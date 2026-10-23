Продолжается прием заявок на участие в Х сезоне Всероссийской олимпиады студентов "Я — профессионал" Президентской платформы "Россия — страна возможностей". На данный момент к проекту уже присоединились более 120 тыс. человек, свыше 1 230 из них — студенты вузов Самарской области.

В юбилейном X сезоне студентам доступно 68 направлений, причем один участник может подать заявки на неограниченное количество дисциплин. Молодые люди смогут проверить себя в любых интересных сферах — от авиастроения и разработки беспилотных воздушных систем до международных отношений, биоинженерии и биоинформатики.

"Каждый год олимпиада "Я — профессионал" собирает сотни тысяч регистраций от студентов. На участие в X сезоне уже поступило более 520 тысяч заявок. Молодежь приходит за возможностью попробовать себя в настоящей профессии: решить задачи, с которыми на практике сталкиваются специалисты из разных сфер. Платформа "Россия — страна возможностей" создана для того, чтобы такие возможности были доступны каждому, и олимпиада как один из ее проектов помогает студентам со всей страны начать карьеру и реализовать свой потенциал", — сказал генеральный директор Президентской платформы "Россия — страна возможностей", ректор Мастерской управления "Сенеж" Андрей Бетин.

На сегодняшний день от Самарской области на X сезон Всероссийской олимпиады студентов "Я — профессионал" Президентской платформы "Россия — страна возможностей" поступило 4 820 заявок. Для участия необходимо подать заявку на сайте до 10 ноября.

После завершения регистрации участников ждет отборочный этап, который пройдет с 13 по 29 ноября. Конкурсантам предстоит выполнить практико-ориентированные задания, разработанные экспертами ведущих вузов и представителями индустриальных партнеров олимпиады.

"Узнать региональный рынок труда, протестировать себя и понять, каких навыков не хватает, — с этого может начаться путь к любимому делу. Олимпиада "Я — профессионал" дает молодежи Самарской области такую возможность через решение реальных задач работодателей. По промежуточным итогам регистрации на X сезон больше всего заявок в регионе поступило от обучающихся Самарского государственного технического университета (391 человек), Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики (207) и Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева (161). Для нас важно, чтобы ребята увидели, как применить свои знания и найти дело по душе в своем регионе", — считает руководитель Всероссийской олимпиады студентов "Я — профессионал" Валерия Касамара.

Напомним, в этом году Самарский государственный технический университет стал одним из организаторов олимпиады по направлению "Биотехнология". В начале октября Валерия Касамара приезжала в Самару и приняла участие в торжественном открытие десятого юбилейного сезона олимпиады, рассказала о правилах участия в олимпиаде и приняла участие в церемонии награждения победителей прошлого сезона.

Всероссийская олимпиада студентов "Я — профессионал" реализуется в рамках федерального проекта "Россия — страна возможностей" национального проекта "Молодежь и дети" при поддержке Министерства науки и высшего образования России.

Президентская платформа "Россия — страна возможностей" была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина 22 мая 2018 года. Миссия платформы — создавать будущее России, открывая равные возможности для каждого. Платформа помогает любому человеку, независимо от того, где он живет, какую профессию он выбрал и в какой семье вырос, получить возможности для своего развития. Это открытая площадка для общения талантливых и неравнодушных людей всех возрастов, обмена опытом между школьниками, студентами, профильными специалистами, предпринимателями, управленцами и волонтерами. Наблюдательный совет платформы "Россия — страна возможностей" возглавляет Президент РФ Владимир Путин.

Платформа работает уже 8 лет, и за это время она объединила более 25 млн участников из 89 регионов России и 150 стран мира. Участие в проектах, конкурсах и олимпиадах платформы помогает найти единомышленников и завести полезные знакомства, поступить в вуз или пройти перспективную стажировку, найти работу мечты, продвинуться в карьере, получить персонального наставника, который поможет отточить мастерство или развить лидерские качества. Сегодня на платформе представлены проекты и конкурсы для людей разных возрастов и интересов — от школьников до опытных управленцев, для профильных специалистов и рабочих профессий, представителей кадрового резерва и тех, кто только планирует туда попасть.

В рамках деятельности Президентской платформы "Россия — страна возможностей" создана Мастерская управления "Сенеж". Обучение в ней проходят участники проектов и конкурсов платформы, активная молодежь, а также управленцы и государственные служащие. Мастерская выступает центром консолидации обучения управленческого состава трех ключевых сфер: государства, бизнеса и общества. На территории Мастерской проводятся всероссийские образовательные и молодежные мероприятия, в том числе Всероссийский молодежный образовательный форум "Территория смыслов".

