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Образование Общество

От агрокласса до профессии: самарский вуз выстраивает непрерывную модель профориентации

САМАРА. 30 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский государственный аграрный университет расширяет взаимодействие с агротехнологическими классами региона. Высшая школа приходит в общеобразовательные учреждения, проводит профориентационную работу с учащимися, помогает им познакомиться с аграрными профессиями и выстроить образовательную траекторию — от обучения в агроклассе до поступления в вуз и последующего трудоустройства.

Фото: предоставлено Минсельхозом СО

Фактически речь идет о создании непрерывной модели профориентации: школьник не просто узнает о профессии, а видит перед собой понятный маршрут — агрокласс, вуз, работа в отрасли. Такая система позволяет готовить квалифицированные кадры для сельского хозяйства не "с нуля" после выпуска, а с раннего возраста, когда интерес к профессии только формируется. Комплексная работа от ранней профориентации школьников до финансовой поддержки выпускников ведется в рамках федерального проекта "Кадры в АПК", входящего в состав национального проекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности".

На днях представители Самарского ГАУ провели профориентационные встречи с учащимися агротехнологических классов школ села Новое Ганькино и поселка городского типа Безенчук. Школьники познакомились с направлениями подготовки университета, условиями поступления, возможностями целевого обучения, участия в научных проектах и получения повышенной стипендии. Одновременно предприятия-партнеры знакомят учащихся с реальным производством и актуальными потребностями современного сельского хозяйства.

Во встрече в селе Новое Ганькино принял участие выпускник школы, заместитель по производству крестьянско-фермерского хозяйства Илья Ятманкин, который сегодня является инвестором и куратором агротехнологических классов. На личном примере он рассказал ребятам о работе и возможностях профессионального развития в агропромышленном комплексе.

"Мы сделали первый шаг к тому, чтобы дети уже со школьной скамьи могли знакомиться с аграрной наукой и пробовать себя в трех направлениях: генетике и селекции растений, агроинженерии, а также эффективном животноводстве и современных технологиях кормления. Такое раннее погружение поможет школьникам понять, насколько им интересна эта сфера, осознанно выбрать будущую профессию и определиться с вузом", — отметил фермер.

Сотрудничество предусматривает участие школьников в профориентационном проекте "Тест-Драйв" и конкурсе "АгроНТРИ". Двое выпускников уже получили сертификаты, дающие по 10 дополнительных баллов при поступлении в Самарский ГАУ. Ожидается, что в текущем учебном году такие сертификаты получат еще 11 учащихся.

Особое внимание профессиональной реализации выпускников и закреплению молодежи в регионе, в частности в агропромышленном комплексе, уделяет губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. По его поручению усилены меры поддержки молодых специалистов: увеличены размеры выплат и расширен круг их получателей. В 2026 году размер единовременной выплаты составляет до 207 тыс. рублей для специалистов со средним профессиональным образованием и до 414 тыс. рублей для выпускников вузов. 

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