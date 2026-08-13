Т2 запускает единое окно для доступа к 50 нейросетям для клиентов

Т2, российский оператор мобильной связи, предоставляет клиентам единый сервис для работы с искусственным интеллектом. ИИ-витрина "Элюмента" включает более 50 нейросетей, включая GPT-5, Midjourney, Claude и GPT-Image 2. Количество возможных генераций зависит от тарифа, а оплата происходит с баланса мобильного номера.

Т2 предлагает клиентам получить весь опыт пользования нейросетями в "одном окне" — вместо нескольких подписок на сервисы. ИИ-витрина позволяет генерировать тексты, изображения, видео и музыку без необходимости разбираться в сложных настройках искусственного интеллекта.

Регистрация проходит по номеру телефона, стоимость подписки списывается с баланса мобильного номера. Для знакомства с продуктом новым пользователям начисляется 50 бесплатных токенов, которых хватит на первые эксперименты — например, создание 50 изображений или генерацию 10 музыкальных треков.

Доступ к ИИ-витрине предполагает четыре тарифа, которые отличаются количеством токенов и, соответственно, генераций в месяц. При этом во всех тарифах от "Базового" до "Максимума" открыты все 50 ИИ-модели без исключений.

Первые три дня бесплатны. В тестовый период абонентам доступен безлимитный доступ к моделям Veo 3.1, Gemini, Grok, Nano Banana и другим моделям. Подключить ИИ-помощника "Элюменту" можно на специальном лендинге: https://ai-tools.t2.ru.

Елизавета Гусева, директор по развитию финансовых и инновационных сервисов Т2:

"Мы стремимся предоставлять нашим абонентам доступ к самым передовым технологиям. Сервис помогает решать самые разные повседневные задачи для учебы, работы, творчества и развлечений, для создания контента и ведения соцсетей. Интеграция с "Элюментой" позволяет нам предложить нашим абонентам десятки востребованных нейросетей, которые собраны в одном сервисе, а бесшовная оплата с баланса Т2 убирает любые барьеры на пути к пользованию ИИ".

Алексей Сидоров, директор макрорегиона "Волга" Т2:



"Нейросети сегодня дают возможность получать впечатляющие результаты почти в любой сфере деятельности. Именно поэтому идея объединить самые популярные ИИ-модели в одно окно выглядит как логичный шаг для Т2 как для технологичного оператора. Нашим абонентам это дает еще больше цифровой свободы и позволяет находить подходящие для собственных целей инструменты без необходимости переключаться между десятками сервисов".