На базе ведущих вузов страны Президентская платформа развивает Центры компетенций, в которых студенты проходят диагностику надпрофессиональных навыков и получают инструменты для их развития. Молодые специалисты, прошедшие оценку универсальных компетенций, могут подтвердить свои навыки на крупнейшей российской платформе онлайн-рекрутинга Headhunter.

Офисы платформы "Россия — страна возможностей" работают в Донецкой и Луганской народных республиках. В них оборудованы лектории для просветительских мероприятий, информационные центры, а также зоны совместной работы, предоставляющие жителям Донбасса и Новороссии дополнительные возможности для личностного и профессионального развития.

Всероссийская олимпиада студентов "Я — профессионал" — крупнейший проект содействия развитию кадрового и технологического лидерства России. Реализуется в рамках федерального проекта "Россия — страна возможностей" национального проекта "Молодежь и дети" при поддержке Министерства науки и высшего образования России. Согласно рейтингу Всероссийского центра изучения общественного мнения, олимпиада входит в пятерку наиболее узнаваемых проектов Президентской платформы "Россия — страна возможностей".

Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил: "За время своего существования олимпиада стала уникальной площадкой, позволяющей талантливым, стремящимся к новым знаниям и умениям юношам и девушкам проявить себя, продемонстрировать свои способности, обменяться опытом, получить поддержку для реализации намеченных планов".

Наша миссия: делаем профессионализм ценностью. Цель: создание условий для профессионального и личностного развития российской молодежи, а также для роста числа молодых людей, верящих в возможности самореализации в России и желающих развиваться на российском рынке труда.

Лучшие участники получают льготы при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру, а также возможность пройти стажировку и начать карьеру в крупной российской компании. Для медалистов олимпиады предусмотрены премии от 100 до 300 тыс. рублей.

"Я — профессионал" реализуется с 2017 года и охватывает множество предметных областей: от авиастроения до искусственного интеллекта. Каждый год олимпиада прирастает актуальными направлениями с учетом запросов студентов и перспектив рынка труда. Задания для участников соответствуют принципу практико-ориентированности и разрабатываются совместно экспертами ведущих российских вузов, а также представителями более чем 750 индустриальных партнеров олимпиады.

За девять сезонов уникальными участниками олимпиады стали более 1,6 млн студентов; более 31 тыс. дипломантов получили право на льготное поступление в ведущие вузы страны, более 4,5 тыс. человек стали медалистами и получили денежные премии, общая сумма которых составила более 750 млн рублей.

За годы своего развития олимпиада "Я — профессионал" стала важным проектом гуманитарного присутствия России за рубежом. Среди ее участников 45 тыс. иностранных граждан, обучающихся в российских вузах, из 147 стран мира. Для иностранных граждан, получивших статус дипломанта олимпиады, предусмотрено получение гражданства и/или вида на жительство Российской Федерации в упрощенном порядке.

В рамках олимпиады формируется кадровый резерв "Я — профессионал", который открывает участникам возможности для профессионального развития, взаимодействия с ведущими работодателями, прохождения стажировок и построения карьерной траектории. За время реализации олимпиады более 330 тыс. участников получили опыт карьерной навигации, а более 100 тыс. человек смогли пройти стажировку и сделать первый шаг в карьере.

В партнерстве с индустриальными лидерами и ведущими российскими вузами ежегодно реализуется форумная кампания олимпиады, за девять сезонов проведено более 160 форумов, их уникальными участниками стали более 11 тыс. российских студентов.

Организаторами олимпиады выступают: Ассоциация организаторов студенческих олимпиад "Я — профессионал" при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Президентской платформы "Россия — страна возможностей", Общероссийского объединения работодателей "Российский союз промышленников и предпринимателей" (РСПП), ведущих российских вузов. Генеральные партнеры олимпиады: Яндекс, ПАО "Сбербанк", Госкорпорация "Росатом", ПАО "Банк ВТБ", ПАО "ТМК", АО "Газпромбанк", ПАО "Полюс", АО "Альфа-Банк", ПАО "Корпоративный Центр ИКС 5", ОАО "РЖД", ПАО "ГАЗПРОМ", ОЭЗ ППТ "Алабуга".