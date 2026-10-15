Три команды из Самарской области вышли в финал всероссийского конкурса "Флагманы образования"

Команды из Самарской области вошли в число 100 финалистов конкурса "Флагманы образования" президентской платформы "Россия — страна возможностей". В финале, который пройдет с 18 по 21 ноября в Москве, участники представят воспитательные события для школьников и проведут их, адаптируя разработку под конкретный класс и заданные условия, а также пройдут другие конкурсные испытания.

Участники проекта начинали конкурс с формирования команд, оценки компетенций и подготовки концепции воспитательного события по одному из пяти направлений: служение Отечеству, созидательный труд, историческая память, преемственность поколений и единство народов России. Проделанная работа стала основой для отбора в окружные дистанционные полуфиналы — продолжить борьбу удалось 567 командам со всей страны, которые представили экспертам сообщества "Созвездие Флагманов образования" свои концепции. На этом этапе участники рассказывали о своей идее и показывали, насколько она продумана, отвечает задачам воспитательной работы и применима в работе с детьми. По итогам окружных полуфиналов в число финалистов вошли 100 команд из 46 регионов. В ноябре они встретятся в Москве, чтобы побороться за победу в конкурсе.

"В основе воспитательных событий, которые презентовали команды-финалисты, лежат традиционные духовно-нравственные ценности России. При этом над каждой разработкой стоят люди с разным опытом и профессиональным взглядом: родитель, педагог, управленец и советник по воспитанию по-разному смотрят на одну задачу, и именно в этом многообразии рождается суть. В финале мы создаем для команд условия, в которых особенно хорошо видно, что происходит с этим решением, когда оно встречается с разными детьми и ситуациями. При этом важно не столько сохранить первоначальный замысел события, сколько суметь развить его с учетом обстоятельств, не потеряв главного — понимания, для кого и ради чего оно создается. Условия могут меняться, возраст детей может быть разным, но в центре этой работы всегда должен оставаться ребенок и то, что мы хотим воспитать в нем личность. Нам важно, чтобы лучшие решения, которые возникнут на финале, не остались достоянием одной команды, а получили продолжение в школах и регионах — стали практиками, которыми смогут пользоваться другие педагоги и специалисты", — отметил генеральный директор президентской платформы "Россия — страна возможностей", ректор Мастерской управления "Сенеж" Андрей Бетин.

Самарскую область в финале конкурса "Флагманы образования" Президентской платформы "Россия — страна возможностей" представят три команды.

Команда "Эврика" школы "Эврика" городского округа Самара в составе:

Татьяна Кашина, учитель информатики и физики, заместитель директора по информационно-коммуникационным технологиям, капитан команды

Ольга Карпова, учитель биологии, заместитель директора по учебно-воспитательной работе

Анна Пузанова, учитель математики, заместитель директора по учебно-воспитательной работе

Екатерина Голякова, учитель английского языка, советник директора по воспитанию

Светлана Ксенофонтова, учитель начальных классов, руководитель методического объединения

Событие "Межшкольный фестиваль исторического косплея "Сквозь время: ожившие лица Победы" по направлению "Историческая память" предлагает школьникам не просто узнать о войне, а прожить ее через историю собственной семьи. Дети берут архивные фотографии военных лет из семейных альбомов или открытых архивов, "оживляют" их с помощью нейросетей, а затем выходят на сцену и сами воссоздают кадр: встают в тех же позах, с теми же лицами, с той же радостью или болью, что и на снимке. Получается настоящая картина, за которой стоит подлинная история.

Участники — школьники 7–9 классов, а старшеклассники выступают организаторами, кураторами и ведущими, педагоги лишь создают условия, а главные действующие лица здесь дети. Идея родилась накануне Дня Победы, когда школа готовилась к празднику и попросила ребят принести семейные фотографии военных лет: одна ученица принесла снимок, на котором молодой солдат улыбается и держит гармонь, и сказала, что это ее прапрадед, который погиб очень скоро после этой фотографии. В классе стало очень тихо, и тогда команда поняла: детям не хватает не информации о войне, а близости к ней через свою семью.

"Иногда все начинается с простого "а давайте попробуем". У нас в глазах загорается огонек, и чем больше мы работали над проектом, тем больше я понимала: это не просто конкурс, это что-то большее. Я не ожидала, что это нас так сплотит: мы работаем вместе много лет и понимаем друг друга в обычных рабочих делах, а здесь появилась новая волна — крутая, захватывающая, интересная. Я не думала, не ожидала — и зря сомневалась. Участие в командном конкурсе "Флагманы образования" президентской платформы "Россия — страна возможностей" дало нам новый импульс, мы по-другому взглянули друг на друга и на свое дело, а самое ценное — мы стали не просто коллегами, а настоящей командой, людьми, которые чувствуют и поддерживают друг друга. Теперь мы знаем: мы вместе, и это дорогого стоит. Тем, кто только думает участвовать в проектах платформы, хотелось бы сказать: не бойтесь, начните, даже если кажется, что ничего не получится, пожелайте другого и вы не пожалеете", — рассказала капитан команды Татьяна Кашина.

Команда "АлгоРИТМ" школы № 146 городского округа Самара в составе:

Марина Федорова, учитель иностранного языка, капитан команды

Елена Парфенова, педагог-психолог

Павел Акмаев, учитель истории и литературы

Лилит Тоноян, учитель физики и математики

Елена Ивлева, советник директора по воспитанию

Событие "Разгадай культурный код нашей многонациональной страны" по направлению "Единство народов России" продолжает традицию коммуникативной игры разновозрастных команд, которая существует в школе более пяти лет. Это игра-путешествие по станциям для сборных команд учеников 4–8 классов: каждая команда по индивидуальному маршрутному листу проходит станции и выполняет задания, тематика которых связана с культурой и традициями народов России. Справившись с заданием, команда получает фрагмент культурного кода — слово из финальной фразы, а в финале у каждой команды собирается фраза "Когда мы едины — мы непобедимы!", которая хором произносится на заключительном этапе, и завершается все дружным хороводом. Событие учит дружбе народов, помогает детям увидеть, что все разные, но являются частью одной страны, развивает интерес через игру.

