Двое юношей перевернулись в кювет на LADA Priora в Камышлинском районе

В воскресенье, 2 августа, в Камышлинском районе автомобиль LADA Priora съехал в кювет и перевернулся, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Как следует из материалов, собранных сотрудниками Госавтоинспекции, в 02:00 18-летний водитель легковушки двигался по 13 км автодороги "М-5 "Урал" — Никиткино — Неклюдово — Дурасово". В пути следования он выехал на встречную полосу в месте, где это запрещено, и съехал в кювет с последующим опрокидыванием.

Водитель автомобиля доставлен в медицинское учреждение, его пассажиру — 19-летнему юноше назначено амбулаторное лечение.