16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Губдуме предложили увеличить финансовую поддержку молодых специалистов агропрома Геннадий Котельников: "Депутаты продолжают законодательно обеспечивать развитие региона" В Самарской области отмечают День выпуска первого Ил-2 Опыт Самарской области по развитию научно-популярного туризма представлен на заседании Совета законодателей ПФО Губернская дума приняла бюджет на три года - бюджет социальной стабильности, безопасности и развития

Законотворчество Власть и политика

В Губдуме предложили увеличить финансовую поддержку молодых специалистов агропрома

САМАРА. 16 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 64
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

На решение кадровой проблемы в самарском агропроме нацелены два законопроекта, получившие 16 декабря поддержку профильного комитета по сельскому хозяйству и продовольствию областного парламента.

Фото: пресс-служба Самарской Губернской Думы

Один из них предполагает увеличение вдвое размера единовременной денежной выплаты молодым специалистам. Для тех, кто имеет высшее профессиональное образование, господдержка составит 414 тыс. рублей, среднее образование — 207 тыс. рублей. Выплачивать эту сумму планируется в два этапа равными частями, причём вторая часть будет доступна спустя три года работы в АПК.

В два раза возрастёт и ежемесячная выплата: выпускникам вузов предлагается установить её в размере 22 тыс. рублей, выпускникам колледжей и техникумов — от 8 до 12 тыс. рублей. Кроме того, эту финансовую поддержку молодые специалисты смогут получать не три года, как это установлено законодательством в настоящее время, а на протяжении шести лет.

Второй законопроект расширяет круг получателей господдержки. Перечень организаций, работая в которых молодые специалисты смогут рассчитывать на помощь государства на старте карьеры, предлагается дополнить предприятиями по производству пищевых продуктов и напитков, а также по хранению и складированию зерна, расположенных в сельских районах. К таким предприятиям, например, относятся маслоэкстракционные заводы, расположенные в Богатовском, Безенчукском, Кинель-Черкасском, Хворостянском и других районах губернии. По предварительным расчётам, ежемесячные и единовременные выплаты смогут получать дополнительно свыше ста молодых специалистов.

Эти нововведения будут закреплены в региональном законе "О государственной поддержке кадрового потенциала агропромышленного комплекса Самарской области". Поправки в закон подготовил профильный комитет и парламентская фракция "Единая Россия", их финансирование уже предусмотрено в областном бюджете.

Обе инициативы единогласно поддержаны комитетом и рекомендованы Губернской думе к принятию.

Председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников подчеркнул, что поправки в региональный закон нацелены на долгосрочное закрепление молодых специалистов на предприятиях отрасли: "Все мы понимаем остроту кадрового вопроса в агропромышленном комплексе, где ощущается нехватка специалистов. Здесь необходимы определенные законодательные гарантии и поддержка. Очень важно помочь молодёжи в начале профессиональной деятельности. Значимую роль играют наставники, и, безусловно, необходим достойный уровень заработной платы. Уверен, что на пленарном заседании 23 декабря депутаты поддержат законопроекты, и уже с 1 января молодые специалисты агропрома смогут рассчитывать на значительно большую поддержку".

Председатель комитета Самарской губернской думы по сельскому хозяйству и продовольствию Николай Сомов отметил, что депутаты всегда на особом контроле держат кадровый вопрос: "Мы вводим свои, региональные меры поддержки кадрового потенциала АПК, однако их финансовое наполнение, к сожалению, было скромным. Например, наши 63 тыс. рублей подъёмных выглядели несопоставимо с выплатами в миллион рублей, которые установили соседние регионы — Башкирия, Татарстан, Кировская область. Благодаря решению губернатора Самарской области Вячеслава Андреевича Федорищева в прошлом году мы увеличили эту выплату более чем в три раза — до 207 тыс. рублей. А сейчас предусмотрели её дальнейший рост: единовременные и ежемесячные выплаты для молодых специалистов увеличатся ещё вдвое. Это будет способствовать закреплению молодых кадров на предприятиях и в целом более надёжной работе нашего АПК".

Гид потребителя

Последние комментарии

беня цукерман 10 апреля 2024 11:54 В Самарской области на территориях СНТ разрешили создавать населенные пункты

И чо председателя садоводства уволят ? Кого за место него назначат ?

Игорь Жувагин 07 декабря 2021 14:24 Самарские депутаты 3/4 голосов поддержали введение QR-кодов

Да кто бы сомневался, что наши депутаты пойдут против народа. ЕР никогда не выражала интересов народа, как и сейчас.Опросы показали, что подавляющее число против кьюар -кодов, и не стремится в цифровое рабство, которое нам готовят власти. Ну что же, нас не услышали, придется саботировать закон, выходить на улицу.

Сергей Шульгин 06 июля 2021 19:34 Для предпринимателей Самарской области в три раза будет снижена налоговая нагрузка

Ну МОЛОДЦЫ!!! Правда в других регионах снизили ещё в прошлом году и только пока до конца 2022г. И всего лишь предприятиям на УСН, а не из пострадавших отраслей, и не в три раза, а всего до 1% от оборота.

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2018 05:54 Самарские депутаты предложили вернуть регионам право регулировать работу заведений общепита с алкоголем

Вполне логично. На местах виднее.

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2018 05:53 Нацпарк "Самарская Лука" может изменить границы

Предположу, что комерсы продавят депутатов. Печалька.

Фото на сайте

Конференция "Великая российская революция: история и современность"

Конференция "Великая российская революция: история и современность"

16-18 апреля областные парламентарии посетили с дружественным визитом Крым

16-18 апреля областные парламентарии посетили с дружественным визитом Крым

Создан совет непарламентских партий при председателе губдумы

Создан совет непарламентских партий при председателе губдумы

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4