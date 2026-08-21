Суд расторг концессионное соглашение о строительстве школы в Крутых ключах

В четверг, 20 августа, Арбитражный суд Самарской области расторг концессионное соглашение о строительстве школы в микрорайоне "Крутые ключи". Об этом сообщает пресс-служба суда.
Завершено рассмотрение дела № А55-35742/2025 по иску ООО "ПроШкола № 5" к Самарской области в лице правительства Самарской области, министерства строительства Самарской области и министерства образования Самарской области.
Предметом спора являлось расторжение концессионного соглашения о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации объекта образования — общеобразовательной школы на 425 мест в районе ул. Школьной микрорайона "Крутые ключи" Красноглинского внутригородского района городского округа Самара и взыскание возмещения в размере более 27 млн. рублей.
Во встречном исковом заявлении правительство Самарской области и минстрой Самарской области также просили расторгнуть указанное соглашение и взыскать неустойку в размере более 20 млн. руб. за нарушения, допущенные при его исполнении.
Суд удовлетворил требования о расторжении концессионного соглашения и взыскал с министерства строительства Самарской области сумму возмещения при досрочном прекращении соглашения.
Также с ООО "ПроШкола № 5" в бюджет Самарской области взыскана неустойка за нарушения, допущенные при его исполнении. Судом произведен зачет встречных требований, которым прекращены взаимные обязательства сторон.
Последние комментарии
Позор фирме Биотон
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...
... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.