Энергетики сообщили о временном отключении света с 30 июня по 2 июля

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

30.06.2026 года с 08-00 до 14-00 (местного времени):

Кинель-Черкасский район:

с. Кинель-Черкассы (ул. Московская, ул. 50 лет Октября, ул. Специалистов, ул. Полевая, ул. Озерная)

30.06.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Исаклинский район:

д. Черная Речка

30.06.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Русский Байтуган (ул. Шипаревская, ул. Молодежная, ул. Школьная, ул. Победы)

30.06.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Татарский Байтуган (ул. Речная, ул. Подгорная, ул. Казанская, ул. Вагизова, ул. Бигашская)

30.06.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Чувашский Байтуган (ул. Байтуган, ул. Центральная, ул. Нагорная)

30.06.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Новое Усманово (ул. Советская, ул. 45 лет Победы, ул. Гайнуллина, ул. Молодежная, ул. Заречная, ул. Подгорная, ул. Якши Гуль, ул. Каменка, ул. Рабочая, ул. Школьная)

30.06.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Старое Усманово (ул. Советская, ул. Октябрьская, ул. Береговая)

30.06.2026 года с 7-00 до 16.00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Никиткино (ул. Школьная, ул. Центральная, ул. Сухоречка, ул. Лесная, ул. Садовая)

30.06.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Хмелёвка (ул. Садовая, ул. Школьная)

30.06.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

д. Старая Чаговка (ул. Лесная)

30.06.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Неклюдово (ул. Центральная, ул. Школьная)

30.06.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Дурасово (ул. Долгий порядок, ул. Советская)

30.06.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Новая Орловка (ул. Степная, ул. Школьная)

30.06.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Ровный

30.06.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Кандабулак

30.06.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Мамыково

30.06.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Русский Байтуган (ул. Шипаревская, ул. Молодежная, ул. Школьная, ул. Победы)

30.06.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Татарский Байтуган (ул. Речная, ул. Подгорная, ул. Казанская, ул. Вагизова, ул. Бигашская)

30.06.2026 года с 7-00 до 16.00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Чувашский Байтуган (ул. Байтуган, ул. Центральная, ул. Нагорная)

30.06.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Новое Усманово (ул. Советская, ул. 45 лет Победы, ул. Гайнуллина, ул. Молодежная, ул. Заречная, ул. Подгорная, ул. Якши Гуль, ул. Каменка, ул. Рабочая, ул. Школьная)

30.06.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Старое Усманово (ул. Советская, ул. Октябрьская, ул. Береговая)

30.06.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Никиткино (ул. Школьная, ул. Центральная, ул. Сухоречка, ул. Лесная, ул. Садовая)

30.06.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Хмелёвка (ул. Садовая, ул. Школьная)

30.06.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

д. Старая Чаговка (ул. Лесная)

30.06.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Неклюдово (ул. Центральная, ул. Школьная)

30.06.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Дурасово (ул. Долгий порядок, ул. Советская)

30.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Белозерки (ул. Озерная)

30.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Кириллинский (ул. Николаевых)

30.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Красный Яр (ул. Славянская)

30.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Светлое Поле (ул. 70 лет Октября, ул. Комсомольская)

30.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ Зеленая Роща (ул. Рощинская)

30.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

КМЗ им. Ленина (п. Удача)

30.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Чапаево (ул. Центральная)

30.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Старая Бинарадка (ул. Лесная 2-я, ул. Молодежная)

30.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ Буровик

30.06.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Хворостянский район:

п. Кировский ул. Садовая

30.06.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Хворостянский район:

п. Карагай

30.06.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Хворостянский район:

с. Каменный Брод ул. Центральная, ул. Крестьянская, ул. Лесная, ул. Набережная, ул. Сладкая, ул. Речная

30.06.2026 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Восточный

30.06.2026 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Устряловский (ул. Центральная, ул. Новая, ул. Рабочая)

01.07.2026 года с 08-00 до 19-00 (местного времени):

Кинель-Черкасский район:

