Т2 запускает единое окно для доступа к 50 нейросетям для клиентов

Т2, российский оператор мобильной связи, предоставляет клиентам единый сервис для работы с искусственным интеллектом. ИИ-витрина "Элюмента" включает более 50 нейросетей, включая GPT-5, Midjourney, Claude и GPT-Image 2. Количество возможных генераций зависит от тарифа, а оплата происходит с баланса мобильного номера.
Т2 предлагает клиентам получить весь опыт пользования нейросетями в "одном окне" — вместо нескольких подписок на сервисы. ИИ-витрина позволяет генерировать тексты, изображения, видео и музыку без необходимости разбираться в сложных настройках искусственного интеллекта.
Регистрация проходит по номеру телефона, стоимость подписки списывается с баланса мобильного номера. Для знакомства с продуктом новым пользователям начисляется 50 бесплатных токенов, которых хватит на первые эксперименты — например, создание 50 изображений или генерацию 10 музыкальных треков.
Доступ к ИИ-витрине предполагает четыре тарифа, которые отличаются количеством токенов и, соответственно, генераций в месяц. При этом во всех тарифах от "Базового" до "Максимума" открыты все 50 ИИ-модели без исключений.
Первые три дня бесплатны. В тестовый период абонентам доступен безлимитный доступ к моделям Veo 3.1, Gemini, Grok, Nano Banana и другим моделям. Подключить ИИ-помощника "Элюменту" можно на специальном лендинге: https://ai-tools.t2.ru.
Елизавета Гусева, директор по развитию финансовых и инновационных сервисов Т2:
"Мы стремимся предоставлять нашим абонентам доступ к самым передовым технологиям. Сервис помогает решать самые разные повседневные задачи для учебы, работы, творчества и развлечений, для создания контента и ведения соцсетей. Интеграция с "Элюментой" позволяет нам предложить нашим абонентам десятки востребованных нейросетей, которые собраны в одном сервисе, а бесшовная оплата с баланса Т2 убирает любые барьеры на пути к пользованию ИИ".
Алексей Сидоров, директор макрорегиона "Волга" Т2:
"Нейросети сегодня дают возможность получать впечатляющие результаты почти в любой сфере деятельности. Именно поэтому идея объединить самые популярные ИИ-модели в одно окно выглядит как логичный шаг для Т2 как для технологичного оператора. Нашим абонентам это дает еще больше цифровой свободы и позволяет находить подходящие для собственных целей инструменты без необходимости переключаться между десятками сервисов".
Последние комментарии
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово