"Ростелеком" установил над дорогами Самары новые экраны и знаки

"Ростелеком" заменил табло переменной информации на магистралях Самары. Специалисты компании обеспечили полный цикл работ — от закупки сертифицированного российского оборудования до подключения к выделенным линиям связи для бесперебойной передачи данных.
На Московском шоссе и Фрунзенском мосту "Ростелекомом" установлены 9 больших экранов и 18 знаков. Длина некоторых экранов достигает почти двух метров в высоту и около шести в длину, а вместе с боковыми знаками — более восьми. Вес электроники без опорных конструкций превысил 460 килограммов. Устройства интегрированы в интеллектуальную транспортную систему (ИТС) региона, которая управляет автомобильным трафиком и позволяет мгновенно предупреждать водителей о ДТП, ремонтных работах или резком ухудшении погоды.
Вячеслав Добрынин, директор Самарского филиала ПАО "Ростелеком":
"Мы развиваем интеллектуальную транспортную систему региона пять лет. Сегодня это более 1000 программно-аппаратных комплексов, которые передают сведения о пробках более чем 400 контроллерам, установленным на светофорах и перекрестках. Оборудование позволяет отслеживать плотность транспортного потока и регулировать движение на дорогах. Операторы центра на основании этой информации выводят на экраны сообщения".
Сергей Неретин, врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области:
"Модернизация дорожной сети невозможна без внедрения умных технологий. Новые устройства установлены в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". Оборудование расположено в районах развязок и остановок общественного транспорта, что помогает снижать аварийность и минимизировать заторы. Пропускная способность участков дорог, где используется ИТС, увеличивается примерно на четверть".
Кроме систем визуального оповещения провайдер смонтировал на Фрунзенском мосту две автоматические дорожные метеостанции. Благодаря высокочувствительным датчикам они в реальном времени отслеживают состояние проезжей части и параметры атмосферы, например, дальность видимости, температуру и влажность воздуха, интенсивность и тип осадков.
Создание ИТС в городских агломерациях — одно из ключевых направлений деятельности "Ростелекома" в кластере "Цифровой регион". Современное оборудование позволяет повысить уровень безопасности на дорогах и пропускную способность автомагистралей.
Последние комментарии
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово
Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.