Стало известно, где отключат свет с 13 по 16 июля

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

13.07.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Сосновый Солонец ул. Чапаева

14.07.2026 с 09-00 до 14-00 (местного времени):

Кинель-Черкасский РЭС

С. Новый Сарбай (ул. Колхозная)

14.07.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Сосновый Солонец ул. Советская

14.07.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. п. Заборовка (ул. Почтовая)

14.07.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. п. Жемковка

14.07.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Трубетчино

14.07.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Сызранский район:

п. Дружба

14.07.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Рамено (ул. Молодогвардейская, ул. Лесная, ул. Мирная, ул. Полевая, ул. пер. Сосновый, ул. ул. Специалистов, ул. Пионерская, ул. Клубная, ул. Кооперативная, ул. Почтовая, пер. Короткий, пер. Березовый, ул. Молодежная, пер. Овражный, ул. Весенняя, Новостроящаяся, ул. Солнечная, ул. Полевая, ул. Дубовая, ул. Новая, ул. Парковая, ул. Абрикосовая, ул. Яблоневая, ул. Каштановая)

14.07.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Островка

14.07.2026 года с 11-00 до 15-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Заглядовка

14.07.2026 года с 11-00 до 15-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Екатериновка

14.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Русская Селитьба (ул. Первомайская).

14.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Городцовка (КП Уютный городок тер.).

14.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ Буровик

14.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Новый Буян (п. Горьковский).

14.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Нижняя Солонцовка (ул. Береговая).

14.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Красный Яр (ул. Южная).

14.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Старая Бинарадка (ул. Лесной поселок, ул. Советская).

14.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ "Зеленая Роща" (ул. Зеленая, ул. Рощинская).

14.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

КМЗ им. Ленина (п. Удача)

14.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Светлое Поле (ул. Липовая).

14.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ Восход

14.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ "Зеленая Роща" (ул. Дорожная).

14.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Екатериновка (ул. Шоссейная).

14.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ "Зеленая Роща" (ул. Рощинская).

14.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Белозерки (ул. Никонова).

14.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

КМЗ им. Ленина (п. Удача)

14.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Новый Буян

14.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Нижняя Солонцовка (ул. Береговая).

14.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

КМЗ им. Ленина (п. Удача) (ул. Таламбировых)

14.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Нижняя Солонцовка (ул. Карьерная)

14.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ Буровик

14.07.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Ташелка (ул. Ремнёва, ул. Советская, ул. Менжинского, ул. Дачная)

14.07.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Красноармейский район:

п. Ленинский ул. Пионерская, ул. Новая

14.07.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Безенчукский район:

с. Троицкое (ул. Вокзальная, ул. Дачная)

15.07.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Ташелка (ул. Ремнёва, ул. Советская, ул. Менжинского, ул. Дачная)

15.07.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Сосновый Солонец ул. Чапаева

15.07.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Волжский район:

п. Власть Труда (ул. Школьная, ул. Садовая, ул. Дачная, ул. Зеленая, ул. Лучистая, ул. Ясная, ул. Солнечная, ул. Новая).

15.07.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Старая Кармала (ул. Школьная).

15.07.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Кошки (ул. Заводская).

15.07.2026 года с 11-00 до 15-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Заглядовка

15.07.2026 года с 11-00 до 15-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Екатериновка

15.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Русская Селитьба (ул. Первомайская).

15.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Городцовка (КП Уютный городок тер.).

15.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ Буровик

15.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Новый Буян (п. Горьковский).

15.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Нижняя Солонцовка (ул. Береговая).

15.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Красный Яр (ул. Южная).

15.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Старая Бинарадка (ул. Лесной поселок, ул. Советская).

15.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ "Зеленая Роща" (ул. Зеленая, ул. Рощинская).

15.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

КМЗ им. Ленина (п. Удача)

15.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Светлое Поле (ул. Липовая)

15.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ Восход

15.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ "Зеленая Роща" (ул. Дорожная).

15.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Екатериновка (ул. Шоссейная).

15.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ "Зеленая Роща" (ул. Рощинская).

15.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Белозерки (ул. Никонова).

15.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

КМЗ им. Ленина (п. Удача)

15.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Новый Буян

15.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Нижняя Солонцовка (ул. Береговая).

15.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

КМЗ им. Ленина (п. Удача) (ул. Таламбировых).

15.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Нижняя Солонцовка (ул. Карьерная).

15.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ Буровик

15.07.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Елховский район:

с. Красное Поселение

15.07.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Елховский район:

п. Казачий

15.07.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Елховский район:

п. Елховое Озеро

15.07.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Елховский район:

п. Солонцовка

15.07.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Елховский район:

п. Нижняя Кондурча

15.07.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

г. о. Чапаевск:

ул. Крымская, ул. Пл. Люпаева, ул. Кутузова, ул. Овражная

16.07.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Волжский район:

п. Власть Труда (ул. Школьная, ул. Садовая, ул. Дачная, ул. Зеленая, ул. Лучистая, ул. Ясная, ул. Солнечная, ул. Новая)

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.