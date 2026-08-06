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ДТП Происшествия

В Ставропольском районе столкнулись две машины, пострадали четыре человека

ТОЛЬЯТТИ. 6 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 5 августа, в 14:43 в Ставропольском районе столкнулись ВАЗ 210740 и Lada Vesta, в результате пострадали четыре человека, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Как уточнили в ГАИ, 83-летний водитель ВАЗ 210740 двигался по автодороге "Тольятти-Ташелка". В пути, на 27 км дороги, на перекрестке неравнозначных дорог, он не уступил Lada Vesta под управлением 22-летнего водителя, который двигался по автодороге "Тольятти-Ташелка" в направлении Тольятти и имел преимущество в движении.

В итоге машины столкнулись. После столкновения ВАЗ 210740 по инерции продолжил движение и съехал в правый кювет. Водителю назначили амбулаторное лечение, а 78-летнюю женщину-пассажира госпитализировали. Кроме того, разовая помощь была оказана водителю и 22-летней женщине-пассажиру Lada Vesta.

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