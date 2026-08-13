Авито: каждый третий житель ПФО мечтает купить мотоцикл или мопед

30% опрошенных жителей Приволжского федерального округа планируют приобрести мототранспорт. Чаще всего мотоцикл или скутер приобретают ради новых впечатлений и для активного отдыха, а средний бюджет на покупку составляет около 270 тыс. рублей. Эксперты Авито Рекламы и Авито Авто опросили 10 тыс. россиян старше 18 лет и выяснили, какие модели они рассматривают к покупке и как онлайн-реклама влияет на их выбор.

Мототранспорт есть у 15% жителей Приволжского федерального округа, при этом еще 11% планируют его купить в ближайшие один-два года, а почти каждый пятый (19%) хотел бы приобрести мотоцикл или скутер когда-нибудь в будущем. Наиболее высокий интерес — среди молодежи: в возрасте 18–24 лет о планах или желании купить мототранспорт заявили 39% опрошенных, в группе 25–34 лет — 34%. С возрастом показатель снижается: среди жителей Приволжского федерального округа 55–64 лет он составляет 22%, а старше 65 лет — 19%. Мужчины интересуются мототранспортом заметно чаще женщин: среди них уже владеют им 18% против 10%.

Среди тех, кто уже владеет мототранспортом или планирует покупку, самый популярный вид — мотоцикл: его выбирают 45% респондентов. Скутер или мопед рассматривают 39%, а кроссовый мотоцикл и эндуро — 22%. Молодежь 18–24 лет чаще других выбирает дорожные и кроссовые мотоциклы (56% и 30% соответственно).

Какой мототранспорт вам наиболее интересен?

Вид мототранспорта Количество респондентов, % Скутер/мопед 45% Мотоцикл 39% Кроссовый мотоцикл/эндуро 22%

Чаще всего мототранспорт покупают ради новых впечатлений и в качестве хобби — так ответили 40% респондентов. Еще 35% рассматривают его как элемент активного отдыха, 28% — для выездов на дачу и за город, а 27% — как транспорт для поездок по городу. Реже он востребован для путешествий (15%), работы (11%) или занятий мотоспортом (8%). Цели для покупки у респондентов разных возрастов заметно отличаются: молодежь (18–24 лет) чаще берет мототранспорт для того, чтобы получить новые впечатления и обзавестись еще одним хобби (45%), а респонденты старше 55 лет — хотели бы использовать их для поездок на дачу и за город (37–38%).

При выборе мототранспорта для жителей ПФО важнее всего надежность (приоритетный фактор для 58% респондентов) и цена (52%). Далее следуют наличие запчастей и доступность обслуживания (37%), мощность двигателя (35%), а также внешний вид, дизайн и стоимость обслуживания (по 32%). Для молодой аудитории заметно большую роль при выборе играют дизайн (43%) и мощность двигателя (40%). Надежность, напротив, чаще важна для покупателей старшего возраста (64%).

Что для вас важнее всего при выборе мототранспорта?

Критерий Количество респондентов, % Надежность 58% Цена 52% Запасные части и доступность обслуживания 37% Мощность двигателя 35% Внешний вид и дизайн 32% Стоимость обслуживания 32% Отзывы владельцев 17% Небольшой пробег 15% Известный бренд 11%

Онлайн-реклама в той или иной степени влияет на выбор большинства потенциальных покупателей мототранспорта — об этом сообщили 59% опрошенных. Для 17% из них реклама является одним из главных факторов выбора, а 42% учитывают рекламные предложения, но окончательное решение принимают по другим параметрам. Влияние рекламы заметнее среди молодежи: в возрасте 18–24 лет ее роль отметили 63% респондентов.

Подходящую рекламу мототранспорта респонденты чаще всего встречают на площадках электронной коммерции — например, на Авито: этот канал назвали 37% опрошенных. Далее следуют социальные сети (29%), рекомендации друзей, коллег и родственников (24%), видеоплатформы (22%) и сервисы коротких вертикальных видео (16%).

В среднем на покупку мототранспорта жители ПФО готовы потратить около 270 тысяч рублей. Более двух третей опрошенных (74%) ориентируются на бюджет до 300 тысяч: 46% рассчитывают уложиться в 150 тысяч рублей, а 28% — потратить от 150 до 300 тысяч. Еще 15% закладывают от 300 до 500 тысяч рублей, 7% — от 500 тысяч до миллиона, а 4% готовы выделить более 1 миллиона рублей. Молодая аудитория в среднем готова тратить больше: в группе 25–34 лет средний бюджет достигает 329 тысяч рублей.