с. Прокопенки

01.07.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

п. Новая Жизнь

01.07.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Ровный

01.07.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Кандабулак

01.07.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Мамыково

01.07.2026 года с 10-00 до 13-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Красносельское

01.07.2026 года с 13-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Малые Ключи

01.07.2026 года с 13-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Старая Дмитриевка

01.07.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Русский Байтуган (ул. Шипаревская, ул. Молодежная, ул. Школьная, ул. Победы)

01.07.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Татарский Байтуган (ул. Речная, ул. Подгорная, ул. Казанская, ул. Вагизова, ул. Бигашская)

01.07.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Чувашский Байтуган (ул. Байтуган, ул. Центральная, ул. Нагорная)

01.07.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Новое Усманово (ул. Советская, ул. 45 лет Победы, ул. Гайнуллина, ул. Молодежная, ул. Заречная, ул. Подгорная, ул. Якши Гуль, ул. Каменка, ул. Рабочая, ул. Школьная)

01.07.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Старое Усманово (ул. Советская, ул. Октябрьская, ул. Береговая)

01.07.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Никиткино (ул. Школьная, ул. Центральная, ул. Сухоречка, ул. Лесная, ул. Садовая)

01.07.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Хмелёвка (ул. Садовая, ул. Школьная)

01.07.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

д. Старая Чаговка (ул. Лесная)

01.07.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Неклюдово (ул. Центральная, ул. Школьная)

01.07.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Дурасово (ул. Долгий порядок, ул. Советская)

01.07.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Малая Царевщина (ул. Еловая, ул. Овражная, ул. Сосновая, ул. Офицерская, ул. Дорожная)

01.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Белозерки (с. Белозерки, ул. Озерная)

01.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Кириллинский (ул. Николаевых)

01.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Красный Яр (ул. Славянская)

01.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Светлое Поле (ул. 70 лет Октября, ул. Комсомольская)

01.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ Зеленая Роща (ул. Рощинская)

01.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

КМЗ им. Ленина (п. Удача)

01.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Чапаево (ул. Центральная)

01.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Старая Бинарадка (ул. Лесная 2-я, ул. Молодежная)

01.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ Буровик

01.07.2026 года с 07-00 до 08-00 (местного времени):

Красноармейский район:

д. Новая Деревня (пер. Дачный, ул. Нагорная, ул. Новодеревенская, ул. Озерная, ул. Лесная Улица ДНТ Новые Сады, ДНТ Защитник)

01.07.2026 года с 07-00 до 08-00 (местного времени):

г. о. Новокуйбышевск:

п. Семеновка, СДТ Огонек-1

01.07.2026 года времени с 09-00 до 16-00 местного времени):

Хворостянский район:

с. Владимировка (ул. Молодежная)

02.07.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Шенталинский район:

с. Смагино

02.07.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Русский Байтуган (ул. Шипаревская, ул. Молодежная, ул. Школьная, ул. Победы)

02.07.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Татарский Байтуган (ул. Речная, ул. Подгорная, ул. Казанская, ул. Вагизова, ул. Бигашская)

02.07.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Чувашский Байтуган (ул. Байтуган, ул. Центральная, ул. Нагорная)

02.07.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Новое Усманово (ул. Советская, ул. 45 лет Победы, ул. Гайнуллина, ул. Молодежная, ул. Заречная, ул. Подгорная, ул. Якши Гуль, ул. Каменка, ул. Рабочая, ул. Школьная)

02.07.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Старое Усманово (ул. Советская, ул. Октябрьская, ул. Береговая)

02.07.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Никиткино (ул. Школьная, ул. Центральная, ул. Сухоречка, ул. Лесная, ул. Садовая)

02.07.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Хмелёвка (ул. Садовая, ул. Школьная)

02.07.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

д. Старая Чаговка (ул. Лесная)

02.07.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Неклюдово (ул. Центральная, ул. Школьная)

02.07.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Дурасово (ул. Долгий порядок, ул. Советская)

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.