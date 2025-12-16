В Губдуме предложили увеличить финансовую поддержку молодых специалистов агропрома

На решение кадровой проблемы в самарском агропроме нацелены два законопроекта, получившие 16 декабря поддержку профильного комитета по сельскому хозяйству и продовольствию областного парламента.

Один из них предполагает увеличение вдвое размера единовременной денежной выплаты молодым специалистам. Для тех, кто имеет высшее профессиональное образование, господдержка составит 414 тыс. рублей, среднее образование — 207 тыс. рублей. Выплачивать эту сумму планируется в два этапа равными частями, причём вторая часть будет доступна спустя три года работы в АПК.

В два раза возрастёт и ежемесячная выплата: выпускникам вузов предлагается установить её в размере 22 тыс. рублей, выпускникам колледжей и техникумов — от 8 до 12 тыс. рублей. Кроме того, эту финансовую поддержку молодые специалисты смогут получать не три года, как это установлено законодательством в настоящее время, а на протяжении шести лет.

Второй законопроект расширяет круг получателей господдержки. Перечень организаций, работая в которых молодые специалисты смогут рассчитывать на помощь государства на старте карьеры, предлагается дополнить предприятиями по производству пищевых продуктов и напитков, а также по хранению и складированию зерна, расположенных в сельских районах. К таким предприятиям, например, относятся маслоэкстракционные заводы, расположенные в Богатовском, Безенчукском, Кинель-Черкасском, Хворостянском и других районах губернии. По предварительным расчётам, ежемесячные и единовременные выплаты смогут получать дополнительно свыше ста молодых специалистов.

Эти нововведения будут закреплены в региональном законе "О государственной поддержке кадрового потенциала агропромышленного комплекса Самарской области". Поправки в закон подготовил профильный комитет и парламентская фракция "Единая Россия", их финансирование уже предусмотрено в областном бюджете.

Обе инициативы единогласно поддержаны комитетом и рекомендованы Губернской думе к принятию.

Председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников подчеркнул, что поправки в региональный закон нацелены на долгосрочное закрепление молодых специалистов на предприятиях отрасли: "Все мы понимаем остроту кадрового вопроса в агропромышленном комплексе, где ощущается нехватка специалистов. Здесь необходимы определенные законодательные гарантии и поддержка. Очень важно помочь молодёжи в начале профессиональной деятельности. Значимую роль играют наставники, и, безусловно, необходим достойный уровень заработной платы. Уверен, что на пленарном заседании 23 декабря депутаты поддержат законопроекты, и уже с 1 января молодые специалисты агропрома смогут рассчитывать на значительно большую поддержку".

Председатель комитета Самарской губернской думы по сельскому хозяйству и продовольствию Николай Сомов отметил, что депутаты всегда на особом контроле держат кадровый вопрос: "Мы вводим свои, региональные меры поддержки кадрового потенциала АПК, однако их финансовое наполнение, к сожалению, было скромным. Например, наши 63 тыс. рублей подъёмных выглядели несопоставимо с выплатами в миллион рублей, которые установили соседние регионы — Башкирия, Татарстан, Кировская область. Благодаря решению губернатора Самарской области Вячеслава Андреевича Федорищева в прошлом году мы увеличили эту выплату более чем в три раза — до 207 тыс. рублей. А сейчас предусмотрели её дальнейший рост: единовременные и ежемесячные выплаты для молодых специалистов увеличатся ещё вдвое. Это будет способствовать закреплению молодых кадров на предприятиях и в целом более надёжной работе нашего АПК".