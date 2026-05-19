16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
На Авито Спецтехника назвали наиболее популярные виды арендованных машин ИТ-холдинг Т1 и Когнитив Солюшнс развивают технологии компьютерного зрения в транспортной отрасли Авито: 34% жителей ПФО рассматривают покупку отечественного авто в 2026 году Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской Лаймовое лето с ОТП Банк и Яндекс Go: скидка 50% на аренду самокатов

Транспорт Транспорт и связь

На Авито Спецтехника назвали наиболее популярные виды арендованных машин

САМАРА. 19 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 60
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В первом квартале 2026 года наиболее востребованными видами спецтехники, взятой в аренду, стали пять категорий: коммунальная (доля 27,8%, +6,6 п. п. за год), подъемная (25,6%, −12,8 п. п.) и дорожно-строительная техника (16%, +4,4 п. п.). Высоким спросом также пользуется землеройная (11%) и погрузочная техника (6%). На эти пять категорий приходится 86% внимания аудитории. Аналитики Авито Спецтехники изучили структуру спроса на аренду спецтехники, а также выявили ключевые тренды рынка.

В сегменте коммунальной техники самыми востребованными стали ассенизаторы — на них пришлось 66% контактов (на 10 п. п. меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). На втором месте тракторы — ими интересовался каждый пятый пользователь (+11,7 п. п.).

"В 2025–2026 годах на рынке происходит перераспределение спроса. Во-первых, сокращаются закупки новой техники, увеличивается срок ее эксплуатации, а также растет доля техники с наработкой. Во-вторых, увеличивается спрос на аренду, как альтернативу покупке. На Авито это подтверждается растущей популярностью категорий, которые нужны бизнесу здесь и сейчас: коммунальная техника, дорожно-строительные машины, погрузчики. Для заказчика аренда — способ не замораживать деньги в покупке и быстро закрыть потребность клиента. Для владельца парка — возможность дозагрузить технику. Поэтому мы видим не просто рост интереса к аренде, а более зрелое поведение рынка: техника выбирается под конкретную задачу, срок и экономику конкретного проекта"— комментирует Антон Найдич, руководитель бизнес-направления "Аренда спецтехники" в Авито.

В категории подъемной техники внимание аудитории сконцентрировано на краново-манипуляторных установках (КМУ) — 53% (на 4,2 п. п. меньше, чем годом ранее). Еще 23% приходится на автокраны (-0,7 п. п.) и почти 21% (+5,3 п. п.) — на автовышки.

Лидером в сегменте дорожно-строительной техники остается экскаватор-погрузчик: его доля достигла 89% (+10,4 п. п.). На бульдозеры приходится меньше 4% пользовательского интереса.

В сегменте землеройной техники основной интерес приходится на фронтальные погрузчики (44,1% внимания аудитории, вдвое больше, чем год назад), экскаваторы (27,9%) и мини-экскаваторы (21,6%).

Основной интерес пользователей в сегменте аренды техники для погрузочно-разгрузочных работ сосредоточился на мини-погрузчиках — на них приходится 68% внимания внутри сегмента. Также востребованными остаются вилочные погрузчики, доля которых составила 16%.

В целом же на платформе для аренды доступны следующие виды грузовой и специализированной техники: грузовые автомобили, дорожно-строительные машины, землеройная и коммунальная техника, навесное оборудование, погрузчики, подъёмники, прицепы и сельхозтехника.

Гид потребителя

Последние комментарии

Виктор Моров 14 мая 2026 13:03 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:22 В Южном городе планируют построить станцию воздушного метро

Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет

Анатолий Илларионов 04 октября 2025 00:54 На основных улицах Самары планируют частично запретить парковку машин

Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.

Геннадий А 06 августа 2025 09:37 Электричку Самара - аэропорт Курумоч запустят в 2028 году

Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.

Old Cat 18 марта 2025 13:29 По городу и до аэропорта: в Самаре предложили пустить скоростной общественный транспорт

Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.

Фото на сайте

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

На участке от ул. Первомайской до Северо-Восточной магистрали будет запрещена парковка автомобилей

На участке от ул. Первомайской до Северо-Восточной магистрали будет запрещена парковка автомобилей

Авиалайнеру Airbus А319 присвоено имя "Самара"

Авиалайнеру Airbus А319 присвоено имя "Самара"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31