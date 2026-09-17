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Студентка из Тольятти представляет Самарскую область в финале Чемпионата высоких технологий

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД. 17 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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15 тысяч человек — представители всех регионов России и 30 зарубежных стран — принимают участие в финале Чемпионата высоких технологий в Великом Новгороде.

Фото: министерство образования СО

Чемпионат высоких технологий является частью движения "Профессионалы" и реализуется в рамках федерального проекта "Профессионалитет" нацпроекта "Молодежь и дети". Организатор — минпросвещения России, федеральный оператор — Институт развития профессионального образования.

Главная тема чемпионата в этом году — развитие транспортной отрасли. Это направление сегодня во многом определяет скорость развития экономики, а значит требует новых решений, технологий и специалистов, способных работать на перспективу. Финалисты соревнуются в таких компетенциях, как "Аналитик транспортных данных", "Специалист по интеллектуальным транспортным системам", "Разработчик беспилотных систем малой авиации для доставки грузов в отдаленные регионы", "Оператор аддитивных строительных комплексов для транспортной инфраструктуры" и других.

Самарскую область в компетенции "Специалист по контролю качества транспортных логистических процессов" представляет студентка Тольяттинского индустриально-педагогического колледжа Ангелина Терехина. Вместе с ней на финал отправилась эксперт-наставник Юлия Олеговна Савельева.

"Впечатления от чемпионата исключительно положительные. Прежде всего поразили его масштаб и высокий уровень организации. Уже первые дни стали для меня источником новых знаний, практического опыта и сильной мотивации двигаться дальше. Я лучше поняла, в каком направлении хочу развиваться, познакомилась с интересными людьми и приобрела полезные профессиональные контакты. Уверена, что этот опыт поможет мне не только в будущей работе, но и во многих жизненных ситуациях", — поделилась Ангелина Терехина.

"Для меня участие в чемпионате стало прежде всего возможностью для профессионального обмена опытом. Интересно наблюдать, как работают коллеги из других регионов, какие подходы применяют, какие технологии и решения появляются в отрасли. Такой опыт помогает по-новому взглянуть на собственную практику и находить новые идеи для работы со студентами. Не менее важно и то, что чемпионат позволяет увидеть реальные запросы современной индустрии. Становится понятнее, какие компетенции востребованы сегодня, но главное — какие навыки будут определять профессиональный успех в ближайшем будущем", — отметила Юлия Савельева.

Чемпионат высоких технологий — это особая площадка, где участники расширяют профессиональный кругозор и получают ценный опыт, который сложно приобрести в другой образовательной среде".
Традиционно мероприятия финала включают масштабную деловую программу с участием экспертов отрасли, ведущих работодателей и представителей власти, а также профориентационные треки для молодежи.

Партнерами Чемпионата высоких технологий выступают ключевые предприятия транспортной отрасли: ОАО "РЖД", ООО "НПС СКОРОСТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ", ООО "ГК Тихие Крылья", ООО "ВСМ-Сервис", ПАО "Яковлев" и др. Они предоставляют наиболее успешным участникам чемпионата рабочие места и стажировки.

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