Где построят новую школу в Крутых Ключах: карта

Появились подробные данные о границах земельного участка в микрорайоне Крутые Ключи, который региональный минстрой выбрал под строительство школы. Его площадь превышает 12,5 тысячи кв. метров.

Участок расположен на улице Евгения Золотухина, по соседству с действующей школой № 7. Также рядом находится железнодорожная станция Ягодная.

Новая школа будет рассчитана на 1360 мест. Проведение конкурсных процедур для выполнения проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ запланировано в 2027 году, а сами работы — на 2028–2029 годы.

В минстрое отмечают, что объект позволит решить проблему дефицита школьных мест в микрорайоне. Это уже не первая попытка. Ранее новую школу планировали построить на улице Школьной. Однако концессионное соглашение о реализации проекта расторгли.