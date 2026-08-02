В Кинельском районе 15-летний мотоциклист врезался в "Газель"

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В субботу, 2 августа, в 18:50 в Кинельском районе 15-летний парень на мотоцикле Enduro столкнулся с автомобилем Соболь А31А12 под управлением 27-летнего водителя, который ехал по "встречке". пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области