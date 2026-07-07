В Тольятти водитель на "Гранте" сбил 12-летнюю велосипедистку

В понедельник, 6 июля, в 13:30 в Автозаводском районе Тольятти под колеса Lada Granta попала 12-летняя велосипедистка, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Как уточнили в Госавтоинспекции, 58-летний водитель Lada Granta двигался по ул. Спортивной со стороны ул. Революционная, в направлении Московского проспекта. В районе здания № 82 по ул. Революционной он наехал на 12-летнюю девочку на велосипеде, которая пересекала дорогу, не спешившись, по регулируемому пешеходному переходу на "красный".

Девочка доставлена в медицинское учреждение.