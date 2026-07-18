В Сергиевском районе в ДТП погибли три человека, в том числе, двое детей

В субботу, 18 июля, в Сергиевском районе на 1082 км трассы М-5 произошло смертельное ДТП, сообщает ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".
По данным ведомства, в 09:23 в районе с. Черновка произошло столкновение четырех автомобилей с последующим возгоранием: легковых автомобилей Skoda Kodiaq, Hyundai Creta, Skoda Octavia и грузового автомобиля MAN.
По информации прокуратуры Самарской области, в результате происшествия трое человек погибли, в том числе, двое несовершеннолетних. Двое пострадавших доставлены в лечебное учреждение, где им оказывается медицинская помощь.
На месте аварии работает следственно-оперативная группа. Работу правоохранительных органов координирует старший помощник прокурора Сергиевского района Леонид Меримерин. Надзорное ведомство организовало проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения. Кроме того, на контроль прокуратуры поставлен ход и результаты процессуальной проверки.
Напомним, ранее ФКУ "Поволжуправтодор" сообщало об ограничении движения для всех видов транспортных средств на данном участке трассы М-5 из-за ликвидации последствий ДТП.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!