В Самаре Haval снес с дороги Toyota, один человек госпитализирован

В пятницу, 14 августа, в 13:00 64-летний водитель Haval на ул. Фасадной в Самаре столкнулся с внедорожником Toyota.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области, водитель "китайца" перед поворотом налево не занял соответствующее крайнее положение и создал помеху для движения Toyota.

После столкновения Toyota допустил съезд с дороги, а водитель бригадой скорой медицинской помощи доставлен в больницу.