Стало известно, где отключат свет 4 и 5 июня

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

04.06.2026 года с 10-00 до 11-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Тимофеевка (ул. Строителей, ул. Восточная, переулок Ставропольский, ул. Спортивный, ул. Победы, ул. Энергетиков-1, ул. Энергетиков-2, ул. Энергетиков-3, ул. Энергетиков, ул. Луговая)

04.06.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Ермаково (ул. Жигулевская, ул. Набережная, ул. Овражная, ул. Тольяттинская, ул. Центральная, ул. Шоколадная, ул. Яблоневая)

04.06.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Сосновый Солонец (ул. Советская)

04.06.2026 года с 12-00 до 18-00 (местного времени):

Нефтегорский район:

с. Зуевка

04.06.2026 года с 12-00 до 18-00 (местного времени):

Нефтегорский район:

с. Верхнесъезжее

04.06.2026 года с 12-00 до 18-00 (местного времени):

Нефтегорский район:

п. Песчаный Дол

04.06.2026 года с 12-00 до 18-00 (местного времени):

Нефтегорский район:

п. Берёзовый

04.06.2026 года с 12-00 до 17-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Большой Толкай (ул. Комсомольская, ул. Победы, ул. Пионерская, ГБУ СО Пансионат)

04.06.2026 года с 12-00 до 17-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Среднее Аверкино (Зерноток ООО Радуга)

04.06.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Кинель-Черкасский район:

с. Полудни (ул. Молодежная, ул. Солнечная)

04.06.2026 года с 09-00 до 12-00 (местного времени):

Самарская область, Волжский район:

с. Курумоч (ул. Мирогородская, Дружбы, Зеленодольская, Раздольная).

04.06.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Успенка (ул. Лесная)

04.06.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Большая Каменка (ул. Сухолиния, ул. Батаева)

04.06.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Раевка (ул. Береговая)

04.06.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Старая Бинарадка (ул. Фрунзе)

04.06.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Михайловка (ул. Мошки)

04.06.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Раевка (ул. Песчаная)

04.06.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Светлое Поле (ул. Специалистов)

04.06.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Хорошенькое (ул. Центральная).

04.06.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Хилково (ул. Гагарина)

04.06.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Киндяково (ул. Озерная)

04.06.2026 года с 08-00 до 15-00 (местного времени):

Красноярский район:

СДТ Светлопольские дачи (ул. Массив)

04.06.2026 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Большая Каменка

04.06.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СДТ Зеленая Роща (ул. Рощинская)

04.06.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Безенчукский район:

п. Прибой (ул. Садовая, ул. Цветочная, ул. Озерная, ул. Центральная)

04.06.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Приволжский район:

с. Екатериновка (ул. Центральная, ул. 50 лет Победы)

04.06.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Торшиловский (ул. Заречная, ул. Центральная, ул. Полевая, ул. Садовая, ул. Набережная, ул. Школьная, ул. Степная, ул. Молодежная)

05.06.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Кинельский район:

с. Домашка (ул. Крестьянская)

05.06.2026 года с 12-00 до 17-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Среднее Аверкино (Зерноток ООО Радуга)

05.06.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Малый Толкай (ул. Чапаева)

05.06.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Кинель-Черкасский район:

с. Кинель-Черкассы (ул. Новая, ул. Волжская, ул. Новокировская, ул. Дачная, ул. Северная ул. Космонавтов, ул. Зеленая, ул. Новозеленая)

05.06.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Сосновый Солонец (ул. Советская)

05.06.2026 года с 10-00 до 13-00 (местного времени):

г. о. Жигулевск:

мкр. Александровское поле (ул. Кооперативная, ул. Крылова, ул. Кутузова, ул. Советская, ул. Суворова, ул. Тургенева, ул. Фрунзе)

05.06.2026 года с 10-00 до 13-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Брусяны (ул. Советская)

05.06.2026 года с 07-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Новое Усманово (ул. Советская, ул. 45 лет Победы, ул. Гайнуллина, ул. Молодежная, ул. Заречная, ул. Подгорная, ул. Якши Гуль, ул. Каменка, ул. Рабочая, ул. Школьная)

05.06.2026 года с 07-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Старое Усманово (ул. Советская, ул. Октябрьская, ул. Береговая).

05.06.2026 года с 07-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Никиткино (ул. Школьная, ул. Центральная, ул. Сухоречка, ул. Лесная, ул. Садовая)

05.06.2026 года с 07-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

д. Хмелёвка (ул. Садовая, ул. Школьная)

05.06.2026 года с 07-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Старая Чаговка (ул. Лесная)

05.06.2026 года с 07-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Неклюдовка (ул. Неклюдовка, ул. Центральная, ул. Школьная)

05.06.2026 года с 07-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Дурасово (ул. Долгий Порядок, ул. Советская).

05.06.2026 года с 07-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Русский Байтуган (ул. Шипаревская, ул. Молодежная, ул. Школьная, ул. Победы)

05.06.2026 года с 07-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Татарский Байтуган (ул. Речная, ул. Подгорная, ул. Казанская, ул. Вагизова, ул. Бигашская).

05.06.2026 года с 07-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Чувашский Байтуган (ул. Байтуган, ул. Центральная, ул. Нагорная).

05.06.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Самарская область, Сергиевский район:

с. Успенка (ул. Лесная)

05.06.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Большая Каменка (ул. Сухолиния, ул. Батаева)

05.06.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Раевка (ул. Береговая)

05.06.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Старая Бинарадка (ул. Фрунзе)

05.06.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Михайловка (ул. Мошки)

05.06.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Раевка (ул. Песчаная)

05.06.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Светлое Поле (ул. Специалистов)

05.06.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Хорошенькое (ул. Центральная).

05.06.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Хилково (ул. Гагарина)

05.06.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Киндяково (ул. Озерная)

05.06.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СДТ Светлопольские дачи (ул. Массив 1, проезд 1)

05.06.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Большая Каменка

05.06.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СДТ Зеленая Роща (ул. Рощинская)

05.06.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

г. Чапаевск (ул. Пархоменко, ул. Расковой)

05.06.2026 года с 13-00 до 16-00 (местного времени):

г. Чапаевск:

(ул. Сызранская, ул. Почтовая)

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.