"Участие в командном конкурсе "Флагманы образования" Президентской платформы "Россия — страна возможностей" для большинства участников становится точкой профессионального роста, а для моей команды это не просто соревнование за призовые места, а интенсивная образовательная и карьерная программа. Подготовка разделилась на индивидуальную и командную части: мы прошли глубокий аудит своих компетенций через цифровые инструменты платформы, и это помогло честно увидеть свои зоны роста. Я, как капитан, считаю, что при формировании команды успех во многом зависит от правильного распределения ролей, важно, чтобы участники дополняли, а не мешали друг другу. Участие в конкурсе изменило мышление: работа в школе часто ограничивается рамками одного кабинета, класса или школы, а после работы над концепцией воспитательного события у нас появилось видение региональной системы образования, мы начали мыслить проектами уровня муниципалитета или региона. Готовясь к конкурсу, наша команда вместе с детьми посетила краеведческие музеи Самары и Тольятти, местные библиотеки и этнопарк Дружбы народов в Самаре. Тем, кто планирует участие в конкурсах платформы, я бы посоветовала не участвовать ради сертификата или диплома, мы пришли в конкурс ради процесса", — отметила капитан команды Марина Федорова.

Команда "Альтернатива" школы имени Н. Ф. Зыбанова села Березняки Кинель-Черкасского района в составе:

Татьяна Борисова, учитель русского языка и литературы, капитан команды

Светлана Ващенко, учитель начальных классов

Маргарита Есина, учитель начальных классов

Оксана Молчанова, учитель математики

Сергей Сараев, учитель физической культуры

Событие "Фестиваль народов Поволжья: от познания к уважению" по направлению "Единство народов России" — это большой интерактивный праздник, на котором оживает культура. На площадках фестиваля работают мастерские ремесел, на которых ребята учатся вышивать чувашские узоры, плести татарские и башкирские пояса, расписывать марийские обереги, открыты дегустационные зоны, где можно попробовать чак-чак, татарские эчпочмаки, мордовские блины и ароматный чай на травах, а также идут старинные народные игры. Главная особенность события — когда ребята в национальных костюмах рассказывают сверстникам о своих обычаях, легендах и праздниках.

Событие адресовано ученикам школы, их родителям, педагогам и жителям поселения Березняки, это праздник для всей семьи. Поводом стала поездка с ребятами в рамках проекта "Вагон знаний" в Йошкар-Олу, столицу Республики Марий Эл: дети были искренне поражены, насколько богата и самобытна культура соседей, а один ученик признался, что даже не задумывался, что они живут в таком уникальном крае, где рядом столько удивительных народов.

"Участие в проекте "Флагманы образования" президентской платформы "Россия — страна возможностей" стало для меня настоящей точкой профессионального роста. Я глубоко убеждена, что педагог не может быть эффективным, если он сам перестает быть учеником, и именно это убеждение привело меня к решению попробовать свои силы сразу в двух направлениях: в командном конкурсе и в индивидуальном треке. Главное изменение — я вышла из зоны комфорта привычного школьного урока: конкурс показал, что современный педагог — это стратег, готовый к вызовам времени. Командный трек научил меня слышать коллег, объединять усилия и работать на общий результат, а индивидуальный трек стал своеобразным зеркалом, помог глубже проанализировать собственные компетенции и найти новые точки роста. Благодаря "Флагманам" у меня появились бесценные связи: знакомство с коллегами из разных уголков страны подарило мне доступ к огромной копилке идей, которыми мы обмениваемся. Тем, кто только раздумывает, стоит ли пробовать силы в проектах платформы "Россия — страна возможностей", я скажу так: не бойтесь, главное — начать. Мой совет прост: будьте собой, в проектах платформы ценят не шаблонные ответы, а вашу искренность и желание учиться каждый день. "Флагманы образования" — это не про победу над другими, а про победу над собственными сомнениями. Мне 66 лет, и я продолжаю учиться — и это приносит мне радость и силы", — поделилась капитан команды Татьяна Борисова.

В финале конкурса "Флагманы образования" командам из Самарской области предстоит провести собственные воспитательные события для московских школьников. При этом работать коллективы будут с незнакомыми классами, где возраст детей может отличаться от того, на который изначально были рассчитаны сценарии событий. На проведение каждой разработки отведен один час, при этом специального оборудования не предусмотрено — конкурсантам предстоит адаптировать свое событие в режиме реального времени непосредственно под конкретный класс и его особенности.

Еще одним испытанием для финалистов станут педагогические кейсы, основанные на ситуациях из школьной жизни. Эксперты будут оценивать не только предложенное решение, но и то, как участники обсуждают ситуацию, распределяют роли в команде и приходят к общему ответу. По итогам финала определят 10 сильнейших команд. Они получат статус победителей командного конкурса "Флагманы образования" президентской платформы "Россия — страна возможностей", призы и признание профессионального сообщества.

Проект "Флагманы образования" Президентской платформы "Россия — страна возможностей" позволяет выявить мотивированные команды и лидеров среди педагогов, управленцев в сфере образования и студентов и способствует профессиональному развитию участников посредством конкурсных треков, дополнительных мероприятий и сервисов. Он проводится в рамках реализации федерального проекта "Россия — страна возможностей" национального проекта "Молодежь и дети" при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодёжь).