В Ставропольском районе столкнулись две машины, пострадали четыре человека

В среду, 5 августа, в 14:43 в Ставропольском районе столкнулись ВАЗ 210740 и Lada Vesta, в результате пострадали четыре человека, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Как уточнили в ГАИ, 83-летний водитель ВАЗ 210740 двигался по автодороге "Тольятти-Ташелка". В пути, на 27 км дороги, на перекрестке неравнозначных дорог, он не уступил Lada Vesta под управлением 22-летнего водителя, который двигался по автодороге "Тольятти-Ташелка" в направлении Тольятти и имел преимущество в движении.
В итоге машины столкнулись. После столкновения ВАЗ 210740 по инерции продолжил движение и съехал в правый кювет. Водителю назначили амбулаторное лечение, а 78-летнюю женщину-пассажира госпитализировали. Кроме того, разовая помощь была оказана водителю и 22-летней женщине-пассажиру Lada Vesta.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!