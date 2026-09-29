В Самарской области введут рейтинг ответственного бизнеса

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев внес на рассмотрение региональных депутатов проект закона "О развитии ответственного ведения бизнеса". В числе прочего новелла предусматривает возможность предоставления мер поддержки ответственным предпринимателям.

Исходя из опубликованного документа, закон устанавливает правовые нормы ответственного ведения бизнеса, регулирует отношения, возникающие между исполнительными органами Самарской области, органами МСУ, юрлицами и ИП "в сфере применения Стандарта общественного капитала бизнеса и развития ответственного ведения бизнеса в регионе в процессе деятельности, соответствующей национальным интересам РФ и способствующей устойчивому развитию Самарской области".

В пояснительной записке отмечается, что проект закона направлен на создание условий для развития ответственного ведения бизнеса "на основе национального стандарта РФ "Индекс деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности (ЭКГ-рейтинг). Методика оценки и порядок формирования ЭКГ-рейтинга ответственного бизнеса".

"Проектом предусматривается: определение основных принципов развития ответственного ведения бизнеса, возможность предоставления мер господдержки ответственным субъектам предпринимательской деятельности в соответствии с действующим законом РФ, проведение мониторинга состояния развития ответственного ведения бизнеса в Самарской области", - сказано в документе.

Определены основные принципы развития ответственного ведения бизнеса: объективность, независимость и экономическая обоснованность, открытость и доступность для субъектов предпринимательской деятельности информации, необходимой для получения мер поддержки ответственных субъектов предпринимательской деятельности, сбалансированность государственных интересов и бизнеса, обеспечение благоприятных условий.

К мерам господдержки относятся предоставление информационно-консультационной поддержки, содействие в сопровождении инвестпроектов, вынесение неурегулированных вопросов на рассмотрение инвестиционного комитета Самарской области, содействие в организации выставок, экспозиций, конкурсов, семинаров, конференций и форумов, способствующих развитию ответственного ведения бизнеса и т.п.