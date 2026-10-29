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Образование Общество

Два вуза Самарской области стали победителями Всероссийского конкурса "Лучший научно-популярный маршрут"

САМАРА. 29 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Министерство образования Российской Федерации подвело итоги Всероссийского студенческого конкурса "Лучший научно-популярный маршрут", который проводится в рамках федеральной программы "Студтуризм". В этом году на конкурс поступило более 100 проектов от студенческих команд со всей страны. По результатам экспертной оценки определены 30 лучших проектов. В число победителей вошли два вуза Самарской области.

В номинации "Территория знаний" победу одержал Самарский университет им. Королева с проектом "От истории к инновациям". Команда студентов Поволжского государственного университета сервиса стала лучшей в номинации "Технологический прорыв" с проектом "Экскурсия в беспилотие".

"Проекты Самарского университета им. Королева и Поволжского государственного университета сервиса наглядно показывают, как мы объединяем науку, производство и туризм в рамках федеральной программы "Студтуризм". Дать школьникам возможность прикоснуться к подлинным артефактам и увидеть реальное производство беспилотных систем — лучшая профориентация, которая формирует осознанный интерес к инженерным профессиям", — отметил врио министра науки и высшего образования Самарской области Сергей Урюпин.

Проектом "От истории к инновациям" рассчитан на два дня и позволяет гостям увидеть науку изнутри — прикоснуться к подлинным артефактам и наблюдать за работой современного оборудования. Путешествие охватывает несколько уникальных локаций университета.

Маршрут проекта "Экскурсия в беспилотие" направлен на популяризацию науки и беспилотных технологий среди школьников. Он объединил лаборатории университета и производство беспилотных авиационных систем в ОЭЗ Тольятти.

"Самарская область последовательно развивает научно-популярный туризм, опираясь на научный потенциал университетов и достижения индустрии. Университет сервиса участвует в этой работе, создавая маршруты, которые знакомят молодежь с современными технологиями и возможностями профессионального развития в регионе. Студенты использовали собственный исследовательский опыт, чтобы показать участникам путь от разработки до применения беспилотных технологий. Победа команды на всероссийском конкурсе стала признанием этой работы. Такие проекты помогают молодым людям увидеть перспективы в науке и инженерии, познакомиться с будущими работодателями и осознанно выбрать профессию", — отметила ректор Поволжского государственного университета сервиса Любовь Выборнова.

Поддержка таких инициатив остается одним из приоритетов региональной политики. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал важность развития научно-образовательного потенциала и создания условий для того, чтобы молодежь оставалась и находила применение своим идеям именно в нашем регионе.

Всероссийский студенческий конкурс "Лучший научно-популярный маршрут" проводится в рамках программы "Больше, чем путешествие".

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