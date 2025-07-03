Самарский сенатор Марина Сидухина предложила запретить продажу алкоголя лицам до 21 года

Сенатор от Самарской области Марина Сидухина внесла в Государственную думу РФ законопроект о запрете продажи алкоголя лицам моложе 21 года. В пояснительной записке к законопроекту поясняется, что он преследует цели "предупреждения алкоголизации молодежи, укрепления традиционных ценностей и развития социальных взаимоотношений".
Марина Сидухина указывает, что попытки поднять возрастную планку доступности алкоголя предпринимались и ранее. В частности, Минздрав в 2019 г. разработал схожий проект закона. Тогда ведомство ссылалось на то, что употребление алкоголя не безопасно для нормального развития головного мозга, который среднестатистически формируется к 21 году.
"В возрасте, когда некоторые отделы мозга еще находятся в процессе формирования, употребление алкоголя способствует снижению объемов и целостности критически важных отделов мозга и долгосрочному ухудшению когнитивных способностей", - ссылается сенатор на пояснения Минздрава.
3 июля законопроект Марины Сидухиной был зарегистрирован и направлен председателю Госдумы Вячеславу Володину.
Напомним, сейчас алкоголь могут приобретать лица старше 18 лет.
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02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно
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Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?