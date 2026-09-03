16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарские студенты смогут принять участие в юбилейном сезоне олимпиады "Я — профессионал" "Виртуальная клиника" стала реальностью: студенты Самарского медколледжа будут учиться с помощью VR-технологий и роботов-симуляторов В День знаний в лицее "Созвездие" старшеклассники поговорили с ветераном СВО Владимиром Харьковым "Флагманы образования" в Самарской области: продлена регистрация на индивидуальные конкурсные треки Арсений Федоров, студент самарского политеха: "В ИТ мне нравится все"

Образование Общество

Самарские студенты смогут принять участие в юбилейном сезоне олимпиады "Я — профессионал"

САМАРА. 3 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 61
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Всероссийская олимпиада студентов "Я — профессионал" — проект президентской платформы "Россия — страна возможностей" — объявила о старте X сезона. Студенты и магистранты из Самарской области смогут принять участие в юбилейном сезоне, подав заявку на сайте до 10 ноября.

За 10 лет олимпиада "Я — профессионал" стала одной из крупнейших площадок для развития профессионального потенциала студентов: в ней приняли участие более 1,6 млн студентов из всех регионов России и 147 стран мира. Количество направлений выросло с 27 в первом сезоне до 68 в юбилейном X сезоне, а число вузов-организаторов увеличилось с 10 до 37. Сегодня в экосистему олимпиады входят более 1 100 вузов-участников и свыше 750 работодателей, которые помогают студентам получить практический опыт, пройти стажировки и построить профессиональную траекторию.

"Олимпиада "Я — профессионал" стала одним из первых проектов президентской платформы "Россия — страна возможностей" и встроилась в нее как уникальная система карьерной поддержки. В X сезоне спектр возможностей расширится: за активное участие в мероприятиях олимпиады можно будет получить мерч и консультации с HR-экспертами проекта. Для молодых людей из Самарской области это шанс подготовиться к выходу на рынок труда и начать работу в ведущих российских компаниях", — отметил генеральный директор президентской платформы "Россия — страна возможностей", ректор Мастерской управления "Сенеж" Андрей Бетин.

Студенты вузов Самарской области могут присоединиться к юбилейному сезону олимпиады "Я — профессионал" президентской платформы "Россия — страна возможностей", проверить свои знания и решить практические задачи по 68 направлениям. Отборочный этап состоится с 13 по 29 ноября, заключительный этап пройдет с февраля по апрель 2027 года, а итоги сезона будут объявлены в мае–июне 2027 года. В прошлом сезоне участниками проекта из Самарской области стали 2 465 студентов, из них 37 человек получили статус дипломантов олимпиады.

Новыми направлениями юбилейного сезона стали "Инновационное предпринимательство", "Организация работы с молодежью", "Селекция и генетика сельскохозяйственных растений". Кроме того, были расширены направления "Авиастроение и разработка беспилотных воздушных систем", "Педагогика образования" и "Эффективные энергетические системы".

"Талантливые ребята есть в каждом городе и поселке страны, и наша олимпиада помогает им поверить в свои силы и найти свою профессию. За десять лет к "Я — профессионал" присоединились студенты из более чем 1 100 вузов и филиалов, включая университеты Самарской области. Уверена, что участники из региона в юбилейном X сезоне покажут себя и откроют для себя новые карьерные горизонты", — сказала руководитель Всероссийской олимпиады студентов "Я — профессионал" Валерия Касамара.

Задания олимпиады разрабатываются вузами совместно с индустриальными партнерами и позволяют студентам работать с реальными профессиональными задачами. Участников X сезона ждут карьерные мероприятия, программы развития, знакомство с представителями компаний и возможность получить опыт, необходимый для дальнейшего профессионального роста. Участники олимпиады смогут воспользоваться возможностями карьерного сопровождения: получить консультации экспертов, принять участие в мероприятиях с работодателями, пройти стажировки и открыть новые профессиональные перспективы.

Всероссийская олимпиада студентов "Я — профессионал" входит в национальный проект "Молодежь и дети", реализуемый по решению президента России Владимира Путина. Проект направлен на поддержку молодых людей, развитие их профессионального потенциала и создание условий для самореализации и реализуется при поддержке министерства науки и высшего образования России.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Пестриков 24 апреля 2026 08:41 Самарский школьник покажет проект робота с машинным зрением на всероссийском конкурсе инноваций

... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...

Юрий Пестриков 19 сентября 2025 14:33 Выпускники "Транспорта Будущего" защитили проекты на "отлично"

... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru

Илья Смирнов 17 октября 2024 09:07 В Самаре пройдет День профориентации в ИТ для школьников

В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:24 В Самаре оцифровывают одну из крупнейших в России коллекцию бабочек

Дело нужное. Хрупкий материал...

Наталья Кузнецова 05 февраля 2022 16:35 Самарские школьники переведены на "удаленку"

9 и 11классы не белеют?

Фото на сайте

Охотились за «флагами»: рассматриваем фото с соревнований Volga CTF

Охотились за «флагами»: рассматриваем фото с соревнований Volga CTF

Кадры на перспективу: показываем, как студенты создают проекты с ИИ

Кадры на перспективу: показываем, как студенты создают проекты с ИИ

Интенсив для будущих айтишников: фоторепортаж с VSFI 2025

Интенсив для будущих айтишников: фоторепортаж с VSFI 2025

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4