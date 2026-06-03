Стало известно, где отключат свет 4 и 5 июня

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:
04.06.2026 года с 10-00 до 11-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Тимофеевка (ул. Строителей, ул. Восточная, переулок Ставропольский, ул. Спортивный, ул. Победы, ул. Энергетиков-1, ул. Энергетиков-2, ул. Энергетиков-3, ул. Энергетиков, ул. Луговая)
04.06.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Ермаково (ул. Жигулевская, ул. Набережная, ул. Овражная, ул. Тольяттинская, ул. Центральная, ул. Шоколадная, ул. Яблоневая)
04.06.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Сосновый Солонец (ул. Советская)
04.06.2026 года с 12-00 до 18-00 (местного времени):
Нефтегорский район:
с. Зуевка
04.06.2026 года с 12-00 до 18-00 (местного времени):
Нефтегорский район:
с. Верхнесъезжее
04.06.2026 года с 12-00 до 18-00 (местного времени):
Нефтегорский район:
п. Песчаный Дол
04.06.2026 года с 12-00 до 18-00 (местного времени):
Нефтегорский район:
п. Берёзовый
04.06.2026 года с 12-00 до 17-00 (местного времени):
Похвистневский район:
с. Большой Толкай (ул. Комсомольская, ул. Победы, ул. Пионерская, ГБУ СО Пансионат)
04.06.2026 года с 12-00 до 17-00 (местного времени):
Похвистневский район:
с. Среднее Аверкино (Зерноток ООО Радуга)
04.06.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Кинель-Черкасский район:
с. Полудни (ул. Молодежная, ул. Солнечная)
04.06.2026 года с 09-00 до 12-00 (местного времени):
Самарская область, Волжский район:
с. Курумоч (ул. Мирогородская, Дружбы, Зеленодольская, Раздольная).
04.06.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Успенка (ул. Лесная)
04.06.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Большая Каменка (ул. Сухолиния, ул. Батаева)
04.06.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Раевка (ул. Береговая)
04.06.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Старая Бинарадка (ул. Фрунзе)
04.06.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Михайловка (ул. Мошки)
04.06.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Раевка (ул. Песчаная)
04.06.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Светлое Поле (ул. Специалистов)
04.06.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Хорошенькое (ул. Центральная).
04.06.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Хилково (ул. Гагарина)
04.06.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Киндяково (ул. Озерная)
04.06.2026 года с 08-00 до 15-00 (местного времени):
Красноярский район:
СДТ Светлопольские дачи (ул. Массив)
04.06.2026 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Большая Каменка
04.06.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
СДТ Зеленая Роща (ул. Рощинская)
04.06.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Безенчукский район:
п. Прибой (ул. Садовая, ул. Цветочная, ул. Озерная, ул. Центральная)
04.06.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Приволжский район:
с. Екатериновка (ул. Центральная, ул. 50 лет Победы)
04.06.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Большечерниговский район:
п. Торшиловский (ул. Заречная, ул. Центральная, ул. Полевая, ул. Садовая, ул. Набережная, ул. Школьная, ул. Степная, ул. Молодежная)
05.06.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Кинельский район:
с. Домашка (ул. Крестьянская)
05.06.2026 года с 12-00 до 17-00 (местного времени):
Похвистневский район:
с. Среднее Аверкино (Зерноток ООО Радуга)
05.06.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Похвистневский район:
с. Малый Толкай (ул. Чапаева)
05.06.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Кинель-Черкасский район:
с. Кинель-Черкассы (ул. Новая, ул. Волжская, ул. Новокировская, ул. Дачная, ул. Северная ул. Космонавтов, ул. Зеленая, ул. Новозеленая)
05.06.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Сосновый Солонец (ул. Советская)
05.06.2026 года с 10-00 до 13-00 (местного времени):
г. о. Жигулевск:
мкр. Александровское поле (ул. Кооперативная, ул. Крылова, ул. Кутузова, ул. Советская, ул. Суворова, ул. Тургенева, ул. Фрунзе)
05.06.2026 года с 10-00 до 13-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Брусяны (ул. Советская)
05.06.2026 года с 07-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Новое Усманово (ул. Советская, ул. 45 лет Победы, ул. Гайнуллина, ул. Молодежная, ул. Заречная, ул. Подгорная, ул. Якши Гуль, ул. Каменка, ул. Рабочая, ул. Школьная)
05.06.2026 года с 07-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Старое Усманово (ул. Советская, ул. Октябрьская, ул. Береговая).
05.06.2026 года с 07-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Никиткино (ул. Школьная, ул. Центральная, ул. Сухоречка, ул. Лесная, ул. Садовая)
05.06.2026 года с 07-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
д. Хмелёвка (ул. Садовая, ул. Школьная)
05.06.2026 года с 07-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Старая Чаговка (ул. Лесная)
05.06.2026 года с 07-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Неклюдовка (ул. Неклюдовка, ул. Центральная, ул. Школьная)
05.06.2026 года с 07-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Дурасово (ул. Долгий Порядок, ул. Советская).
05.06.2026 года с 07-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Русский Байтуган (ул. Шипаревская, ул. Молодежная, ул. Школьная, ул. Победы)
05.06.2026 года с 07-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Татарский Байтуган (ул. Речная, ул. Подгорная, ул. Казанская, ул. Вагизова, ул. Бигашская).
05.06.2026 года с 07-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Чувашский Байтуган (ул. Байтуган, ул. Центральная, ул. Нагорная).
05.06.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Самарская область, Сергиевский район:
с. Успенка (ул. Лесная)
05.06.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Большая Каменка (ул. Сухолиния, ул. Батаева)
05.06.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Раевка (ул. Береговая)
05.06.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Старая Бинарадка (ул. Фрунзе)
05.06.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Михайловка (ул. Мошки)
05.06.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Раевка (ул. Песчаная)
05.06.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Светлое Поле (ул. Специалистов)
05.06.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Хорошенькое (ул. Центральная).
05.06.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Хилково (ул. Гагарина)
05.06.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Киндяково (ул. Озерная)
05.06.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
СДТ Светлопольские дачи (ул. Массив 1, проезд 1)
05.06.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Большая Каменка
05.06.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
СДТ Зеленая Роща (ул. Рощинская)
05.06.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
г. Чапаевск (ул. Пархоменко, ул. Расковой)
05.06.2026 года с 13-00 до 16-00 (местного времени):
г. Чапаевск:
(ул. Сызранская, ул. Почтовая)
В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.
Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.
Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.
Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.
Последние комментарии
А все же аудит надо провести.
Аукцион по продаже 50% ООО "ГЭС-2" перенесен на 19 сентября
ООО «Левит» — получила разрешение Федеральной антимонопольной службы на покупку исторической электростанции в центре Москвы — ООО «ГЭС-2», наряду с другими компаниями. ОАО «Мосэнерго» выставило 50% ООО «ГЭС-2» на торги, которые пройдут 5 сентября 2014. Начальная цена — 878 млн руб., заявки принимались до 29 августа.
Ну почему журналисты ВСЕГДА... повторюсь ВСЕГДА когда пишут об электростанциях вместо фотографий фотоэлектрических станций (которые производят электроэнергию от энергии Солнца) тулят фотографии тепловых (которые нагревают теплоноситель)
СД ОАО "СамараЭнерго" одобрил привлечение денежных средств у ОАО "Газпромбанк" (проверяйте информацию которую печатаете). По условиям договора ставка составит не более ** % годовых.