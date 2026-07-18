В Сергиевском районе в ДТП погибли три человека, в том числе, двое детей

В субботу, 18 июля, в Сергиевском районе на 1082 км трассы М-5 произошло смертельное ДТП, сообщает ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

По данным ведомства, в 09:23 в районе с. Черновка произошло столкновение четырех автомобилей с последующим возгоранием: легковых автомобилей Skoda Kodiaq, Hyundai Creta, Skoda Octavia и грузового автомобиля MAN.

По информации прокуратуры Самарской области, в результате происшествия трое человек погибли, в том числе, двое несовершеннолетних. Двое пострадавших доставлены в лечебное учреждение, где им оказывается медицинская помощь.

На месте аварии работает следственно-оперативная группа. Работу правоохранительных органов координирует старший помощник прокурора Сергиевского района Леонид Меримерин. Надзорное ведомство организовало проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения. Кроме того, на контроль прокуратуры поставлен ход и результаты процессуальной проверки.

Напомним, ранее ФКУ "Поволжуправтодор" сообщало об ограничении движения для всех видов транспортных средств на данном участке трассы М-5 из-за ликвидации последствий ДТП.