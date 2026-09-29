16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области введут рейтинг ответственного бизнеса Важный шаг в решении проблем Ягодного и Черноречья: охранные зоны до трубопроводов будут пересмотрены Жители региона, получившие бесплатные земельные участки с ограничениями, смогут поменять их Александр Живайкин разъяснил федеральные решения по поддержке ветеранов СВО и семей погибших: что изменится на местах Живайкин о мигрантах: "Работаете честно - останетесь, прячетесь в тени - придется уехать"

Законотворчество Власть и политика

В Самарской области введут рейтинг ответственного бизнеса

САМАРА. 29 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 81
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев внес на рассмотрение региональных депутатов проект закона "О развитии ответственного ведения бизнеса". В числе прочего новелла предусматривает возможность предоставления мер поддержки ответственным предпринимателям.

Исходя из опубликованного документа, закон устанавливает правовые нормы ответственного ведения бизнеса, регулирует отношения, возникающие между исполнительными органами Самарской области, органами МСУ, юрлицами и ИП "в сфере применения Стандарта общественного капитала бизнеса и развития ответственного ведения бизнеса в регионе в процессе деятельности, соответствующей национальным интересам РФ и способствующей устойчивому развитию Самарской области".

В пояснительной записке отмечается, что проект закона направлен на создание условий для развития ответственного ведения бизнеса "на основе национального стандарта РФ "Индекс деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности (ЭКГ-рейтинг). Методика оценки и порядок формирования ЭКГ-рейтинга ответственного бизнеса".

"Проектом предусматривается: определение основных принципов развития ответственного ведения бизнеса, возможность предоставления мер господдержки ответственным субъектам предпринимательской деятельности в соответствии с действующим законом РФ, проведение мониторинга состояния развития ответственного ведения бизнеса в Самарской области", - сказано в документе.

Определены основные принципы развития ответственного ведения бизнеса: объективность, независимость и экономическая обоснованность, открытость и доступность для субъектов предпринимательской деятельности информации, необходимой для получения мер поддержки ответственных субъектов предпринимательской деятельности, сбалансированность государственных интересов и бизнеса, обеспечение благоприятных условий.

К мерам господдержки относятся предоставление информационно-консультационной поддержки, содействие в сопровождении инвестпроектов, вынесение неурегулированных вопросов на рассмотрение инвестиционного комитета Самарской области, содействие в организации выставок, экспозиций, конкурсов, семинаров, конференций и форумов, способствующих развитию ответственного ведения бизнеса и т.п.

Гид потребителя

Последние комментарии

беня цукерман 10 апреля 2024 11:54 В Самарской области на территориях СНТ разрешили создавать населенные пункты

И чо председателя садоводства уволят ? Кого за место него назначат ?

Игорь Жувагин 07 декабря 2021 14:24 Самарские депутаты 3/4 голосов поддержали введение QR-кодов

Да кто бы сомневался, что наши депутаты пойдут против народа. ЕР никогда не выражала интересов народа, как и сейчас.Опросы показали, что подавляющее число против кьюар -кодов, и не стремится в цифровое рабство, которое нам готовят власти. Ну что же, нас не услышали, придется саботировать закон, выходить на улицу.

Сергей Шульгин 06 июля 2021 19:34 Для предпринимателей Самарской области в три раза будет снижена налоговая нагрузка

Ну МОЛОДЦЫ!!! Правда в других регионах снизили ещё в прошлом году и только пока до конца 2022г. И всего лишь предприятиям на УСН, а не из пострадавших отраслей, и не в три раза, а всего до 1% от оборота.

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2018 05:54 Самарские депутаты предложили вернуть регионам право регулировать работу заведений общепита с алкоголем

Вполне логично. На местах виднее.

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2018 05:53 Нацпарк "Самарская Лука" может изменить границы

Предположу, что комерсы продавят депутатов. Печалька.

Фото на сайте

Конференция "Великая российская революция: история и современность"

Конференция "Великая российская революция: история и современность"

16-18 апреля областные парламентарии посетили с дружественным визитом Крым

16-18 апреля областные парламентарии посетили с дружественным визитом Крым

Создан совет непарламентских партий при председателе губдумы

Создан совет непарламентских партий при председателе губдумы

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4