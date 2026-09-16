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Образование Общество

В ПГУТИ для студентов Самарской области прошел кинопоказ фильма "Обратный адрес: Старшина" в рамках XIX МКФ "Соль земли"

САМАРА. 16 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Мероприятие, собравшее более 240 студентов из вузов Самары и более 200 учащихся колледжа ПГУТИ, прошло в рамках XIX Международного кинофестиваля "Соль земли" и было приурочено к повестке празднования Дня оружейника.

Фото: предоставлено ПГУТИ

Встречу открыл и модерировал врио министра науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков. Формат мероприятия предполагал не только просмотр картины, но и живой диалог аудитории с создателями ленты — режиссером Ульяной Герасимовой и главным героем, военнослужащим Александром Рахубой.

"Главное оружие в борьбе за будущее — это любовь и правда. Именно об этом короткий, но очень сильный метр, который нам предстоит пережить с режиссером и главным героем", — отметил во вступительном слове Марк Шлеенков.

Фильм режиссера Ульяны Герасимовой создан при поддержке фестиваля и отмечен Специальным призом Губернатора Самарской области. Картина рассказывает историю военного, который раз в год меняет бронежилет на красную шубу Деда Мороза, чтобы подарить праздник детям, чьи отцы не вернулись с фронта. Режиссеру картины 24 года, что позволило выстроить честный разговор с молодежной аудиторией.

По итогам встречи за личный вклад в сохранение исторической памяти и патриотическое воспитание молодежи режиссер Ульяна Герасимова и герой фильма Александр Рахуба были награждены благодарностями Министерства науки и высшего образования Самарской области.

"Мы выстраиваем работу в соответствии с рекомендациями Министерства науки и высшего образования РФ по патриотическому воспитанию в новых форматах: через живое слово, документальное кино, творческие номера участников специальной военной операции", — рассказал Марк Шлеенков.

Мероприятие организовано министерством науки и высшего образования Самарской области в тесном взаимодействии с оргкомитетом XIX МКФ "Соль земли" — старейшего кинофорума региона, проводящего ежегодно более 80 бесплатных кинопоказов. Мероприятия фестиваля продолжатся в Самаре до 18 сентября включительно.

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