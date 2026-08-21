Суд расторг концессионное соглашение о строительстве школы в Крутых ключах

В четверг, 20 августа, Арбитражный суд Самарской области расторг концессионное соглашение о строительстве школы в микрорайоне "Крутые ключи". Об этом сообщает пресс-служба суда.

Завершено рассмотрение дела № А55-35742/2025 по иску ООО "ПроШкола № 5" к Самарской области в лице правительства Самарской области, министерства строительства Самарской области и министерства образования Самарской области.

Предметом спора являлось расторжение концессионного соглашения о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации объекта образования — общеобразовательной школы на 425 мест в районе ул. Школьной микрорайона "Крутые ключи" Красноглинского внутригородского района городского округа Самара и взыскание возмещения в размере более 27 млн. рублей.

Во встречном исковом заявлении правительство Самарской области и минстрой Самарской области также просили расторгнуть указанное соглашение и взыскать неустойку в размере более 20 млн. руб. за нарушения, допущенные при его исполнении.

Суд удовлетворил требования о расторжении концессионного соглашения и взыскал с министерства строительства Самарской области сумму возмещения при досрочном прекращении соглашения.

Также с ООО "ПроШкола № 5" в бюджет Самарской области взыскана неустойка за нарушения, допущенные при его исполнении. Судом произведен зачет встречных требований, которым прекращены взаимные обязательства сторон.