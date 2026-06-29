Энергетики сообщили о временном отключении света с 30 июня по 2 июля

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:
30.06.2026 года с 08-00 до 14-00 (местного времени):
Кинель-Черкасский район:
с. Кинель-Черкассы (ул. Московская, ул. 50 лет Октября, ул. Специалистов, ул. Полевая, ул. Озерная)
30.06.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Исаклинский район:
д. Черная Речка
30.06.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Русский Байтуган (ул. Шипаревская, ул. Молодежная, ул. Школьная, ул. Победы)
30.06.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Татарский Байтуган (ул. Речная, ул. Подгорная, ул. Казанская, ул. Вагизова, ул. Бигашская)
30.06.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Чувашский Байтуган (ул. Байтуган, ул. Центральная, ул. Нагорная)
30.06.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Новое Усманово (ул. Советская, ул. 45 лет Победы, ул. Гайнуллина, ул. Молодежная, ул. Заречная, ул. Подгорная, ул. Якши Гуль, ул. Каменка, ул. Рабочая, ул. Школьная)
30.06.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Старое Усманово (ул. Советская, ул. Октябрьская, ул. Береговая)
30.06.2026 года с 7-00 до 16.00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Никиткино (ул. Школьная, ул. Центральная, ул. Сухоречка, ул. Лесная, ул. Садовая)
30.06.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Хмелёвка (ул. Садовая, ул. Школьная)
30.06.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
д. Старая Чаговка (ул. Лесная)
30.06.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Неклюдово (ул. Центральная, ул. Школьная)
30.06.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Дурасово (ул. Долгий порядок, ул. Советская)
30.06.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Новая Орловка (ул. Степная, ул. Школьная)
30.06.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Сергиевский район:
п. Ровный
30.06.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Кандабулак
30.06.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Мамыково
30.06.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Русский Байтуган (ул. Шипаревская, ул. Молодежная, ул. Школьная, ул. Победы)
30.06.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Татарский Байтуган (ул. Речная, ул. Подгорная, ул. Казанская, ул. Вагизова, ул. Бигашская)
30.06.2026 года с 7-00 до 16.00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Чувашский Байтуган (ул. Байтуган, ул. Центральная, ул. Нагорная)
30.06.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Новое Усманово (ул. Советская, ул. 45 лет Победы, ул. Гайнуллина, ул. Молодежная, ул. Заречная, ул. Подгорная, ул. Якши Гуль, ул. Каменка, ул. Рабочая, ул. Школьная)
30.06.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Старое Усманово (ул. Советская, ул. Октябрьская, ул. Береговая)
30.06.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Никиткино (ул. Школьная, ул. Центральная, ул. Сухоречка, ул. Лесная, ул. Садовая)
30.06.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Хмелёвка (ул. Садовая, ул. Школьная)
30.06.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
д. Старая Чаговка (ул. Лесная)
30.06.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Неклюдово (ул. Центральная, ул. Школьная)
30.06.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Дурасово (ул. Долгий порядок, ул. Советская)
30.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Белозерки (ул. Озерная)
30.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Кириллинский (ул. Николаевых)
30.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Красный Яр (ул. Славянская)
30.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Светлое Поле (ул. 70 лет Октября, ул. Комсомольская)
30.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
СНТ Зеленая Роща (ул. Рощинская)
30.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
КМЗ им. Ленина (п. Удача)
30.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Чапаево (ул. Центральная)
30.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Старая Бинарадка (ул. Лесная 2-я, ул. Молодежная)
30.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
СНТ Буровик
30.06.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Хворостянский район:
п. Кировский ул. Садовая
30.06.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Хворостянский район:
п. Карагай
30.06.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Хворостянский район:
с. Каменный Брод ул. Центральная, ул. Крестьянская, ул. Лесная, ул. Набережная, ул. Сладкая, ул. Речная
30.06.2026 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):
Большечерниговский район:
п. Восточный
30.06.2026 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):
Большечерниговский район:
п. Устряловский (ул. Центральная, ул. Новая, ул. Рабочая)
01.07.2026 года с 08-00 до 19-00 (местного времени):
Кинель-Черкасский район:
с. Прокопенки
01.07.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
п. Новая Жизнь
01.07.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Сергиевский район:
п. Ровный
01.07.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Кандабулак
01.07.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Мамыково
01.07.2026 года с 10-00 до 13-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Красносельское
