Ребенок выбежал на дорогу и попал под колеса кроссовера в Сызрани

Во вторник, 30 июня, в Сызрани в 17:00 во дворе дома № 4 "А" по ул. Профсоюзной семилетний ребенок попал под колеса EXEED VX, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Пешеход с тротуара выбежал на дорогу, не собираясь ее переходить. Он госпитализирован.