Стало известно, где отключат свет с 16 по 19 июня

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

16.06.2026 года с 12-00 до 17-00 (местного времени):

Нефтегорский район:

с. Покровка

16.06.2026 года с 12-00 до 17-00 (местного времени):

Нефтегорский район:

п. Ильменёвский

16.06.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Кинель-Черкасский район:

с. Лозовка (ул. Озерная)

16.06.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Малый Толкай (ул. Чапаева, ул. Советская)

16.06.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Старый Аманак (ул. Ленина, ул. Садовая, пер. Горный, пер. Верховский, ул. Крестьянская).

16.06.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

п. Графский (ул. Майская)

16.06.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Большая Романовка (ул. Романовская).

16.06.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Б. Пичерки (ул. Дачная)

16.06.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Удача (ул. Хрулевых).

16.06.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ Крутогорки

16.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Кириллинский (ул. Николаевых)

16.06.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Кондурчинский (ул. Лесная).

16.06.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Старый Буян (ул. Полевая).

16.06.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Михайловка (ул. Степная).

16.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Большая Раковка (ул. Комсомольская, ул. Кооперативная).

16.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Русская Селитьба (ул. Родниковка).

16.06.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Колодинка (ул. Дорожная)

16.06.2026 года с 08-00 до 15-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Малая Каменка (ул. Центральная).

16.06.2026 года с 08-00 до 15-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Водный (ул. Центральная)

16.06.2026 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Киндяково (ул. Озерная)

16.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Светлый Ключ

16.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Маршанка

16.06.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Лебяжинка (ул. Центральная)

16.06.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноармейский район:

с. Криволучье-Ивановка (ул. Центральная)

16.06.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Хворостянский район:

С. Новотулка (ул. Л. Толстого)

16.06.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Приволжский район:

с. Обшаровка (ул. Вокзальная)

16.06.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Красноармейский район:

п. Братский ул. Шоссейная

16.06.2026 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Глушицкий (ул. Центральная, ул. Октябрьская, ул. Степная, ул. Советская, ул. Специалистов, ул. Зинченко, ул. Зеленая, ул. Садовая)

16.06.2026 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):

Большеглушицкий район:

с. Большая Дергуновка (ул. Молодежная, ул. Советская, ул. Заречная, ул. Комсомольская, ул. Центральная, ул. Специалистов, ул. Школьная, ул. Гагарина, ул. Батумская)

16.06.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Сосновый Солонец (ул. Чапаева)

16.06.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Винновка

16.06.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Осиновка

17.06.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Ясная Поляна

17.06.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Похвистневский район:

п. Рябиновка

17.06.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Малая Царевщина (ул. Еловая, ул. Овражная, ул. Сосновая, ул. Офицерская, ул. Дорожная)

17.06.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Б. Пичерки (ул. Дачная)

17.06.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Ровный (ул. Зелёная, пер. Новый, ул. Озёрная)

17.06.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Удача (ул. Хрулевых)

17.06.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ Крутогорки

17.06.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Кириллинский (ул. Николаевых)

17.06.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Кондурчинский (ул. Лесная)

17.06.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Старый Буян (ул. Полевая).

17.06.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Михайловка (ул. Степная)

17.06.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Большая Раковка (ул. Комсомольская, ул. Кооперативная).

17.06.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Русская Селитьба (ул. Родниковка).

17.06.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Колодинка (ул. Дорожная).

17.06.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Малая Каменка (ул. Центральная).

17.06.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Водный (ул. Центральная).

17.06.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Киндяково (ул. Озерная).

17.06.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Светлый Ключ

17.06.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Маршанка

17.06.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Лебяжинка (ул. Центральная).

17.06.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Красный Яр (ул. Славянская).

18.06.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Малая Царевщина (ул. Еловая, ул. Овражная, ул. Сосновая, ул. Офицерская, ул. Дорожная)

19.06.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Малая Царевщина (ул. Еловая, ул. Овражная, ул. Сосновая, ул. Офицерская, ул. Дорожная)

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.