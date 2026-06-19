Стало известно, где отключат свет с 20 по 26 июня

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

20.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Белозерки (ул. Дзержинского, ул. Озерная).

20.06.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Александровка (ул. Комсомольская, ул. Ленина, ул. Советская)

20.06.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

п. Висла (ул. Автостроителей)

20.06.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Алексеевский район:

с. Летниково (ул. Захара Вобликова)

20.06.2026 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):

Богатовский район:

с. Кураповка (ул. Фурманова, ул. Молодежная, ул. Клубная, ул. Трында)

21.06.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Алексеевский район:

с. Летниково (ул. Захара Вобликова)

21.06.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Елховский район:

с. Елховка

21.06.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Александровка (ул. Александровская, ул. Ленина)

22.06.2026 года с 11-00 до 17-00 (местного времени):

Алексеевский район:

с. Первокоммунарский

22.06.2026 года с 11-00 до 17-00 (местного времени):

Нефтегорский район:

с. Новая Жизнь

22.06.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Мочалеевка

22.06.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Александровка (ул. Советская, ул. Спартака)

22.06.2026 года с 10-00 до 11-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Тимофеевка (ул. Строителей, ул. Октябрьская, ул. Восточная)

22.06.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Верхние Белозерки (ул. Мира, ул. Жилина, ул. Советская, ул. Кудашева)

22.06.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

д. Николаевка

22.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Красный Городок

22.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

хутор Вольница

22.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Лесозавод

22.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Исаклинский район:

п. Покровское

22.06.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Ровный (пер. Новый, ул. Зеленая, ул. Озерная).

22.06.2026 года с 11-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Черновка (ул. Новостроевская, ул. Совхозная, ул. Демидова, ул. Тракторная, ул. Центральная, ул. Школьная, ул. Советская).

22.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Кириллинский (ул. Николаевых).

22.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ Крутогорки

22.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Старый Буян (ул. Полевая).

22.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Михайловка (ул. Степная).

22.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Большая Раковка (ул. Комсомольская, ул. Кооперативная).

22.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Красный Яр (ул. Славянская).

22.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

КМЗ им. Ленина (Удача)

22.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Малая Каменка (ул. Центральная).

22.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Екатериновка (ул. Молодежная).

22.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ Зеленая Роща (ул. Рощинская).

22.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

КМЗ им. Ленина (п. Удача)

22.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Большая Каменка (ул. Батаева).

22.06.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Безенчукский район:

с. Покровка, ул. Озерная, ул. Центральная, ул. Речная

22.06.2026 года с 16-00 до 20-00 (местного времени):

г. о. Чапаевск

г. Чапаевск (ул. Достоевского, ул. Гончарова, ул. Молодежная, ул. А.Толстого, ул. Шевченко, ул. Белинского, ул. Ломоносова, ул. Маяковского, ул. Ульянова, ул. Лермонтова)

22.06.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Приволжский район:

с. Озерецкое (ул. Школьная)

22.06.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Красноармейский район:

д. Александровка ул. Вязовская

23.06.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

п. Графский

23.06.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Русский Байтуган (ул. Шипаревская, ул. Молодежная, ул. Школьная, ул. Победы).

23.06.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Татарский Байтуган (ул. Речная, ул. Подгорная, ул. Казанская, ул. Вагизова, ул. Бигашская).

23.06.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Чувашский Байтуган (ул. Байтуган, ул. Центральная, ул. Нагорная).

23.06.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Новое Усманово (ул. Советская, ул. 45 лет Победы, ул. Гайнуллина, ул. Молодежная, ул. Заречная, ул. Подгорная, ул. Якши Гуль, ул. Каменка, ул. Рабочая, ул. Школьная).

