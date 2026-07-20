Водитель легковушки погиб после столкновения с фурой на трассе под Самарой

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В понедельник, 20 июля, в 12:56 в Волжском районе произошло смертельное ДТП с участием большегруза, сообщает ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"