На Авито Спецтехника назвали наиболее популярные виды арендованных машин

В первом квартале 2026 года наиболее востребованными видами спецтехники, взятой в аренду, стали пять категорий: коммунальная (доля 27,8%, +6,6 п. п. за год), подъемная (25,6%, −12,8 п. п.) и дорожно-строительная техника (16%, +4,4 п. п.). Высоким спросом также пользуется землеройная (11%) и погрузочная техника (6%). На эти пять категорий приходится 86% внимания аудитории. Аналитики Авито Спецтехники изучили структуру спроса на аренду спецтехники, а также выявили ключевые тренды рынка.
В сегменте коммунальной техники самыми востребованными стали ассенизаторы — на них пришлось 66% контактов (на 10 п. п. меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). На втором месте тракторы — ими интересовался каждый пятый пользователь (+11,7 п. п.).
"В 2025–2026 годах на рынке происходит перераспределение спроса. Во-первых, сокращаются закупки новой техники, увеличивается срок ее эксплуатации, а также растет доля техники с наработкой. Во-вторых, увеличивается спрос на аренду, как альтернативу покупке. На Авито это подтверждается растущей популярностью категорий, которые нужны бизнесу здесь и сейчас: коммунальная техника, дорожно-строительные машины, погрузчики. Для заказчика аренда — способ не замораживать деньги в покупке и быстро закрыть потребность клиента. Для владельца парка — возможность дозагрузить технику. Поэтому мы видим не просто рост интереса к аренде, а более зрелое поведение рынка: техника выбирается под конкретную задачу, срок и экономику конкретного проекта", — комментирует Антон Найдич, руководитель бизнес-направления "Аренда спецтехники" в Авито.
В категории подъемной техники внимание аудитории сконцентрировано на краново-манипуляторных установках (КМУ) — 53% (на 4,2 п. п. меньше, чем годом ранее). Еще 23% приходится на автокраны (-0,7 п. п.) и почти 21% (+5,3 п. п.) — на автовышки.
Лидером в сегменте дорожно-строительной техники остается экскаватор-погрузчик: его доля достигла 89% (+10,4 п. п.). На бульдозеры приходится меньше 4% пользовательского интереса.
В сегменте землеройной техники основной интерес приходится на фронтальные погрузчики (44,1% внимания аудитории, вдвое больше, чем год назад), экскаваторы (27,9%) и мини-экскаваторы (21,6%).
Основной интерес пользователей в сегменте аренды техники для погрузочно-разгрузочных работ сосредоточился на мини-погрузчиках — на них приходится 68% внимания внутри сегмента. Также востребованными остаются вилочные погрузчики, доля которых составила 16%.
В целом же на платформе для аренды доступны следующие виды грузовой и специализированной техники: грузовые автомобили, дорожно-строительные машины, землеройная и коммунальная техника, навесное оборудование, погрузчики, подъёмники, прицепы и сельхозтехника.
