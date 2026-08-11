Подросток пострадал в ДТП в тольяттинском дворе

В понедельник, 10 августа, в 19:20 в Тольятти в районе дома № 80 по ул. Автостроителей под колеса Lada Granta попал 16-летний подросток.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области, ДТП произошло во дворе. Мальчик переходил проезжую часть. Он доставлен в больницу, где ему назначено стационарное лечение.