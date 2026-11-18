В Самаре открылось первое в регионе представительство Института культуры мира. Новая площадка призвана объединить историков, журналистов и деятелей культуры вокруг вопросов сохранения наследия и развития межнационального диалога. Открытие состоялось 18 ноября в Доме журналиста на межрегиональном круглом столе "Поворот к корням: сохранение исторической памяти и кода культурных ценностей народов России". Участники говорили о том, почему обращение к истории - это не уход от настоящего, а возможность лучше понимать друг друга и сохранять связь поколений.

Одной из центральных тем встречи стала идея культурных "мостов" - между регионами, народами, религиями и традициями. Эту мысль особенно выделил ректор Института культуры мира Энгель Тагиров, рассуждая о том, почему для развития гуманитарного сотрудничества важны связи Самары и Казани.

"Почему Казань и Самара? Это зов сердца, необходимость общения и возведения мостов. Их нужно строить и беречь - между людьми, религиями, конфессиями, цивилизациями и культурами", - отметил Энгель Тагиров.

По его мнению, в период больших общественных перемен именно культура помогает сохранить ориентиры. При этом под культурным наследием он подразумевает не только произведения искусства и памятники архитектуры. Не менее важны языки, традиции, обряды, привычный уклад жизни, память о людях и местах, которые формировали историю каждого народа.

"Поворот к корням означает обращение к нашим традициям, ритуалам, обрядам. Это родник, в котором еще хранится духовность. Там мы ищем ответы, там - коды", - сказал Энгель Тагиров.

Он обратил внимание на то, что наследие может исчезать не только в результате крупных исторических потрясений. Изменение привычного уклада, утрата языков, разрушение старых зданий и уходящие деревни также становятся частью этого процесса. Поэтому сохранение памяти требует не формального отношения к прошлому, а постоянной работы с ним - изучения, осмысления и передачи следующим поколениям.

Историческая память как общая задача

О значении исторической науки для сохранения памяти говорил и заведующий кафедрой российской истории Самарского университета Петр Кабытов. Он связал появление новой институции с возможностью дать дополнительный импульс исследовательской работе и привлечь внимание к людям, благодаря которым сохранились исторические памятники.

"Мы заинтересованы в том, чтобы эта новая институция появилась: она даст импульс развитию исторической науки и будет способствовать сохранению памяти о людях, которые создали уникальные памятники. Историческая память для нас очень важна", - подчеркнул Петр Кабытов.

В обсуждении также участвовали историки и исследователи, в том числе ведущий научный сотрудник Самарского федерального исследовательского центра РАН Наиля Тагирова. Круглый стол объединил представителей научного сообщества, культуры и журналистики. Для последних эта тема имеет и практическое измерение: именно через публикации, документальные проекты и рассказы о конкретных людях история становится частью общественного разговора, а не остается только в научных трудах.

Одним из организационных итогов встречи стало соглашение о партнерстве между самарским представительством Института культуры мира и Самарским областным отделением Союза журналистов России. Его открытие и дальнейшее сотрудничество предполагают развитие совместной работы в сфере исторической памяти, культуры и гуманитарного диалога.

От исторических маршрутов до чайной дипломатии

Разговор о культурных связях продолжился на примере, который знаком практически каждому, - традиции гостеприимства. В программу круглого стола входило выступление Р.А.Бушкова "Путь чая: от стен Великой Китайской стены до берегов Волги", а также мастер-класс "Чайная дипломатия". Его участникам предложили проследить, как чайные торговые маршруты связывали разные территории Евразии и какую роль в общении народов играли совместная трапеза и ритуалы гостеприимства.

Такой пример позволил перейти от общих рассуждений о культурном наследии к повседневным традициям, через которые оно сохраняется и передается. Иногда именно привычные жесты гостеприимства, семейные обычаи и укоренившиеся формы общения оказываются не менее важными для взаимопонимания, чем официальные договоренности.

Отдельным событием стала презентация книги Энгеля Тагирова "Умиротворение человечества. Мирософия: дар или испытание Всевышнего? (к 80-летию ООН)". Автор представил размышления о роли международных институтов и культуры мира в период глобальных перемен.

Круглый стол прошел в Год единства народов России. И его главная тема - сохранение культурных корней - напрямую связана с тем, насколько люди разных национальностей знают историю друг друга и видят в ней не повод для разделения, а основу для диалога.

Открытие представительства стало первым организационным шагом. Насколько значимой окажется новая площадка для региона, будет зависеть от того, какие проекты появятся вслед за церемонией: продолжится ли исследовательская работа, будут ли создаваться совместные просветительские инициативы и удастся ли вовлечь в разговор о культурной памяти молодое поколение. Именно конкретная работа (а не само название институции) покажет, насколько идея "поворота к корням" сможет стать частью общественной жизни Самарской области.