В Самаре изменили режим работы образовательных учреждений после массированной атаки БПЛА. Об этом сообщил глава города Иван Носков.

"В Куйбышевском районе во всех школах отменена 1 смена. Школы №№24, 74,105,129, 140, корпус школы № 177 на Новокуйбышевском шоссе сегодня работать не будут. Также сегодня не будут работать детские сады №№466, 350, 96 (они переведены в режим дежурных групп). Вся информация доведена до населения через родительские чаты. Если привели ребенка, не переживайте, педагоги примут и обеспечат безопасность, но занятий не будет. Следите за родительскими чатами!" - сообщил Иван Носков.

Мэр также призвал сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

В результате ночной атаки БПЛА на Самарскую область погиб человек. По словам губернатора Вячеслава Федорищева, есть разрушения "на земле".