Минимущества требует от "ССК" вернуть арендованные объекты

Министерство имущественных отношений Самарской области требует от АО "Самарская сетевая компания" ("ССК") вернуть 38 арендованных ранее объектов. Соответствующий иск поступил в Арбитражный суд Самарской области в начале июля.
Согласно опубликованным материалам, речь идет об объектах, переданных "СКК" в аренду в 2016 и 2017 годах. Среди них 21 здание - основном трансформаторных подстанций. Также среди объектов линии электропередач и сети электроснабжения. Большая часть объектов находится в Самаре.
Суд привлек к рассмотрению дела прокуратуру Самарской области и ПАО "Россети Волга" в лице филиала "Самарские распределительные сети". Предварительное судебное заседание назначено на 3 сентября.
Иск минимущества стал частью кампании по изъятию имущества у "ССК". Так, в апреле этого года арбитраж по иску прокуратуры признал недействительным договор аренды электросетей Самары, заключенный в 1997 году. Тогда комитет по управлению имуществом Самары передал городские электросети ООО "Самарские городские электрические сети", которое было преемником Куйбышевских городских сетей. В 2014 г. "ССК" выкупила "Самарские городские электрические сети" и стала стороной договора. Впоследствии уже с "ССК" заключались допсоглашения к договору аренды. Компания обязана вернуть муниципалитету линии электропередач, кабельные линии, электросетевые комплексы, здания и сооружения.
Схожие решения выносились и по объектам электросетевого хозяйства приобретенным или арендованным "ССК" в других муниципалитетах области.
Отметим, что в 2024 г. в Самарской области в целом был взят курс на пересмотр взаимоотношений с ресурсоснабжающими и сетевыми компаниями, подконтрольными бизнесмену Владимиру Аветисяну ("СВГК", "Самарагаз", "Самараэнерго", "ССК", "Самарагорэнергосбыт").
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