01.07.2026 года с 13-00 до 17-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Малые Ключи
01.07.2026 года с 13-00 до 17-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Старая Дмитриевка
01.07.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Русский Байтуган (ул. Шипаревская, ул. Молодежная, ул. Школьная, ул. Победы)
01.07.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Татарский Байтуган (ул. Речная, ул. Подгорная, ул. Казанская, ул. Вагизова, ул. Бигашская)
01.07.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Чувашский Байтуган (ул. Байтуган, ул. Центральная, ул. Нагорная)
01.07.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Новое Усманово (ул. Советская, ул. 45 лет Победы, ул. Гайнуллина, ул. Молодежная, ул. Заречная, ул. Подгорная, ул. Якши Гуль, ул. Каменка, ул. Рабочая, ул. Школьная)
01.07.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Старое Усманово (ул. Советская, ул. Октябрьская, ул. Береговая)
01.07.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Никиткино (ул. Школьная, ул. Центральная, ул. Сухоречка, ул. Лесная, ул. Садовая)
01.07.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Хмелёвка (ул. Садовая, ул. Школьная)
01.07.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
д. Старая Чаговка (ул. Лесная)
01.07.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Неклюдово (ул. Центральная, ул. Школьная)
01.07.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Дурасово (ул. Долгий порядок, ул. Советская)
01.07.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Малая Царевщина (ул. Еловая, ул. Овражная, ул. Сосновая, ул. Офицерская, ул. Дорожная)
01.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Белозерки (с. Белозерки, ул. Озерная)
01.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Кириллинский (ул. Николаевых)
01.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Красный Яр (ул. Славянская)
01.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Светлое Поле (ул. 70 лет Октября, ул. Комсомольская)
01.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
СНТ Зеленая Роща (ул. Рощинская)
01.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
КМЗ им. Ленина (п. Удача)
01.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Чапаево (ул. Центральная)
01.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Старая Бинарадка (ул. Лесная 2-я, ул. Молодежная)
01.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
СНТ Буровик
01.07.2026 года с 07-00 до 08-00 (местного времени):
Красноармейский район:
д. Новая Деревня (пер. Дачный, ул. Нагорная, ул. Новодеревенская, ул. Озерная, ул. Лесная Улица ДНТ Новые Сады, ДНТ Защитник)
01.07.2026 года с 07-00 до 08-00 (местного времени):
г. о. Новокуйбышевск:
п. Семеновка, СДТ Огонек-1
01.07.2026 года времени с 09-00 до 16-00 местного времени):
Хворостянский район:
с. Владимировка (ул. Молодежная)
02.07.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):
Шенталинский район:
с. Смагино
02.07.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Русский Байтуган (ул. Шипаревская, ул. Молодежная, ул. Школьная, ул. Победы)
02.07.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Татарский Байтуган (ул. Речная, ул. Подгорная, ул. Казанская, ул. Вагизова, ул. Бигашская)
02.07.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Чувашский Байтуган (ул. Байтуган, ул. Центральная, ул. Нагорная)
02.07.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Новое Усманово (ул. Советская, ул. 45 лет Победы, ул. Гайнуллина, ул. Молодежная, ул. Заречная, ул. Подгорная, ул. Якши Гуль, ул. Каменка, ул. Рабочая, ул. Школьная)
02.07.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Старое Усманово (ул. Советская, ул. Октябрьская, ул. Береговая)
02.07.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Никиткино (ул. Школьная, ул. Центральная, ул. Сухоречка, ул. Лесная, ул. Садовая)
02.07.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Хмелёвка (ул. Садовая, ул. Школьная)
02.07.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
д. Старая Чаговка (ул. Лесная)
02.07.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Неклюдово (ул. Центральная, ул. Школьная)
02.07.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Дурасово (ул. Долгий порядок, ул. Советская)
В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.
Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.
Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.
Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.
Последние комментарии
А все же аудит надо провести.
Аукцион по продаже 50% ООО "ГЭС-2" перенесен на 19 сентября
ООО «Левит» — получила разрешение Федеральной антимонопольной службы на покупку исторической электростанции в центре Москвы — ООО «ГЭС-2», наряду с другими компаниями. ОАО «Мосэнерго» выставило 50% ООО «ГЭС-2» на торги, которые пройдут 5 сентября 2014. Начальная цена — 878 млн руб., заявки принимались до 29 августа.
Ну почему журналисты ВСЕГДА... повторюсь ВСЕГДА когда пишут об электростанциях вместо фотографий фотоэлектрических станций (которые производят электроэнергию от энергии Солнца) тулят фотографии тепловых (которые нагревают теплоноситель)
СД ОАО "СамараЭнерго" одобрил привлечение денежных средств у ОАО "Газпромбанк" (проверяйте информацию которую печатаете). По условиям договора ставка составит не более ** % годовых.