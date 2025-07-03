Самарский сенатор Марина Сидухина предложила запретить продажу алкоголя лицам до 21 года

Сенатор от Самарской области Марина Сидухина внесла в Государственную думу РФ законопроект о запрете продажи алкоголя лицам моложе 21 года. В пояснительной записке к законопроекту поясняется, что он преследует цели "предупреждения алкоголизации молодежи, укрепления традиционных ценностей и развития социальных взаимоотношений".

Марина Сидухина указывает, что попытки поднять возрастную планку доступности алкоголя предпринимались и ранее. В частности, Минздрав в 2019 г. разработал схожий проект закона. Тогда ведомство ссылалось на то, что употребление алкоголя не безопасно для нормального развития головного мозга, который среднестатистически формируется к 21 году.

"В возрасте, когда некоторые отделы мозга еще находятся в процессе формирования, употребление алкоголя способствует снижению объемов и целостности критически важных отделов мозга и долгосрочному ухудшению когнитивных способностей", - ссылается сенатор на пояснения Минздрава.

3 июля законопроект Марины Сидухиной был зарегистрирован и направлен председателю Госдумы Вячеславу Володину.

Напомним, сейчас алкоголь могут приобретать лица старше 18 лет.