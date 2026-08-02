В Кошкинском районе после ДТП госпитализировали трех человек

В субботу, 1 августа, в 00:35 в Кошкинском районе в кювет слетела иномарка, пострадали три человека, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Как уточнили в ГАИ, 20-летний водитель Toyota Mark II двигался по автодороге "Кошки-Б. Романовка-Ерандаево-Андреевка-гр. республики Тататрстан" в направлении села Кошки. В пути он нарушил ПДД, не справился с управлением и съехал в правый кювет по ходу движения, после чего машина опрокинулась. Водитель и пассажиры 19 и 20 лет доставлены в медицинское учреждение.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!