Стало известно, где отключат свет с 16 по 19 июня

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:
16.06.2026 года с 12-00 до 17-00 (местного времени):
Нефтегорский район:
с. Покровка
16.06.2026 года с 12-00 до 17-00 (местного времени):
Нефтегорский район:
п. Ильменёвский
16.06.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Кинель-Черкасский район:
с. Лозовка (ул. Озерная)
16.06.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Похвистневский район:
с. Малый Толкай (ул. Чапаева, ул. Советская)
16.06.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Похвистневский район:
с. Старый Аманак (ул. Ленина, ул. Садовая, пер. Горный, пер. Верховский, ул. Крестьянская).
16.06.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
п. Графский (ул. Майская)
16.06.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
с. Большая Романовка (ул. Романовская).
16.06.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Б. Пичерки (ул. Дачная)
16.06.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Удача (ул. Хрулевых).
16.06.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
СНТ Крутогорки
16.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Кириллинский (ул. Николаевых)
16.06.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Кондурчинский (ул. Лесная).
16.06.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Старый Буян (ул. Полевая).
16.06.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Михайловка (ул. Степная).
16.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Большая Раковка (ул. Комсомольская, ул. Кооперативная).
16.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Русская Селитьба (ул. Родниковка).
16.06.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Колодинка (ул. Дорожная)
16.06.2026 года с 08-00 до 15-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Малая Каменка (ул. Центральная).
16.06.2026 года с 08-00 до 15-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Водный (ул. Центральная)
16.06.2026 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Киндяково (ул. Озерная)
16.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Светлый Ключ
16.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Маршанка
16.06.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Лебяжинка (ул. Центральная)
16.06.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноармейский район:
с. Криволучье-Ивановка (ул. Центральная)
16.06.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Хворостянский район:
С. Новотулка (ул. Л. Толстого)
16.06.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Приволжский район:
с. Обшаровка (ул. Вокзальная)
16.06.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Красноармейский район:
п. Братский ул. Шоссейная
16.06.2026 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):
Большечерниговский район:
п. Глушицкий (ул. Центральная, ул. Октябрьская, ул. Степная, ул. Советская, ул. Специалистов, ул. Зинченко, ул. Зеленая, ул. Садовая)
16.06.2026 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):
Большеглушицкий район:
с. Большая Дергуновка (ул. Молодежная, ул. Советская, ул. Заречная, ул. Комсомольская, ул. Центральная, ул. Специалистов, ул. Школьная, ул. Гагарина, ул. Батумская)
16.06.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Сосновый Солонец (ул. Чапаева)
16.06.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Винновка
16.06.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Осиновка
17.06.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Похвистневский район:
с. Ясная Поляна
17.06.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Похвистневский район:
п. Рябиновка
17.06.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Малая Царевщина (ул. Еловая, ул. Овражная, ул. Сосновая, ул. Офицерская, ул. Дорожная)
17.06.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Б. Пичерки (ул. Дачная)
17.06.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сергиевский район:
п. Ровный (ул. Зелёная, пер. Новый, ул. Озёрная)
17.06.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Удача (ул. Хрулевых)
17.06.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
СНТ Крутогорки
17.06.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Кириллинский (ул. Николаевых)
17.06.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Кондурчинский (ул. Лесная)
17.06.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Старый Буян (ул. Полевая).
17.06.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Михайловка (ул. Степная)
17.06.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Большая Раковка (ул. Комсомольская, ул. Кооперативная).
17.06.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Русская Селитьба (ул. Родниковка).
17.06.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Колодинка (ул. Дорожная).
17.06.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Малая Каменка (ул. Центральная).
17.06.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Водный (ул. Центральная).
17.06.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Киндяково (ул. Озерная).
17.06.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Светлый Ключ
17.06.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Маршанка
17.06.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Лебяжинка (ул. Центральная).
17.06.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Красный Яр (ул. Славянская).
18.06.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Малая Царевщина (ул. Еловая, ул. Овражная, ул. Сосновая, ул. Офицерская, ул. Дорожная)
19.06.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Малая Царевщина (ул. Еловая, ул. Овражная, ул. Сосновая, ул. Офицерская, ул. Дорожная)
В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.
Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.
Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.
Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.
Последние комментарии
А все же аудит надо провести.
Аукцион по продаже 50% ООО "ГЭС-2" перенесен на 19 сентября
ООО «Левит» — получила разрешение Федеральной антимонопольной службы на покупку исторической электростанции в центре Москвы — ООО «ГЭС-2», наряду с другими компаниями. ОАО «Мосэнерго» выставило 50% ООО «ГЭС-2» на торги, которые пройдут 5 сентября 2014. Начальная цена — 878 млн руб., заявки принимались до 29 августа.
Ну почему журналисты ВСЕГДА... повторюсь ВСЕГДА когда пишут об электростанциях вместо фотографий фотоэлектрических станций (которые производят электроэнергию от энергии Солнца) тулят фотографии тепловых (которые нагревают теплоноситель)
СД ОАО "СамараЭнерго" одобрил привлечение денежных средств у ОАО "Газпромбанк" (проверяйте информацию которую печатаете). По условиям договора ставка составит не более ** % годовых.