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Суды Происшествия

Самарцу вынесли приговор за участие в террористической деятельности

САМАРА. 11 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В постоянном судебном присутствии Центрального окружного военного суда в Самаре провозглашен приговор в отношении гражданина, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической), п. "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ и ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт), сообщает пресс-служба суда.

Судом установлено, что осужденный, вступил в деятельность террористической организации "Легион "Свобода России"  (организация признана террористической и запрещена в России). Действуя в целях дестабилизации органов власти и воздействия на принятие ими решений, мужчина совершил поджог релейного шкафа и базовой станции мобильной связи и снял это на видео для отчета перед террористической организацией. Указанные действия причинили значительный имущественный ущерб, включая нарушение работы инфраструктуры и связи с экстренными службами. Ущерб составил более 185 тыс. рублей.

По совокупности преступлений осужденному назначено окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев. В соответствии с ч. 2.1 ст. 58 УК РФ, отбывание первых трех лет наказания назначено в тюрьме, остальной части - в исправительной колонии строгого режима.

Также судом постановлено взыскать с осужденного в счет возмещения причиненного материального ущерба 75 516 рублей 15 копеек. На основании ст. 104.1 и 104.2 УК РФ применена конфискация имущества, в соответствии с которой в доход государства взысканы денежные средства в размере 15 тыс. рублей.

На момент публикации приговор в законную силу не вступил.

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