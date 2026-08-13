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Транспорт Транспорт и связь

Авито: каждый третий житель ПФО мечтает купить мотоцикл или мопед

САМАРА. 13 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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30% опрошенных жителей Приволжского федерального округа планируют приобрести мототранспорт. Чаще всего мотоцикл или скутер приобретают ради новых впечатлений и для активного отдыха, а средний бюджет на покупку составляет около 270 тыс. рублей. Эксперты Авито Рекламы и Авито Авто опросили 10 тыс. россиян старше 18 лет и выяснили, какие модели они рассматривают к покупке и как онлайн-реклама влияет на их выбор.

Мототранспорт есть у 15% жителей Приволжского федерального округа, при этом еще 11% планируют его купить в ближайшие один-два года, а почти каждый пятый (19%) хотел бы приобрести мотоцикл или скутер когда-нибудь в будущем. Наиболее высокий интерес — среди молодежи: в возрасте 18–24 лет о планах или желании купить мототранспорт заявили 39% опрошенных, в группе 25–34 лет — 34%. С возрастом показатель снижается: среди жителей Приволжского федерального округа 55–64 лет он составляет 22%, а старше 65 лет — 19%. Мужчины интересуются мототранспортом заметно чаще женщин: среди них уже владеют им 18% против 10%.

Среди тех, кто уже владеет мототранспортом или планирует покупку, самый популярный вид — мотоцикл: его выбирают 45% респондентов. Скутер или мопед рассматривают 39%, а кроссовый мотоцикл и эндуро — 22%. Молодежь 18–24 лет чаще других выбирает дорожные и кроссовые мотоциклы (56% и 30% соответственно).

Какой мототранспорт вам наиболее интересен?

Вид мототранспорта

Количество респондентов, %

Скутер/мопед

45%

Мотоцикл

39%

Кроссовый мотоцикл/эндуро

22%

Чаще всего мототранспорт покупают ради новых впечатлений и в качестве хобби — так ответили 40% респондентов. Еще 35% рассматривают его как элемент активного отдыха, 28% — для выездов на дачу и за город, а 27% — как транспорт для поездок по городу. Реже он востребован для путешествий (15%), работы (11%) или занятий мотоспортом (8%). Цели для покупки у респондентов разных возрастов заметно отличаются: молодежь (18–24 лет) чаще берет мототранспорт для того, чтобы получить новые впечатления и обзавестись еще одним хобби (45%), а респонденты старше 55 лет — хотели бы использовать их для поездок на дачу и за город (37–38%).

При выборе мототранспорта для жителей ПФО важнее всего надежность (приоритетный фактор для 58% респондентов) и цена (52%). Далее следуют наличие запчастей и доступность обслуживания (37%), мощность двигателя (35%), а также внешний вид, дизайн и стоимость обслуживания (по 32%). Для молодой аудитории заметно большую роль при выборе играют дизайн (43%) и мощность двигателя (40%). Надежность, напротив, чаще важна для покупателей старшего возраста (64%).

Что для вас важнее всего при выборе мототранспорта?

Критерий

Количество респондентов, %

Надежность

58%

Цена

52%

Запасные части и доступность обслуживания

37%

Мощность двигателя

35%

Внешний вид и дизайн

32%

Стоимость обслуживания

32%

Отзывы владельцев

17%

Небольшой пробег

15%

Известный бренд

11%

Онлайн-реклама в той или иной степени влияет на выбор большинства потенциальных покупателей мототранспорта — об этом сообщили 59% опрошенных. Для 17% из них реклама является одним из главных факторов выбора, а 42% учитывают рекламные предложения, но окончательное решение принимают по другим параметрам. Влияние рекламы заметнее среди молодежи: в возрасте 18–24 лет ее роль отметили 63% респондентов.

Подходящую рекламу мототранспорта респонденты чаще всего встречают на площадках электронной коммерции — например, на Авито: этот канал назвали 37% опрошенных. Далее следуют социальные сети (29%), рекомендации друзей, коллег и родственников (24%), видеоплатформы (22%) и сервисы коротких вертикальных видео (16%).

В среднем на покупку мототранспорта жители ПФО готовы потратить около 270 тысяч рублей. Более двух третей опрошенных (74%) ориентируются на бюджет до 300 тысяч: 46% рассчитывают уложиться в 150 тысяч рублей, а 28% — потратить от 150 до 300 тысяч. Еще 15% закладывают от 300 до 500 тысяч рублей, 7% — от 500 тысяч до миллиона, а 4% готовы выделить более 1 миллиона рублей. Молодая аудитория в среднем готова тратить больше: в группе 25–34 лет средний бюджет достигает 329 тысяч рублей.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Петров 22 мая 2026 12:52 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.

Виктор Моров 14 мая 2026 13:03 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:22 В Южном городе планируют построить станцию воздушного метро

Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет

Анатолий Илларионов 04 октября 2025 00:54 На основных улицах Самары планируют частично запретить парковку машин

Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.

Геннадий А 06 августа 2025 09:37 Электричку Самара - аэропорт Курумоч запустят в 2028 году

Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.

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