Chery Tiggo врезался в стоящую Lada Vesta в Сызрани, пострадали двое детей

В пятницу, 24 июля, в Сызрани в районе дома № 39 по ул. Декабристов столкнулись автомобили Chery Tiggo и Lada Vesta, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

ДТП произошло в 13:20, когда водитель китайской иномарки не выбрал безопасную дистанцию до ехавшей впереди Lada и столкнулся с ней, когда та остановился перед регулируемым пешеходным переходом на запрещающий сигнал светофора.

Двое пострадавших пассажиров Vesta — мальчики 9 и 13 лет доставлены в медицинское учреждение.