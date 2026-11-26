Работа сервиса "Яндекс Лавка" стартовала в Самаре. Жители уже могут делать заказы продуктов, товаров для дома, готовой еды и горячих блюд. Доставлять их будут не только курьеры, но и роверы — автономные роботы, оборудованные отсеком для перевозки грузов.

"Последовательно и комплексно развиваем беспилотные технологии в регионе. Внедрение нового формата доставки стало возможным, благодаря экспериментальному правовому режиму, запущенному по решению Правительства РФ. Самарская область вошла в число 35 регионов, где он уже начал действовать", — отметил губернатор Вячеслав Федорищев в своем канале в Макс.

Роверы развивают скорость до 10 км/ч, соблюдают правила дорожного движения и на одном заряде могут работать до 10 часов. Если адрес входит в зону рободоставки и рядом есть свободный робот, приложение предложит выбрать его при оформлении заказа. Ровер сам строит маршрут до нужного подъезда, объезжает препятствия, а за его движением можно следить на карте в приложении. Когда робот доставит заказ, пользователь получит уведомление. Грузовой отсек во время поездки закрыт: открыть его сможет получатель кнопкой в приложении. После этого останется забрать заказ и закрыть крышку кнопкой на роботе.

Фото: Александра Белова

"Самара стала пятнадцатым городом, где запущены роботы "Яндекс Лавки". Они передвигаются сами — при помощи технологии машинного обучения, никто ими не управляет", — пояснил руководитель рободоставки "Яндекс Лавки" Иван Хохлин.

Заказы собирают в дарксторах. В Самаре их шесть — в Октябрьском, Советском, Железнодорожном, Ленинском и Промышленном районах. До конца года планируется открыть еще пять. Впоследствии число дарксторов увеличится до 17. Каждый будет иметь опцию доставки курьерами или роверами.

Фото: Александра Белова

"Яндекс является надежным партнером Самарской области, и мы рады, что технологические решения компании помогают нам делать повседневные сервисы для жителей региона удобнее и доступнее, — подчеркнул заместитель председателя правительства Самарской области Павел Финк. — Наши производители получат еще один канал сбыта и возможность вывести свою продукцию на широкую аудиторию. Уверен, что сервис будет востребованным и проект будет масштабирован на другие территории Самарской области".

Фото: Александра Белова

В среднем, каждый пятый товар сервиса является продукцией локальных производителей. Поставщиками "Лавки" уже выступают "Фабрика качества", "Тольяттимолоко", "Кухмастер", "Хлебный альянс", "У Палыча", "Чистая вода".

Фото: Александра Белова

Самара стала первым городом-миллионником, где "Яндекс Лавка" запустилась совместно с локальным предпринимателем. Партнером стала ГК "Континент", работающая в сфере социального питания и сельского хозяйства на территории Самарской области и соседних субъектах.

"Пять лет назад мы получили сертификат "Органик" на продукцию, которую мы выращиваем на своих полях. И готовы предложить "Яндекс Лавке" поставить на свои полки наши органические продукты — на пользу жителям Самары", — рассказал владелец и руководитель группы компаний "Континент" Сергей Кабанов.

Фото: Александра Белова

В настоящее время обеспечивать работу сервиса в Самаре будет распределительный центр в Казани. В 2027 году компания готовится запустить такой объект на территории Самарской области.

"Самара для нас в целом открывает работу с регионами Поволжья. Сегодня мы активно готовимся к запуску на территории области распределительного центра. Будем очень стараться, чтобы он открылся весной 2027 года. Новый распределительный центр будет обслуживать все города ПФО, где начнет работать "Яндекс Лавка". Мощности будущего объекта будут рассчитаны на 80 дарксторов — это примерно 3000 квадратных метров", — рассказала руководитель франшизы "Яндекс Лавки" Мария Швиндт.

Благодаря новому сервису, в Самарской области появится более 500 рабочих мест — курьеров, сборщиков, кладовщиков, поваров и управляющих дарксторами.