В Кошкинском районе после ДТП госпитализировали трех человек

В субботу, 1 августа, в 00:35 в Кошкинском районе в кювет слетела иномарка, пострадали три человека, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Как уточнили в ГАИ, 20-летний водитель Toyota Mark II двигался по автодороге "Кошки-Б. Романовка-Ерандаево-Андреевка-гр. республики Тататрстан" в направлении села Кошки. В пути он нарушил ПДД, не справился с управлением и съехал в правый кювет по ходу движения, после чего машина опрокинулась. Водитель и пассажиры 19 и 20 лет доставлены в медицинское учреждение.