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Транспорт Транспорт и связь

На Авито Авто появилась карта АЗС с актуальными данными о наличии топлива

САМАРА. 27 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Платформа Авито Авто запустила интерактивную карту АЗС, которая помогает автомобилистам находить заправки по виду и цене топлива, а также сразу переходить к оплате топлива через партнерский сервис. "Карта АЗС" доступна всем пользователям платформы и находится на главной странице Авито Авто в блоке "Сервисы", а также появляется в баннерной ротации на главной Авито.

Фото: предоставлено пресс-службой Авито

Карта объединяет данные о более чем 20 тыс. АЗС по всей России и показывает статус наличия топлива на станциях, а также использует внешние источники и пользовательские отметки, которые с помощью технологий искусственного интеллекта помогают дополнительно оценить, где с большей вероятностью можно заправиться прямо сейчас.

Пользователь может выбрать АЗС по региону, сети и виду топлива. На карте отображаются актуальные цены для физических лиц, статус доступности станции и количество подходящих АЗС в конкретном регионе. Карта закрывает сразу несколько пользовательских сценариев: помогает найти заправку рядом, сравнить доступные станции по цене и типу топлива, а также оплатить заправку через партнерский сервис.

Сервис запущен в партнерстве с компанией "Передовые платежные решения" (ППР) — поставщиком платежных решений для корпоративных автопарков. Это собственная разработка ППР, которой уже пользуются более 120 тыс. корпоративных клиентов и свыше 1 млн пользователей.

В основе решения — собственные транзакционные данные ППР, сведения из внешних источников и пользовательские отметки, которые анализируются с помощью технологий искусственного интеллекта. По данным компании, точность информации сервиса превышает 95%. Если по АЗС есть свежие данные от корпоративных клиентов и партнёров, сервис в первую очередь опирается на них как на наиболее достоверный сигнал; если таких данных нет, алгоритмы сопоставляют сигналы из внешних источников и пересчитывают прогноз доступности топлива по каждой станции.

Ежемесячно ППР обрабатывает более 10 млн собственных транзакций — это лишь часть данных, которые использует сервис для определения статуса каждой АЗС: высокий уровень доступности, "Не подтверждена" или "Недоступна". Карта также учитывает товарные и ценовые параметры, а также ограничения при заправке по топливным картам для юридических лиц и ИП.

На Авито Авто сервис доступен без отдельной регистрации и ориентирован на широкую аудиторию автомобилистов. Он учитывает потребности как частных пользователей, так и юридических лиц и ИП, использующих топливные карты. Для частных пользователей это инструмент быстрого поиска и выбора подходящей заправки, для корпоративных клиентов — дополнительный способ учитывать ограничения и доступность станций.

При этом интерактивная карта не заменяет подтверждение фактического отпуска топлива на конкретной станции и служит оперативной подсказкой при выборе заправки.

Исследование Авито Авто, проведенное в июле 2026 года среди владельцев автомобилей (785 респондентов‑автолюбителей), показывает, что автомобилисты сталкиваются сразу с несколькими типовыми проблемами на АЗС. По итогам опроса почти все участники исследования (94%) отмечали, что слышали о сложностях при покупке топлива, а 75% респондентов лично столкнулись с такими трудностями. Для 92% основная сложность — очереди при заправке, для 72% — лимиты "в одни руки", для 64% — повышение цен на топливо, а для 57% — отсутствие нужного вида топлива на станции.

Ситуация с топливом несколько отразилась и на долгосрочных решениях россиян. Несмотря на то что для 65% респондентов текущая ситуация пока не повлияла на планы по приобретению автомобиля, некоторые потенциальные покупатели задумались о более экономичных вариантах. Так, 24% участников исследования стали рассматривать модели с меньшим расходом топлива, 21% — более дешевые в обслуживании авто, 17% — варианты с небензиновым двигателем. В последней группе респондентов наиболее популярны гибридные модели (67%), затем идут электромобили (49%) и дизельные (45%) авто. Это показывает, что часть аудитории уже переосмысляет подход к выбору машины с точки зрения топливной эффективности и альтернативных типов двигателей, а тема доступности и стоимости топлива становится одним из ключевых факторов при планировании покупок и эксплуатации автомобиля.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Петров 22 мая 2026 12:52 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.

Виктор Моров 14 мая 2026 13:03 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:22 В Южном городе планируют построить станцию воздушного метро

Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет

Анатолий Илларионов 04 октября 2025 00:54 На основных улицах Самары планируют частично запретить парковку машин

Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.

Геннадий А 06 августа 2025 09:37 Электричку Самара - аэропорт Курумоч запустят в 2028 году

Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.

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