23.06.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Мусорка (ул. Школьная, ул. Мира, ул. Советская, ул. Садовая, ул. Полевая)

23.06.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Мусорка (ул. Школьная, ул. Мира, ул. Садовая, ул. Советская, ул. Аптечная, ул. Полевая, ул. Покровская, ул. Менделеева, ул. Кутузова, ул. Славянская, ул. Юбилейная, ул. Строителей, ул. Новая, ул. Центральная, ул. Циолковского, ул. Гагарина, ул. Дальняя, ул. Комсомольская, 4-й проезд, пр-д Первый).

24.06.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Мусорка (ул. Школьная, ул. Мира, ул. Садовая, ул. Советская, ул. Аптечная, ул. Полевая, ул. Покровская, ул. Менделеева, ул. Кутузова, ул. Славянская, ул. Юбилейная, ул. Строителей, ул. Новая, ул. Центральная, ул. Циолковского, ул. Гагарина, ул. Дальняя, ул. Комсомольская, 4-й проезд, пр-д Первый).

24.06.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Русский Байтуган (ул. Шипаревская, ул. Молодежная, ул. Школьная, ул. Победы).

24.06.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Татарский Байтуган (ул. Речная, ул. Подгорная, ул. Казанская, ул. Вагизова, ул. Бигашская).

24.06.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Чувашский Байтуган (ул. Байтуган, ул. Центральная, ул. Нагорная).

24.06.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Новое Усманово (ул. Советская, ул. 45 лет Победы, ул. Гайнуллина, ул. Молодежная, ул. Заречная, ул. Подгорная, ул. Якши Гуль, ул. Каменка, ул. Рабочая, ул. Школьная).

24.06.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Русский Байтуган (ул. Шипаревская, ул. Молодежная, ул. Школьная, ул. Победы).

24.06.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Татарский Байтуган (ул. Речная, ул. Подгорная, ул. Казанская, ул. Вагизова, ул. Бигашская).

24.06.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Чувашский Байтуган (ул. Байтуган, ул. Центральная, ул. Нагорная).

24.06.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

ЖД/С Погрузная

24.06.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Мусорка (ул. Школьная, ул. Мира, ул. Советская, ул. Садовая, ул. Полевая)

25.06.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Мусорка (ул. Школьная, ул. Мира, ул. Советская, ул. Садовая, ул. Полевая)

25.06.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Мусорка (ул. Школьная, ул. Мира, ул. Садовая, ул. Советская, ул. Аптечная, ул. Полевая, ул. Покровская, ул. Менделеева, ул. Кутузова, ул. Славянская, ул. Юбилейная, ул. Строителей, ул. Новая, ул. Центральная, ул. Циолковского, ул. Гагарина, ул. Дальняя, ул. Комсомольская, 4-й проезд, пр-д Первый).

25.06.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Новое Усманово (ул. Советская, ул. 45 лет Победы, ул. Гайнуллина, ул. Молодежная, ул. Заречная, ул. Подгорная, ул. Якши Гуль, ул. Каменка, ул. Рабочая, ул. Школьная).

25.06.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Русский Байтуган (ул. Шипаревская, ул. Молодежная, ул. Школьная, ул. Победы).

25.06.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Татарский Байтуган (ул. Речная, ул. Подгорная, ул. Казанская, ул. Вагизова, ул. Бигашская).

25.06.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Чувашский Байтуган (ул. Байтуган, ул. Центральная, ул. Нагорная).

26.06.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Новое Усманово (ул. Советская, ул. 45 лет Победы, ул. Гайнуллина, ул. Молодежная, ул. Заречная, ул. Подгорная, ул. Якши Гуль, ул. Каменка, ул. Рабочая, ул. Школьная).

26.06.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Русский Байтуган (ул. Шипаревская, ул. Молодежная, ул. Школьная, ул. Победы).

26.06.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Татарский Байтуган (ул. Речная, ул. Подгорная, ул. Казанская, ул. Вагизова, ул. Бигашская).

26.06.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Чувашский Байтуган (ул. Байтуган, ул. Центральная, ул. Нагорная).

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.