оборота.

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2018 05:54 Самарские депутаты предложили вернуть регионам право регулировать работу заведений общепита с алкоголем

Вполне логично. На местах виднее.

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2018 05:53 Нацпарк "Самарская Лука" может изменить границы

Предположу, что комерсы продавят депутатов. Печалька.

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