В школе № 8 пос. Алексеевка в Кинеле Самарской области прошла встреча с лектором Российского общества "Знание", актрисой театра и кино Олесей Железняк.
Мероприятие прошло в рамках федерального проекта "Чтецкие программы", который Российское общество "Знание" реализует совместно с Министерством просвещения РФ по поручению президента России Владимира Путина. Литературный клуб школы вошел в список самых активных в стране. Встреча соответствует целям и задачам национального проекта "Молодежь и дети".
В ходе диалога "Художественное слово в эталонном звучании" лектор рассказала школьникам о книгах, которые сопровождали ее в жизни, о том, как литература формирует вкус и воображение, а также провела практический разбор чтения и дала профессиональные советы.
Актриса поделилась, что давно знакома с регионом.
"Я очень люблю Самару. Здесь у меня появились друзья: много лет назад я приезжала с спектаклем "Пигмалион" вместе с Ларисой Ивановной Голубкиной, мы жили в гостинице напротив художественного музея. Лариса Ивановна признавалась, что очень любит Самарский художественный музей, — и я, конечно, туда пошла. Там познакомилась с экскурсоводом Ингой, и мы до сих пор дружим. Бывать в Самаре приходится довольно часто, и я люблю этот город в любую погоду — и зимой, и летом, особенно летом: как-то мы даже успели искупаться, прежде чем уехать утром в Тольятти. Мне кажется, Самара — очень театральный город: это всегда слышно по залу, когда играешь в филармонии, в Драмтеатре или сегодня в Доме офицеров. И люди здесь потрясающие. Когда бываю в городе, обязательно захожу в храм — я даже была у вас на колокольне и знакома с Юрием Ивановичем, архитектором, который проектировал местные храмы", — поделилась Олеся Железняк.
Она поблагодарила за приглашение и встречу и призналась, очень рада, поскольку считает, что главное, что люди могут подарить друг другу в этой жизни, — это время, и поездка в школу наполнила ее саму.
Лектор Общества "Знание" поделилась опытом с ребятами и учителями. Сама она в подобном проекте участвует впервые, хотя в детстве занималась в театральном кружке обычной школы и тогда даже помыслить не могла, что однажды окажется на профессиональной сцене. Учителей она сравнила со светлячками и маячками, добавляя, как важно в жизни встретить своего учителя.
"Убеждена, что это очень полезная затея, потому что вкладываться в детей нужно всегда. Дети — это наше настоящее, наше будущее и сама непрерывность жизни. Пока с нашими детьми все в порядке, пока мы понимаем, что в их душах идет борьба добра со злом — а поле этой битвы всегда сердце человека, — все будет хорошо. Учителя здесь особые люди: учитель — это тот, кто тебя ведет. Я до сих пор помню свою первую учительницу Елену Николаевну", — рассказала лектор Общества "Знание".
Она поделилась, что родилась в простой московской семье: мама работала швеей, отец — грузчиком. Мечта о сцене привела ее в ГИТИС. Во время дебюта в фильме Тиграна Кеосаяна "Ландыш серебристый" так боялась известных к тому моментов партнеров по кадру — Александра Цекало, Юрия Стоянова и других — что после съемочного дня, чтобы хоть как-то снять напряжение и "отпустить" страх, смотрела ужасы.
О своей профессии Олеся Железняк рассуждала через книги — "Путь актера" Михаила Чехова и "Письма" Константина Станиславского: по ее словам, именно они помогают ей размышлять о работе на сцене, поиске внутреннего равновесия, самооценке и об ответственности артиста перед зрителем. Лектор Общества "Знание" поделилась мыслью, что работа на сцене не должна строиться на саморазрушении.
Рассказывая об отношении к формату книг, актриса отметила, что не может читать в электронном виде — ей важно, чтобы книга пахла, а при ее открытии ощущался особый мир. Говоря о литературе Олеся Железняк подчеркнула связь между сказками, творчеством Александра Пушкина и формированием нравственных ориентиров у детей, радостью живого слова и ощущением счастливого детства. Чтение вслух детям и выбор сказок, по ее словам, неотделимы от другой ее роли — воспитания четверых детей и сохранения семьи.
Зарегистрировать свой литературный клуб может каждая школа — для этого необходимо обратиться на сайт Российского общества "Знание".
Последние комментарии
Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
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Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...