ИТ-холдинг T1 и YADRO запустили совместную линейку ПАК для обеспечения ИИ-суверенитета

На ЦИПР-2026 ИТ-холдинг Т1 и YADRO заявили о запуске совместной линейки высокопроизводительных инфраструктурных решений для ИИ-задач и других ресурсоемких вычислительных сценариев. Компании сообщили о результатах промышленных испытаний нескольких конфигураций ПАК "Сайбокс", а также о старте разработки и планах по выводу на рынок ПАК с жидкостным охлаждением для широкого спектра задач — от высокоплотной виртуализации и СУБД до искусственного интеллекта. Совместная линейка решений также поддерживает государственные программы в области искусственного интеллекта, включая Указ Президента РФ № 309, и направлена на обеспечение технологического суверенитета России.

Рост спроса на искусственный интеллект, аналитические платформы и другие высоконагруженные вычислительные сценарии меняет требования к корпоративной инфраструктуре. По данным исследования Т1 "Рынок ИИ-ускорителей" 2026 года, только 9% российских компаний полностью обеспечены вычислительной инфраструктурой для ИИ. Еще 40% обеспечены частично, а 51% — имеют потребность в такой инфраструктуре. Для бизнеса становится критичным не только доступ к вычислительным ресурсам, но и наличие готовых доверенных решений, позволяющих быстро развертывать вычислительные мощности, масштабировать нагрузку и снижать сложность интеграции отдельных компонентов.

Результатом совместной работы стал совместный ПАК "Сайбокс" на базе серверов YADRO G4208P G3, GPU-ускорителей и программного обеспечения ИТ-холдинга Т1. Серверная инфраструктура и программная платформа в этом решении выступают как единый комплекс для промышленного использования ИИ, аналитических и других ресурсоемких вычислительных сценариев. Такой подход позволяет сократить сроки запуска ИИ-проектов, упростить внедрение вычислительной инфраструктуры, уменьшить совокупную стоимость владения и снизить зависимость от разрозненных компонентов.

Также данная модель программно-аппаратного комплекса позволяет снизить риски несовместимости различных компонентов при внедрении ИИ и других ресурсоемких вычислительных сценариев, а также упрощает комплаенс в части импортонезависимости. Вместо сборки инфраструктуры из разрозненных компонентов бизнес получает единую технологическую линию с подтвержденными архитектурными решениями, готовыми программно-аппаратными конфигурациями и дальнейшим развитием инфраструктурной базы под рост вычислительных мощностей. Использование ПАК "Сайбокс" от Т1 позволяет ускорить запуск ИИ-сервисов до 30%, сократить время прототипирования решений до 50%, а также уменьшить совокупную стоимость владения ИИ-инфраструктурой примерно на 25%.

Первая конфигурация ПАК "Сайбокс" уже прошла успешное тестирование и готова к использованию в корпоративном контуре. Вторая конфигурация — ПАК "Сайбокс" на базе альтернативных GPU-ускорителей также успешно опробирована. Это позволяет подбирать решение под конкретные задачи и нагрузку клиента, без изменения прикладной логики использования комплекса. Кроме того, ПАК проходит регистрацию в качестве доверенного в реестре Минцифры.

Отдельным инфраструктурным продолжением линейки станет направление ПАК с жидкостным охлаждением. Рост вычислительной плотности и повышение нагрузки на GPU-инфраструктуру формируют спрос на новые подходы к теплоотводу и организации среды в ЦОД.

"Развитие высоконагруженных вычислений постепенно переводит рынок от отдельных серверных поставок к полноценным вычислительным платформам. Совместная линейка решений Т1 и YADRO показывает именно этот переход: от подтвержденной работоспособности GPU-конфигураций — к готовым ПАК для прикладных задач и далее к инфраструктурным решениям, обеспечивающим дальнейшее масштабирование вычислительных мощностей. Поскольку Т1 и YADRO — поставщики с большим портфелем продуктов, клиенты получат поддержку и развитие решений в долгосрочной перспективе. Наибольший интерес к линейке данных ПАКов уже сейчас проявляют отечественные компании сферы ритейла, финтеха, телекома, промышленности", — отметил Михаил Книгин, заместитель генерального директора ИТ-холдинга Т1 по программно-аппаратным решениям.

