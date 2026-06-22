Трудно быть Ярмольником: актер снялся в обеих экранизациях культового произведения братьев Стругацких

18 июня в рамках деловой программы фестиваля сериалов "Пилот" в Иваново Институт развития интернета (АНО "ИРИ") представил первые девять минут фантастического сериала "Трудно быть богом" (18+) для Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) и телеканала НТВ, снятого по мотивам одноименной повести Аркадия и Бориса Стругацких.
Спустя два с лишним десятилетия после начала съемок одноименного кинофильма Алексея Германа, в одной из ролей в новой экранизации появится известный актер Леонид Ярмольник. Причем он предложил использовать для новых съемок костюм из фильма.
Леонид Ярмольник, актер:
"Повесть "Трудно быть богом" — гениальное произведение братьев Стругацких на все времена, и сегодня не теряющее своей актуальности. 13 лет назад вышел фильм Алексея Юрьевича Германа, где я играл дона Румату, и это был герой, каким видел его Герман и я… Настали другие времена, и появилось новое видение этого произведения. Моя функция в современной экранизации по-своему символична: новый Румата сменяет прежнего. Так начинается сегодняшняя история".
Дмитрий Тюрин, режиссер-постановщик:
"Я вырос в традиции ленинградской киношколы, поэтому имена Германа, Авербаха, Арановича всегда были для меня окружены особым ореолом. Я ходил по коридорам "Ленфильма", когда Алексей Герман снимал "Трудно быть богом", видел эти костюмы, встречал Леонида Ярмольника — все это казалось частью почти сакрального мира. Поэтому символическая передача эстафеты Руматы для меня прежде всего акт самоиронии и попытка снизить значимость авторитетов. Без этого невозможно двигаться вперед".
Как уже было объявлено ранее, роль Руматы в сериале исполняет сербский актер Александар Радойичич. Российскому зрителю он знаком по фильму "Балканский рубеж". В основной кастинг проекта вошли Сергей Безруков, Виктория Исакова, Фёдор Бондарчук, Никита Кологривый, Фёдор Лавров, Владимир Юматов, Николай Козак, Нина Сеникар, Ирина Паутова, Лев Зулькарнаев, Равшана Куркова, Виктор Добронравов, Артемий Мильграм, Иван Агапов, Мария Денисова, Александр Демидов, Борис Зверев, Константин Денисов, Даня Киселёв, Яна Сексте, Рано Кубаева, Камилла Валиуллина, Александр Мизёв и другие.
В далеком будущем земляне помогают менее развитым цивилизациям преодолеть тяжелые этапы эволюции. Сотрудник Института истории Антон отправляется в средневековый Арканар, чтобы спасти ученых, способных продвинуть эволюцию. Ему предстоит стать доном Руматой Эсторским — богатым аристократом, который любит драки, выпивку и женщин. Главное правило прогрессоров — не вмешиваться напрямую в естественный ход истории, точечно помогая немногочисленным просветителям избежать гибели. Но у Антона есть и личный интерес, который он скрыл от института. Где-то здесь, в Арканаре, без вести пропал его отец…
Сериал "Трудно быть богом" пополнит линейку Wink Originals ("Слово пацана. Кровь на асфальте", "Комбинация", "Фишер", "Ландыши" и другие). Премьера состоится эксклюзивно на Wink, а после — на телеканале НТВ. За производство проекта отвечают "НМГ Студия" и Team Films при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ").
Последние комментарии
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово
Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.