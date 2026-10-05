Тольяттиазот провел профориентационное занятие в школе № 14 г. Жигулевска

"Тольяттиазот" провел профориентационное занятие для первоклассников ГБОУ СОШ № 14 г. Жигулевска. Мероприятие прошло в классах с обновленным интерьером, оформить который в рамках благотворительной деятельности помогла Компания.

Интерактивная программа включала в себя два этапа. Сначала детям продемонстрировали корпоративный мультфильм "Приключения Толика Азотова", герои которого в доступной форме рассказывают о химии, экологии и пользе минеральных удобрений. Полученные знания первоклассники сразу закрепили в ходе викторины, ответив на вопросы о базовых правилах безопасности, основах естественных наук и деятельности "Тольяттиазота". Финалом стали подарки Компании — развивающие пособия "ТОАЗбуки", где объединены сразу два предмета: русский язык и химия.

В канун учебного периода 2026-2027 в школе № 14 завершились ремонтные работы, и "Тольяттиазот" внес свой вклад в обновление интерьера учреждения. Компания закупила и передала в дар новые ученические стулья, которые позволили сделать классы для ежедневных занятий еще более современными и комфортными.

"Тольяттиазот" и образовательную организацию связывают давние партнерские отношения. Школа не раз становилась победителем грантового конкурса предприятия "Химия добра". Благодаря поддержке ТОАЗа в Жигулевске был реализован проект "ЛукаМория", включающий создание экотропы и эколото, а также развивающих настольных игр о Самарской Луке.

Ирина Филатова, директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ":

Такое стратегическое партнерство помогает создавать синергию между "Тольяттиазотом" и отдаленными уголками региона присутствия Компании. В ТОАЗе трудятся сотни жителей Жигулевска, и, поддерживая их родной город, предприятие обеспечивает комфортную среду в том числе для сотрудников и их детей. Инвестиции в подрастающее поколение — это работа на опережение и формирование качественного кадрового резерва. В долгосрочной перспективе этот трек профориентации поможет вырастить новых профессионалов, которые через несколько лет придут в Компанию и продолжат славные трудовые династии региона.