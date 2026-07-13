В Тольятти три человека пострадали из-за столкновения Lada Kalina и Lada Granta

В воскресенье, 12 июля, в 17:16 в Автозаводском районе Тольятти в ДТП пострадали три человека, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Как уточнили в Госавтоинспекции, 65-летний водитель Lada Kalina на регулируемом перекрестке ул. Дзержинского и Московского проспекта в районе здания № 2Б по Московскому проспекту проехал на красный, столкнулся с Lada Granta под управлением 67-летнего водителя, который двигался со стороны Южного шоссе в направлении ул. Дзержинского.
В результате пострадали пассажиры "Гранты" — 14-летняя девочка, 62-летняя женщина и 37-летний мужчина. Все они доставлены в больницу.
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есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!