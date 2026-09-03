Самарские студенты смогут принять участие в юбилейном сезоне олимпиады "Я — профессионал"

Всероссийская олимпиада студентов "Я — профессионал" — проект президентской платформы "Россия — страна возможностей" — объявила о старте X сезона. Студенты и магистранты из Самарской области смогут принять участие в юбилейном сезоне, подав заявку на сайте до 10 ноября.

За 10 лет олимпиада "Я — профессионал" стала одной из крупнейших площадок для развития профессионального потенциала студентов: в ней приняли участие более 1,6 млн студентов из всех регионов России и 147 стран мира. Количество направлений выросло с 27 в первом сезоне до 68 в юбилейном X сезоне, а число вузов-организаторов увеличилось с 10 до 37. Сегодня в экосистему олимпиады входят более 1 100 вузов-участников и свыше 750 работодателей, которые помогают студентам получить практический опыт, пройти стажировки и построить профессиональную траекторию.

"Олимпиада "Я — профессионал" стала одним из первых проектов президентской платформы "Россия — страна возможностей" и встроилась в нее как уникальная система карьерной поддержки. В X сезоне спектр возможностей расширится: за активное участие в мероприятиях олимпиады можно будет получить мерч и консультации с HR-экспертами проекта. Для молодых людей из Самарской области это шанс подготовиться к выходу на рынок труда и начать работу в ведущих российских компаниях", — отметил генеральный директор президентской платформы "Россия — страна возможностей", ректор Мастерской управления "Сенеж" Андрей Бетин.

Студенты вузов Самарской области могут присоединиться к юбилейному сезону олимпиады "Я — профессионал" президентской платформы "Россия — страна возможностей", проверить свои знания и решить практические задачи по 68 направлениям. Отборочный этап состоится с 13 по 29 ноября, заключительный этап пройдет с февраля по апрель 2027 года, а итоги сезона будут объявлены в мае–июне 2027 года. В прошлом сезоне участниками проекта из Самарской области стали 2 465 студентов, из них 37 человек получили статус дипломантов олимпиады.

Новыми направлениями юбилейного сезона стали "Инновационное предпринимательство", "Организация работы с молодежью", "Селекция и генетика сельскохозяйственных растений". Кроме того, были расширены направления "Авиастроение и разработка беспилотных воздушных систем", "Педагогика образования" и "Эффективные энергетические системы".

"Талантливые ребята есть в каждом городе и поселке страны, и наша олимпиада помогает им поверить в свои силы и найти свою профессию. За десять лет к "Я — профессионал" присоединились студенты из более чем 1 100 вузов и филиалов, включая университеты Самарской области. Уверена, что участники из региона в юбилейном X сезоне покажут себя и откроют для себя новые карьерные горизонты", — сказала руководитель Всероссийской олимпиады студентов "Я — профессионал" Валерия Касамара.

Задания олимпиады разрабатываются вузами совместно с индустриальными партнерами и позволяют студентам работать с реальными профессиональными задачами. Участников X сезона ждут карьерные мероприятия, программы развития, знакомство с представителями компаний и возможность получить опыт, необходимый для дальнейшего профессионального роста. Участники олимпиады смогут воспользоваться возможностями карьерного сопровождения: получить консультации экспертов, принять участие в мероприятиях с работодателями, пройти стажировки и открыть новые профессиональные перспективы.